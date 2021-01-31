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Сборная Литвы заняла 4-е место на Чемпионате Европы по биатлону в смешанной эстафете
Норвегия стала победителем в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Второе место заняла сборная Германии, Украина прибыла третьей.А команда Литвы заняла четвертую строчку. Это самое высокое достижение в истории литовского биатлона. За команду Литвы выступали Наталья Кочергина, Габриэле Лесцинскайте, Кароль Домбровский, Витаутас Строля.
инф."Обзор"
География: Литва
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