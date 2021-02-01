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ЛСДП возглавит Миндаугас Синкявичюс, временно
Поста председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) временно займет мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс.
Он будет возглавлять партию до предстоящего 29 мая съезда социал-демократов, на котором будет утвержден вновь избранный председатель ЛСДП.
Бывший председатель Литовской социал-демократической партии, член сейма Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку после оценки советом партии результатов парламентских выборов. Партсовет счел их плохими.
На выборах в сейм в октябре прошлого года ЛСДП осталась на четвертом месте с 9,25% голосов избирателей. Социал-демократы получили восемь мандатов в многомандатном округе и еще пять в одномандатных округах.
Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.
Это самая многочисленная партия в Литве, в ней состоит 16,7 тыс. человек.
Категории: общество
Ключевые слова: выборы, глава, ответственность, соцдемы
География: Литва
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