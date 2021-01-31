Клайпеда соперничает и дружит чуть ли не со всем миром

В апреле взрослой лиге клайпедского клуба эрудитов «Intelektas LT» исполнится 10 лет. А более молодые игроки начали интеллектуальные сражения на два года раньше. Если до карантина встречи в режиме онлайн были единичны, то сейчас они все переместились в интернет-пространство.
Согласно расписанию в январе клуб провёл семь игр, что в условиях пандемии солидно.
В графике два вида игр: синхронные турниры «Что? Где? Когда?» – в рамках игр международной организации, и сугубо клайпедские викторины «Kahoot! ЭРУДИТ».
Синхроны предлагает международная ассоциация клубов. По созданным ассоциацией вопросам игры проходят в различных странах в удобное для них время, например, в течение недели. Потом собираются результаты, апелляции, подводятся итоги. Это масштабные, захватывающие, хорошего уровня игры. Участвуют Канада, Австралия, Россия – чуть ли не весь мир, что и вносит интерес. Любой может подключиться: кто-то играет даже инкогнито, кто-то просто смотрит, наблюдает - себя развлекает.
- Интернет игра стала основной формой общения, проверки знаний, приятного проведения времени, - говорит руководитель клуба Вадим Барановский. - Играем на русскоязычных порталах. Нравится формат, предлагаемый украинскими составителями, у них большой вариатив вопросов для младших школьников. Хорошие комплекты вопросов предлагают белорусы. Хотя надо участвовать и в сложных играх.
Интернет-игры позволили клайпедчанам продолжить давнюю дружбу с эстонскими знатоками. Так, в конце 2020 года они участвовали в традиционном чемпионате юниоров (5-8 классы) Эстонии, который проводит Таллинский клуб (руководитель Сергей Сербин).
Здесь команда «Весёлые янтарики», а это пятиклашки клайпедской прогимназии «Сантарвес» в составе Кристины Першиной, Виктории Зориной, Марии Дарсзенскайте, Андрея Смирнова и капитана Артёма Ариничева в своей подгруппе заняли первое место. Молодцы!
Хорошо показала себя и сборная команда гимназий Клайпеды «Жалякальнё» и «Айтваро» - «Мальтийский орден» (капитан Александр Будзан). Это ребята старшего возраста и выступали они вне конкурса.
А вот уже в юношеском таллинском синхроне (28 декабря) с Литвой играли эрудиты Финляндии и Беларуси. И «Мальтийский орден» получил «Приз за участие».
В онлайн-игре 23 января участвовали три команды литовского приморского города: «БИ-2» (капитан Ирина Полукарова), «Гермес» (капитан Александр Лиховидов), а лучший результат показала команда «Серотонин», возглавляемая Алексеем Морозовым, ответившая на 12 вопросов из 20 предложенных.
Тематические онлайн-викторины «Kahoot! ЭРУДИТ» проводит клуб «Intelektas LT» для интеллектуалов любых возрастов: с темой «Безопасный интернет» - для 5-8 классов, четвёртый раз вместе с учителем Тамарой Клюквиной готовится викторина по русскому языку. Большую помощь в проведении игр оказывает Ольга Родина, педагог школы им. М.Горького.
Энтузиастами новых форм стали учителя начальных классов прогимназии «Сантарвес» Светлана Кузнецова и Галина Руденко. Регулярно по их инициативе проходят онлайн-мероприятия для школьников и их родителей.
- Интересно проходят игры семейные, практикуемые около пяти лет. В одной команде участвуют родители и дети, - говорит В. Барановский. - Для них очень скрупулёзно составляются вопросы, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Надо не переусложнять – это большая проблема, чтобы не было у игроков дискомфорта, когда сложно с ответами. Но и слишком просто - тоже плохо. Нужно поддерживать творчество.
- Отлично, когда люди объединяются по интересам, - считает руководитель, - пусть это сейчас и виртуальное пространство, но оно помогает общаться со всем миром и не затратное с финансовой стороны – не надо ездить.
Фото из архива клуба
Интернет-игры позволили клайпедчанам продолжить давнюю дружбу с эстонскими знатоками. Так, в конце 2020 года они участвовали в традиционном чемпионате юниоров (5-8 классы) Эстонии, который проводит Таллинский клуб (руководитель Сергей Сербин).
Здесь команда «Весёлые янтарики», а это пятиклашки клайпедской прогимназии «Сантарвес» в составе Кристины Першиной, Виктории Зориной, Марии Дарсзенскайте, Андрея Смирнова и капитана Артёма Ариничева в своей подгруппе заняли первое место. Молодцы!
Хорошо показала себя и сборная команда гимназий Клайпеды «Жалякальнё» и «Айтваро» - «Мальтийский орден» (капитан Александр Будзан). Это ребята старшего возраста и выступали они вне конкурса.
А вот уже в юношеском таллинском синхроне (28 декабря) с Литвой играли эрудиты Финляндии и Беларуси. И «Мальтийский орден» получил «Приз за участие».
В онлайн-игре 23 января участвовали три команды литовского приморского города: «БИ-2» (капитан Ирина Полукарова), «Гермес» (капитан Александр Лиховидов), а лучший результат показала команда «Серотонин», возглавляемая Алексеем Морозовым, ответившая на 12 вопросов из 20 предложенных.
Тематические онлайн-викторины «Kahoot! ЭРУДИТ» проводит клуб «Intelektas LT» для интеллектуалов любых возрастов: с темой «Безопасный интернет» - для 5-8 классов, четвёртый раз вместе с учителем Тамарой Клюквиной готовится викторина по русскому языку. Большую помощь в проведении игр оказывает Ольга Родина, педагог школы им. М.Горького.
Энтузиастами новых форм стали учителя начальных классов прогимназии «Сантарвес» Светлана Кузнецова и Галина Руденко. Регулярно по их инициативе проходят онлайн-мероприятия для школьников и их родителей.
- Интересно проходят игры семейные, практикуемые около пяти лет. В одной команде участвуют родители и дети, - говорит В. Барановский. - Для них очень скрупулёзно составляются вопросы, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Надо не переусложнять – это большая проблема, чтобы не было у игроков дискомфорта, когда сложно с ответами. Но и слишком просто - тоже плохо. Нужно поддерживать творчество.
- Отлично, когда люди объединяются по интересам, - считает руководитель, - пусть это сейчас и виртуальное пространство, но оно помогает общаться со всем миром и не затратное с финансовой стороны – не надо ездить.
Фото из архива клуба
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Клайпеда, клуб, «Что? Где? Когда?», знатоки, эрудит
География: Литва