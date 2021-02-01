ЕС запретил экспорт вакцин против COVID-19 за пределы союза 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Paul Sancya



Решение применяется только к экспорту от компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках, сообщает



Евросоюз одобрил в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе.



"Стремясь обеспечить своевременный доступ к вакцинам [от вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 для всех граждан ЕС и решить проблему нынешнего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС, Еврокомиссия сегодня ввела в действие меру, требующую, чтобы такой экспорт подлежал разрешению государств-членов", - отмечается в нем. Решение применяется только к экспорту от компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках, сообщает ТАСС Евросоюз одобрил в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе."Стремясь обеспечить своевременный доступ к вакцинам [от вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 для всех граждан ЕС и решить проблему нынешнего отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС, Еврокомиссия сегодня ввела в действие меру, требующую, чтобы такой экспорт подлежал разрешению государств-членов", - отмечается в нем. В документе поясняется, что этот механизм, "принятый в срочном порядке, предусматривает разрешение на экспорт за пределы ЕС вакцин от COVID-19 до конца марта 2021 года". "Эта схема применяется только к экспорту от компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках", - добавили в ЕК.



ЕК подчеркивает, что "эта мера носит целенаправленный, соразмерный, прозрачный и временный характер". Кроме того, Еврокомиссия исключает из этой схемы поставки вакцин нуждающимся соседним странам. "Будучи приверженным международной солидарности, ЕС исключил из этой схемы поставки вакцин для гуманитарной помощи или предназначенных для стран, находящихся под управлением фонда COVAX, а также для наших соседей", - говорится в заявлении ЕК.



В настоящее время в Евросоюзе разворачивается конфликт, связанный с крупным сокращением поставок вакцины американской компании Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС, а также упреждающим объявлением компании AstraZeneca, что ее поставки вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года будут сокращены на 60%. Еврокомиссия потребовала от компании объяснений, а также объявила о намерении поставить под контроль любые поставки вакцины, произведенной на предприятиях в ЕС, за пределы сообщества. ТАСС Категории: в мире, политика, здоровье Ключевые слова: вакцина, экспорт, запрет, ЕС — статья прочитана 230 раз Комментарии