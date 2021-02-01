В Литве предложили открыть школы с украинским языком обучения 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / ArturVerkhovetskiy



Парламентарий считает, что было бы правильно, если бы украинская община имела возможность учиться на своем родном языке, передает



"В Вильнюсе растет количество украинских семей, а школ с украинским языком обучения нет. Стоит говорить с общественностью, чтобы для начала могли появиться несколько классов в уже существующих школах, где сейчас учеников не много", - считает парламентарий. Парламентарий считает, что было бы правильно, если бы украинская община имела возможность учиться на своем родном языке, передает Sputnik Литва . Член Сейма Литвы Кястутис Масюлис обратился к мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу с предложением рассмотреть возможность открытия в столице школы с украинским языком обучения. Об этом сообщается на сайте партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ)."В Вильнюсе растет количество украинских семей, а школ с украинским языком обучения нет. Стоит говорить с общественностью, чтобы для начала могли появиться несколько классов в уже существующих школах, где сейчас учеников не много", - считает парламентарий. По данным Министерства образования Литвы, в литовских школах обучаются более 500 детей из Украины. Из них около 200 приехали только на учебу, а остальные – украинские граждане, постоянно проживающие в Литве. Всего в Литве проживает около 50 тысяч украинцев.



"Сейчас украинцы часто выбирают школы с русским языком обучения, что является непростым решением для тех, кто хочет сохранить свою национальную идентичность. Думаю, было бы правильно, если бы украинская община имела возможность учиться на своем родном языке. А хорошее владение дополнительным языком открывает новые возможности и обогащает город", - сказал Масюлис.



В Вильнюсе есть школы с польским, русским, белорусским, английским и французским языками обучения. Некоторые дисциплины являются обязательными для обучения им на государственном литовском языке. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в Европе, образование Ключевые слова: языки, Европа, украинский, конвенция, нацменьшинства — статья прочитана 230 раз Комментарии