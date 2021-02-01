Однокомпонентная вакцина от коронавируса Спутник Лайт появится в феврале 🔊 Воспроизвести © Сергей Савостьянов/ТАСС



РФПИ ранее объявил, что финансирует клинические исследования вакцины, которая может стать эффективным временным решением для многих стран, передает



Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале 2021 года, сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".



"Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале - мы назвали ее "Спутник Лайт", - отметили разработчики вакцины.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее объявил, что финансирует клинические исследования вакцины "Спутник лайт", которая может стать эффективным временным решением для многих стран. Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, - до 85% у определенной категории граждан. РФПИ ранее объявил, что финансирует клинические исследования вакцины, которая может стать эффективным временным решением для многих стран, передает ТАСС Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале 2021 года, сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V"."Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале - мы назвали ее "Спутник Лайт", - отметили разработчики вакцины.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее объявил, что финансирует клинические исследования вакцины "Спутник лайт", которая может стать эффективным временным решением для многих стран. Это однокомпонентная вакцина, которая будет давать различный уровень защиты, - до 85% у определенной категории граждан. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд уже видит значимый спрос на эту вакцину от иностранных государств.



Как пояснял директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, иммунитет от применения "лайт-вакцины" формируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении трех-четырех месяцев. Главная задача такого препарата - снизить число смертей от коронавирусной инфекции в тех странах, где смертность очень высокая. При этом в России будет применяться традиционная вакцинация двумя компонентами. ТАСС Категории: общество, технологии, здоровье, в России Ключевые слова: вакцина, препарат, разработки География: Россия — статья прочитана 122 раза Комментарии