ЛСДП возглавит Миндаугас Синкявичюс, временно 🔊 Воспроизвести



Поста председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) временно займет мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс.



Он будет возглавлять партию до предстоящего 29 мая съезда социал-демократов, на котором будет утвержден вновь избранный председатель ЛСДП.



Бывший председатель Литовской социал-демократической партии, член сейма Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку после оценки советом партии результатов парламентских выборов. Партсовет счел их плохими.



На выборах в сейм в октябре прошлого года ЛСДП осталась на четвертом месте с 9,25% голосов избирателей. Социал-демократы получили восемь мандатов в многомандатном округе и еще пять в одномандатных округах.



Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.



Это самая многочисленная партия в Литве, в ней состоит 16,7 тыс. человек. Поста председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) временно займет мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс.Он будет возглавлять партию до предстоящего 29 мая съезда социал-демократов, на котором будет утвержден вновь избранный председатель ЛСДП.Бывший председатель Литовской социал-демократической партии, член сейма Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку после оценки советом партии результатов парламентских выборов. Партсовет счел их плохими.На выборах в сейм в октябре прошлого года ЛСДП осталась на четвертом месте с 9,25% голосов избирателей. Социал-демократы получили восемь мандатов в многомандатном округе и еще пять в одномандатных округах.Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.Это самая многочисленная партия в Литве, в ней состоит 16,7 тыс. человек. BNS Категории: общество Ключевые слова: выборы, глава, ответственность, соцдемы География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии