«Манна небесная для сторонников брексита» — Libération о вакцинном споре между ЕС и Великобританией 🔊 Воспроизвести Reuters



В борьбе между ЕС и Великобританией за поставки вакцины компании AstraZeneca Лондон одержал победу, а Еврокомиссия показала себя не с лучшей стороны, отмечает Libération. По словам газеты, поспешное решение Еврокомиссии закрыть границу между Ирландией и Северной Ирландией для препятствования утечки вакцин дало Борису Джонсону повод угрожать Евросоюзу собственными протекционистскими мерами. К тому же, пока Брюссель пытается справиться с перебоями в поставках, у британского премьера есть возможность похвастаться собственными успехами в кампании по вакцинации, подчёркивает издание.



В борьбе между Европейским Союзом, фармацевтическим гигантом AstraZeneca и Великобританией по поводу нехватки поставок вакцины в страны ЕС Лондон добился успеха, в то время как Еврокомиссия «не покрыла себя славой», в течение нескольких часов запустив операцию, немедленно раскритикованную всеми, и молниеносно «сдав назад» вечером того же дня, констатирует Libération. В борьбе между Европейским Союзом, фармацевтическим гигантом AstraZeneca и Великобританией по поводу нехватки поставок вакцины в страны ЕС Лондон добился успеха, в то время как Еврокомиссия «не покрыла себя славой», в течение нескольких часов запустив операцию, немедленно раскритикованную всеми, и молниеносно «сдав назад» вечером того же дня, констатирует Libération.



Вечером в пятницу напряжённость усилилась после объявления Европейской комиссии о возможном приведении в действие Статьи 16 североирландского протокола, связанного с соглашением о выходе Великобритании из Европейского Союза. Этот документ обеспечивает свободное движение товаров из Европейского Союза в Северную Ирландию и обратно и, таким образом, позволяет избежать возвращения физической границы между севером и югом острова. Статья 16, однако, разрешает Соединённому Королевству или ЕС «в одностороннем порядке принять надлежащие защитные меры в случае серьёзных экономических, социальных или экологических трудностей». Как поясняет издание, первоначальная идея комиссии, по-видимому, заключалась в том, чтобы препятствовать использованию перехода между Ирландией и Северной Ирландией для поставок вакцины AstraZeneca в Великобританию.



Как отмечает Libération, это заявление вызвало всеобщее возмущение не только в Великобритании, но и в Ирландии, где Евросоюзу необычным образом удалось объединить против себя большинство политических партий — от оппозиции до правоцентристского ирландского правительства, разъярённого тем, что подобное решение было принято без его одобрения. Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер назвала это решение ЕС «актом совершенно немыслимой враждебности» и пожелала, чтобы Борис Джонсон, в свою очередь, также ввёл в действие Статью 16, но на этот раз из-за логистических проблем, эпицентром которых стала Северная Ирландия после брексита. Столкнувшись с этим хором разгневанных реакций Еврокомиссия уже в пятницу вечером отказалась от своего намерения и заверила, что «защитная статья не будет приведена в действие».



В период, когда каждая страна озабочена быстрой вакцинацией собственного населения, этот спор стал «манной небесной» для Бориса Джонсона и сторонников брексита, полагает газета. Так, в субботу британский премьер-министр заявил, что теперь «не колеблясь» приведёт в действие Статью 16, если потребуется. При том, что в Великобритании первую дозу вакцины уже получили почти восемь миллионов человек, Борис Джонсон, подвергшийся суровой критике за свои методы борьбы с пандемией на начальном этапе, не упустит возможность воспеть британский гений, снова обвинив Брюссель во всех грехах, заключает издание.



Оригинал новости ИноТВ Как напоминает газета, хотя Европейский Союз подписал контракт на получение 80 млн доз вакцины AstraZeneca к концу марта, в начале недели лаборатория объявила, что сможет предоставить только 31 млн доз. При этом задержки, похоже, не затронут Великобританию, далеко продвинувшуюся в своей кампании вакцинации против Covid-19. Эта ситуация серьёзно разозлила Брюссель и повлекла за собой обвинения в неправильном толковании контракта, основные положения которого оставались конфиденциальными, после чего договор с фармацевтической группой был опубликован.Вечером в пятницу напряжённость усилилась после объявления Европейской комиссии о возможном приведении в действие Статьи 16 североирландского протокола, связанного с соглашением о выходе Великобритании из Европейского Союза. Этот документ обеспечивает свободное движение товаров из Европейского Союза в Северную Ирландию и обратно и, таким образом, позволяет избежать возвращения физической границы между севером и югом острова. Статья 16, однако, разрешает Соединённому Королевству или ЕС «в одностороннем порядке принять надлежащие защитные меры в случае серьёзных экономических, социальных или экологических трудностей». Как поясняет издание, первоначальная идея комиссии, по-видимому, заключалась в том, чтобы препятствовать использованию перехода между Ирландией и Северной Ирландией для поставок вакцины AstraZeneca в Великобританию.Как отмечает Libération, это заявление вызвало всеобщее возмущение не только в Великобритании, но и в Ирландии, где Евросоюзу необычным образом удалось объединить против себя большинство политических партий — от оппозиции до правоцентристского ирландского правительства, разъярённого тем, что подобное решение было принято без его одобрения. Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер назвала это решение ЕС «актом совершенно немыслимой враждебности» и пожелала, чтобы Борис Джонсон, в свою очередь, также ввёл в действие Статью 16, но на этот раз из-за логистических проблем, эпицентром которых стала Северная Ирландия после брексита. Столкнувшись с этим хором разгневанных реакций Еврокомиссия уже в пятницу вечером отказалась от своего намерения и заверила, что «защитная статья не будет приведена в действие».В период, когда каждая страна озабочена быстрой вакцинацией собственного населения, этот спор стал «манной небесной» для Бориса Джонсона и сторонников брексита, полагает газета. Так, в субботу британский премьер-министр заявил, что теперь «не колеблясь» приведёт в действие Статью 16, если потребуется. При том, что в Великобритании первую дозу вакцины уже получили почти восемь миллионов человек, Борис Джонсон, подвергшийся суровой критике за свои методы борьбы с пандемией на начальном этапе, не упустит возможность воспеть британский гений, снова обвинив Брюссель во всех грехах, заключает издание. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: вакцина, Британия, коронавирус, ЕС вакцинация, AstraZeneca — статья прочитана 178 раз Комментарии