Литва получила вторую партию вакцины Moderna и ждет первую партию вакцины AstraZeneca 🔊 Воспроизвести © AFP 2020 / JOSEPH PREZIOSO



По последним данным, полностью вакцинированы более 21 тысячи жителей, а только первую дозу получили более 71 тысячи человек. В Литву накануне вечером поступила вторая партия вакцины от коронавируса, разработанная фармацевтической компанией Moderna. Об этом сообщает



Всего было доставлено из Бельгии 3,6 тысячи доз. Она будет храниться при температуре -20 градусов на складах Центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (ESSC).



"На следующей неделе 2400 доз этой вакцины будут доставлены в девять муниципалитетов страны для получения первой дозы вакцины. 1200 доз этой вакцины будут оставлены в морозильной камере ESSC, чтобы предоставить вторую дозу тем, кто уже был вакцинирован первой дозой Moderna", - говорится в сообщении. По последним данным, полностью вакцинированы более 21 тысячи жителей, а только первую дозу получили более 71 тысячи человек. В Литву накануне вечером поступила вторая партия вакцины от коронавируса, разработанная фармацевтической компанией Moderna. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минздрава.Всего было доставлено из Бельгии 3,6 тысячи доз. Она будет храниться при температуре -20 градусов на складах Центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (ESSC)."На следующей неделе 2400 доз этой вакцины будут доставлены в девять муниципалитетов страны для получения первой дозы вакцины. 1200 доз этой вакцины будут оставлены в морозильной камере ESSC, чтобы предоставить вторую дозу тем, кто уже был вакцинирован первой дозой Moderna", - говорится в сообщении. В середине января первую дозу этой вакцины ввели сотрудникам мобильных пунктов, сотрудникам лечебно-профилактических учреждений и их подопечным.



Вакцина BioNTech и Pfizer стала первой одобренной в Евросоюзе. Один человек должен быть привит двумя дозами с интервалами в три недели.



Литва еще 27 декабря начала вакцинацию от COVID-19. В первую очередь прививали медицинский персонал, а затем перешли к другим приоритетным группам. По последним данным, полностью вакцинированы более 21 тысячи жителей, а только первую дозу получили более 71 тысячи человек.



Общее количество случаев COVID-19 с начала пандемии составило свыше 182 тысяч. В общей сложности коронавирус унес жизни 2803 человек



Карантин в республике был введен в ноябре прошлого года. Последним решением правительства он был продлен до 28 февраля.



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Первая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19 должна поступить в Литву в конце недели



ВИЛЬНЮС, 1 февраля, BNS – Первая партия вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Литву 7 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.



"У нас есть подтвержденные неделю назад графики. Первую партию мы надеемся получить 7 февраля, если ничего не изменится", – сказала в понедельник радиостанции LRT канцлер министерства Юргита Гребенковене.



Европейское фармагентство в пятницу разрешило использование вакцины AstraZeneca для прививки взрослых граждан ЕС.



В воскресенье вечером глава Еврокомиссии сообщила, что компания согласилась увеличить запланированное для ЕС количество доз на 30%.



В литовском министерстве пока не обладают информацией об этом.



До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. lt.sputniknews.ru BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии