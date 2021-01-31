Сборная Литвы заняла 4-е место на Чемпионате Европы по биатлону в смешанной эстафете 🔊 Воспроизвести



Норвегия стала победителем в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Второе место заняла сборная Германии, Украина прибыла третьей.А команда Литвы заняла четвертую строчку. Это самое высокое достижение в истории литовского биатлона. За команду Литвы выступали Наталья Кочергина, Габриэле Лесцинскайте, Кароль Домбровский, Витаутас Строля. Норвегия стала победителем в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Второе место заняла сборная Германии, Украина прибыла третьей.А команда Литвы заняла четвертую строчку. Это самое высокое достижение в истории литовского биатлона. За команду Литвы выступали Наталья Кочергина, Габриэле Лесцинскайте, Кароль Домбровский, Витаутас Строля. инф."Обзор" Категории: в Европе, спорт Ключевые слова: биатлон, сборная, эстафета География: Литва — статья прочитана 169 раз Комментарии