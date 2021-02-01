ВОЗ призывает развитые страны приостановить вакцинацию и поделится с бедными государствами 🔊 Воспроизвести © Peter Byrne/Pool via REUTERS



Властям Великобритании и других стран следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения от коронавируса, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан с тем, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату. Об этом в субботу заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.



"Мы обращаемся к жителям Великобритании: "Вы можете подождать". Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других", - сообщила она в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. Харрис отметила, что такой подход "будет правильным не только с моральной точки зрения, но и с экономической". Властям Великобритании и других стран следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения от коронавируса, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан с тем, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату. Об этом в субботу заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис."Мы обращаемся к жителям Великобритании: "Вы можете подождать". Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других", - сообщила она в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. Харрис отметила, что такой подход "будет правильным не только с моральной точки зрения, но и с экономической". "За последнее время было опубликовано немало интересных аналитических статей, показывающих, что экономически нецелесообразно провакцинировать только население своей страны, а затем сидеть и говорить о том, что все прекрасно. Фраза "один в поле не воин" применима в данном случае. Мы живем на одной планете, мы сильно связаны друг с другом", - подчеркнула представитель ВОЗ.



25 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "вакцинный национализм" может обойтись глобальной экономике в $9,2 трлн, и почти половину этих потерь - $4,5 трлн - могут понести наиболее богатые экономики. С его оценкой согласился генсек ООН Антониу Гутерриш, призвавший добиваться более справедливого распределения вакцин по всему миру.



Вакцинация в королевстве



Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена 7,9 млн человек - почти 12% населения королевства. Первыми прививать стали медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. С середины января власти объявили о старте вакцинации британцев в возрасте от 70 до 80 лет, а также людей, страдающих заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19.



Правительство Соединенного Королевства ранее приняло решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Власти стремятся вакцинировать примерно 15 млн человек к середине февраля, что позволило бы смягчить действующие коронавирусные ограничения. На текущей неделе Великобритания стала пятой страной в мире после США, Бразилии, Индии и Мексики, где число людей, умерших после инфицирования коронавирусом, превысило 100 тыс. человек. ТАСС Категории: политика, в мире, здоровье Ключевые слова: вакцина, скандал, очередь, поставки, Британия, вакцинация — статья прочитана 149 раз Комментарии