Главная >> Новости >> общество, здоровье >> Литва получила вторую партию вакцины Moderna и ждет первую партию вакцины AstraZeneca

Литва получила вторую партию вакцины Moderna и ждет первую партию вакцины AstraZeneca

© AFP 2020 / JOSEPH PREZIOSO


По последним данным, полностью вакцинированы более 21 тысячи жителей, а только первую дозу получили более 71 тысячи человек. В Литву накануне вечером поступила вторая партия вакцины от коронавируса, разработанная фармацевтической компанией Moderna. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего было доставлено из Бельгии 3,6 тысячи доз. Она будет храниться при температуре -20 градусов на складах Центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (ESSC).

"На следующей неделе 2400 доз этой вакцины будут доставлены в девять муниципалитетов страны для получения первой дозы вакцины. 1200 доз этой вакцины будут оставлены в морозильной камере ESSC, чтобы предоставить вторую дозу тем, кто уже был вакцинирован первой дозой Moderna", - говорится в сообщении.
В середине января первую дозу этой вакцины ввели сотрудникам мобильных пунктов, сотрудникам лечебно-профилактических учреждений и их подопечным.

Вакцина BioNTech и Pfizer стала первой одобренной в Евросоюзе. Один человек должен быть привит двумя дозами с интервалами в три недели.

Литва еще 27 декабря начала вакцинацию от COVID-19. В первую очередь прививали медицинский персонал, а затем перешли к другим приоритетным группам. По последним данным, полностью вакцинированы более 21 тысячи жителей, а только первую дозу получили более 71 тысячи человек.

Общее количество случаев COVID-19 с начала пандемии составило свыше 182 тысяч. В общей сложности коронавирус унес жизни 2803 человек

Карантин в республике был введен в ноябре прошлого года. Последним решением правительства он был продлен до 28 февраля.

* * *

Первая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19 должна поступить в Литву в конце недели

ВИЛЬНЮС, 1 февраля, BNS – Первая партия вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Литву 7 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.

"У нас есть подтвержденные неделю назад графики. Первую партию мы надеемся получить 7 февраля, если ничего не изменится", – сказала в понедельник радиостанции LRT канцлер министерства Юргита Гребенковене.

Европейское фармагентство в пятницу разрешило использование вакцины AstraZeneca для прививки взрослых граждан ЕС.

В воскресенье вечером глава Еврокомиссии сообщила, что компания согласилась увеличить запланированное для ЕС количество доз на 30%.

В литовском министерстве пока не обладают информацией об этом.

До сих пор жителей Литвы прививали вакцинами компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.
lt.sputniknews.ru BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 132 раза
добавлена сегодня, 1 февраля, 10:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка