Новая администрация США проводит переоценку отношений с КНР, в том числе в сфере торговли 🔊 Воспроизвести Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки © AP Photo/Evan Vucci



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США сосредоточены на том, чтобы подходить к отношениям с республикой "с позиции силы", сообщает



Администрация президента США Джо Байдена проводит переоценку отношений страны с Китаем, в том числе и в торговой сфере. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.



"Все, что сделала предыдущая администрация, находится в процессе переоценки с точки зрения нашего подхода к обеспечению национальной безопасности", - сказала она, отвечая на вопрос о том, остается ли в силе торговая сделка с Китаем, заключенная администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США сосредоточены на том, чтобы подходить к отношениям с республикой "с позиции силы", сообщает ТАСС Администрация президента США Джо Байдена проводит переоценку отношений страны с Китаем, в том числе и в торговой сфере. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов."Все, что сделала предыдущая администрация, находится в процессе переоценки с точки зрения нашего подхода к обеспечению национальной безопасности", - сказала она, отвечая на вопрос о том, остается ли в силе торговая сделка с Китаем, заключенная администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. "Команда, занимающаяся национальной безопасностью, утвержденный недавно госсекретарь [Энтони Блинкен] и президент Байден проводят оценку всех аспектов нашего подхода в сфере национальной безопасности, в том числе, конечно же, и отношений с Китаем. Мы сосредоточены на том, чтобы подходить к этим отношениям с позиции силы", - отметила она. "Это означает определить лучший способ решить целый ряд вопросов, не только экономических, но также стратегических и вопросов безопасности", - пояснила Псаки.



Ее также попросили уточнить, поддерживает ли Байден использование термина "геноцид" применительно к действиям Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Ранее такую характеристику дал уже бывший госсекретарь Майкл Помпео, а позднее с ней согласился новый госсекретарь Энтони Блинкен. "Да, госсекретарь Блинкен говорил об этом во время слушаний по утверждению его кандидатуры, так что я отсылаю вас к этим комментариям", - ответила Псаки. Пресс-секретарь Белого дома уточнила также, что слова Блинкена представляли собой официальную позицию новой администрации. "Он говорил от лица правительства США", - подчеркнула она. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, отношения — статья прочитана 176 раз Комментарии