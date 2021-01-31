Дмитрий Алексеевич Супруненко 🔊 Воспроизвести



В 1933 г. Дмитрий Алексеевич стал студентом физико-математического факультета Ростовского государственного университета (РГУ, ныне Южный федеральный университет, ЮФУ). Этот университет был создан во время Первой Мировой войны в 1915 г. на базе Варшавского университета, эвакуированного в Ростов в связи с приближением фронта. Там работали известные российские математики. Особенно сильное влияние на Дмитрия Алексеевича оказали профессора Владимир Петрович Вельмин и Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской, о лекциях которых он часто рассказывал своим ученикам. Известный советский математик, академик Дмитрий Алексеевич Супруненко родился 8 ноября 1915 г. в г. Майкопе Краснодарского края, там же окончил среднюю школу. Его отец Алексей Емельянович был уважаемым в городе учителем, впоследствии два брата и сестра Д.А. Супруненко всю жизнь работали в школе.В 1933 г. Дмитрий Алексеевич стал студентом физико-математического факультета Ростовского государственного университета (РГУ, ныне Южный федеральный университет, ЮФУ). Этот университет был создан во время Первой Мировой войны в 1915 г. на базе Варшавского университета, эвакуированного в Ростов в связи с приближением фронта. Там работали известные российские математики. Особенно сильное влияние на Дмитрия Алексеевича оказали профессора Владимир Петрович Вельмин и Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской, о лекциях которых он часто рассказывал своим ученикам.



22 июня он пошёл добровольцем в военкомат.



Математики ЮФУ помнят Дмитрия Алексеевича. Биографическая заметка о нём помещена на сайте Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ в разделе “Выдающиеся выпускники”.







После демобилизации осенью 1945 г. Дмитрий Алексеевич был направлен Всесоюзным комитетом по делам высшей школы в Минск, в Белорусский государственный университет. Вся его дальнейшая деятельность связана с Белоруссией. В 1945–1963 гг. Д.А. Супруненко работал в Белорусском государственном университете доцентом, профессором, заведующим кафедрой высшей алгебры (исполнять обязанности заведующего начал с декабря 1947 г.).



В 1957 г. он становится деканом физико-математического факультета, а в 1958 г. – первым деканом созданного тогда математического факультета БГУ.



Во время работы в университете им были прочитаны почти все общие математические курсы, входившие тогда в программу, а также большое число оригинальных спецкурсов по алгебре и теории чисел.



Дмитрий Алексеевич придавал большое значение широте математического кругозора студентов. До сих пор белорусские математики разных поколений тепло вспоминают его лекции и семинары, оказавшие существенное влияние на становление и развитие математического образования в республике.







Алгебраические исследования Д.А. Супруненко можно подразделить на три части:



1) теория групп подстановок;



2) разрешимые линейные группы;



3) максимальные коммутативные подалгебры полной матричной алгебры.



Построенная Д.А. Супруненко теория разрешимых линейных групп основана на детальном исследовании свойств введённого им инвариантного ряда, называемого рядом Супруненко. С помощью этого ряда он редуцировал проблему классификации максимальных разрешимых подгрупп полной линейной группы к описанию разрешимых подгрупп симплектической группы меньшей степени над простым конечным полем.



Построенная Д.А. Супруненко теория позволила ему получить все ранее известные результаты о разрешимых линейных группах, в том числе классические теоремы Х. Цассенхауза и А.И. Мальцева. Одним из основных результатов в теории разрешимых линейных групп является теорема Д.А. Супруненко о конечности числа классов сопряженных максимальных разрешимых подгрупп полной линейной группы над алгебраически замкнутым полем. Д.А. Супруненко положил начало изучению линейных локально нильпотентных групп. В этом направлении центральными являются его теоремы о конечности индекса центра непроводимой нильпотентной линейной группы о сопряженности непроводимых максимальных локально нильпотентных линейных групп над алгебраически замкнутым полем. В случаях, когда основное поле алгебраически замкнуто, конечно или является полем действительных чисел, получена их полная классификация. Д.А. Супруненко получил полное описание максимальных нильпотентных подгрупп симметрической группы Sn. Оказалось, что в группе Sn с точностью до сопряженности есть только одна максимальная транзитивная нильпотентная подгруппа.



В 1963 г. Д.А. Супруненко переходит на постоянную работу в Институт математики АН БССР (институт был создан в 1959 г.). В 1963–1983 гг. он — заведующий лабораторией алгебры, в 1984–1987 гг. – заведующий лабораторией математической кибернетики, а с 1987 г. по 1990 г. (до конца жизни) — главный научный сотрудник.



В 1959 г. Д.А. Супруненко избирается членом-корреспондентом АН БССР, а в 1966 г. — её действительным членом.



Исследования Д.А. Супруненко получили всестороннее продолжение и развитие в работах его многочисленных учеников, а также в работах других математиков. Характерной особенностью научного творчества Д.А. Супруненко является его стремление к изяществу и простоте, к получению конкретных формул и арифметических соотношений, явных решений.



Д.А. Супруненко — автор 119 научных статей и четырех монографий: “Разрешимые и нильпотентные линейные группы” (Минск, 1958), “Перестановочные матрицы” (Минск, 1966, совместно с Р.И. Тышкевич), “Группы матриц” (Москва, 1972), “Группы подстановок” (Минск,1996). Три первые монографии переведены и изданы за рубежом. Монография “Группы матриц” удостоена Государственной премии БССР за 1974 г.











Д.А. Супруненко неоднократно участвовал в работе международных математических конгрессов и научных конференций.



Результаты Дмитрия Алексеевича регулярно цитируются в работах специалистов из разных стран по алгебре и дискретной математике. Они получили международное признание и высокую оценку специалистов из ведущих математических центров СССР (Институт математики им. В.А. Стеклова АН СССР, его Ленинградское отделение, МГУ, Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения АН СССР, Институт кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР и др.).



Интерес Д.А. Супруненко к подгруппам симметрических групп сохранился на протяжении всей его жизни. Однако значительная часть его рукописей на эту тему оставалась неопубликованной до выхода его монографии «Группы подстановок», подготовленной к печати в самые последние годы его жизни. Монография вышла в свет уже после его смерти.







Был женат на Регине Иосифовне Тышкевич, которая в 1984 году в Институте кибернетики им. В. М. Глушкова АН УССР (Киев) защитила докторскую диссертацию по теме «Алгебраические методы теории графов» — данная докторская диссертация была первой в Советском Союзе по теории графов. Их дочь Ирина – кандидат физико-математических наук.



Дмитрий Алексеевич является основателем алгебраической школы. Под его руководством защищены около 30 кандидатских диссертаций, среди его учеников 8 докторов наук, в том числе действительный член РАН и НАН Беларуси В.П. Платонов и член-корреспондент НАН Беларуси А.Е. Залесский. В 1975 г. Д.А. Супруненко было присвоено звание “Заслуженный деятель науки БССР”.



В Академии наук Д.А. Супруненко пришлось вести большую научно-организационную работу, с которой он успешно справлялся. Многие годы он являлся заместителем академикасекретаря Отделения физико-математических наук АН БССР, председателем научного совета “Алгебра и теория чисел” АН БССР, членом редколлегий двух научных журналов (“Весцi АН БССР”, серия физико-математических наук и “Кибернетика”). Он активно участвовал в работе по аттестации научных кадров, являясь председателем и членом ряда специализированных советов по присуждению кандидатских степеней и защите докторских диссертаций.



Он был награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, “3нак Почета”, 14 медалями, Грамотами Верховного Совета Беларуси, медалью Советского Фонда мира, куда он перечислил полученную им Государственную премию БССР.







Д.А. Супруненко было положено начало проведению систематических исследований в области дискретной оптимизации и связанных с ней комбинаторно-геометрических структур, что привело в дальнейшем к созданию Минской научной школы в указанной области.



Роль Д.А. Супруненко в развитии и становлении нового для Белоруссии “дискретного направления”, помимо чисто научного аспекта, определялась ещё и самим фактом, что известный и авторитетный математик-алгебраист поддерживает это направление.



Д.А. Супруненко инициировал и поддерживал проведение чисто практических разработок. Под его руководством проводилась активная работа по созданию комплексов программ, реализующих алгоритмы решения широкого спектра комбинаторных задач. Эти программы включались в выпуски математического обеспечения ЕС ЭВМ, издававшиеся в Институте математики. Кроме того, значительное внимание уделялось разработке алгоритмов и программ решения задач из конкретных областей применения и для конкретных потребителей. В первую очередь это было связано с автоматизацией технического проектирования и изготовления узлов и деталей ЭВМ. Проведение прикладных работ в этой области стимулировало расширение круга изучаемых задач и привело в дальнейшем к формированию ещё одного направления — комбинаторной вычислительной геометрии.



Академик Д.А. Супруненко — крупная фигура в истории белорусской науки, его роль трудно переоценить. В памяти знавших его людей он останется человеком, всецело преданным интересам науки, интеллигентным и глубоко порядочным в личных отношениях.



Умер Д.А. Супруненко 1 августа 1990 года. После окончания университета в 1938 г. Дмитрий Алексеевич поступил в аспирантуру РГУ по кафедре алгебры и теории чисел. 20 июня 1941 г. он защитил кандидатскую диссертацию в Ростовском госуниверситете, посвященную разрешимым группам подстановок. В ней ему удалось существенно продвинуться в классической проблеме, восходящей к Э.Галуа и К.Жордану, — проблеме классификации разрешимых групп подстановок.22 июня он пошёл добровольцем в военкомат.Математики ЮФУ помнят Дмитрия Алексеевича. Биографическая заметка о нём помещена на сайте Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ в разделе “Выдающиеся выпускники”.В 1941–1945 гг. Д.А. Супруненко находился в действующей армии: воевал на Украине, под Сталинградом и на Курской дуге, принимал участие в Ясско-Кишиневской операции, во взятии Вены и Будапешта, несколько раз был ранен и контужен. Был связистом.После демобилизации осенью 1945 г. Дмитрий Алексеевич был направлен Всесоюзным комитетом по делам высшей школы в Минск, в Белорусский государственный университет. Вся его дальнейшая деятельность связана с Белоруссией. В 1945–1963 гг. Д.А. Супруненко работал в Белорусском государственном университете доцентом, профессором, заведующим кафедрой высшей алгебры (исполнять обязанности заведующего начал с декабря 1947 г.).В 1957 г. он становится деканом физико-математического факультета, а в 1958 г. – первым деканом созданного тогда математического факультета БГУ.Во время работы в университете им были прочитаны почти все общие математические курсы, входившие тогда в программу, а также большое число оригинальных спецкурсов по алгебре и теории чисел.Дмитрий Алексеевич придавал большое значение широте математического кругозора студентов. До сих пор белорусские математики разных поколений тепло вспоминают его лекции и семинары, оказавшие существенное влияние на становление и развитие математического образования в республике.В 1953–1955 гг. Дмитрий Алексеевич обучался в докторантуре в Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР в Москве под руководством А.И. Мальцева. В 1955 г. он там же защитил диссертацию по теме “Разрешимые и нильпотентные линейные группы” на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Это была первая докторская диссертация по математике, написанная белорусским учёным. Она высоко оценена такими крупными специалистами, как А.Г. Курош, А.И. Мальцев, И.Р. Шафаревич.Алгебраические исследования Д.А. Супруненко можно подразделить на три части:Построенная Д.А. Супруненко теория разрешимых линейных групп основана на детальном исследовании свойств введённого им инвариантного ряда, называемого рядом Супруненко. С помощью этого ряда он редуцировал проблему классификации максимальных разрешимых подгрупп полной линейной группы к описанию разрешимых подгрупп симплектической группы меньшей степени над простым конечным полем.Построенная Д.А. Супруненко теория позволила ему получить все ранее известные результаты о разрешимых линейных группах, в том числе классические теоремы Х. Цассенхауза и А.И. Мальцева. Одним из основных результатов в теории разрешимых линейных групп является теорема Д.А. Супруненко о конечности числа классов сопряженных максимальных разрешимых подгрупп полной линейной группы над алгебраически замкнутым полем. Д.А. Супруненко положил начало изучению линейных локально нильпотентных групп. В этом направлении центральными являются его теоремы о конечности индекса центра непроводимой нильпотентной линейной группы о сопряженности непроводимых максимальных локально нильпотентных линейных групп над алгебраически замкнутым полем. В случаях, когда основное поле алгебраически замкнуто, конечно или является полем действительных чисел, получена их полная классификация. Д.А. Супруненко получил полное описание максимальных нильпотентных подгрупп симметрической группы Sn. Оказалось, что в группе Sn с точностью до сопряженности есть только одна максимальная транзитивная нильпотентная подгруппа.В 1963 г. Д.А. Супруненко переходит на постоянную работу в Институт математики АН БССР (институт был создан в 1959 г.). В 1963–1983 гг. он — заведующий лабораторией алгебры, в 1984–1987 гг. – заведующий лабораторией математической кибернетики, а с 1987 г. по 1990 г. (до конца жизни) — главный научный сотрудник.В 1959 г. Д.А. Супруненко избирается членом-корреспондентом АН БССР, а в 1966 г. — её действительным членом.Исследования Д.А. Супруненко получили всестороннее продолжение и развитие в работах его многочисленных учеников, а также в работах других математиков. Характерной особенностью научного творчества Д.А. Супруненко является его стремление к изяществу и простоте, к получению конкретных формул и арифметических соотношений, явных решений.Д.А. Супруненко — автор 119 научных статей и четырех монографий: “Разрешимые и нильпотентные линейные группы” (Минск, 1958), “Перестановочные матрицы” (Минск, 1966, совместно с Р.И. Тышкевич), “Группы матриц” (Москва, 1972), “Группы подстановок” (Минск,1996). Три первые монографии переведены и изданы за рубежом. Монография “Группы матриц” удостоена Государственной премии БССР за 1974 г.Д.А. Супруненко неоднократно участвовал в работе международных математических конгрессов и научных конференций.Результаты Дмитрия Алексеевича регулярно цитируются в работах специалистов из разных стран по алгебре и дискретной математике. Они получили международное признание и высокую оценку специалистов из ведущих математических центров СССР (Институт математики им. В.А. Стеклова АН СССР, его Ленинградское отделение, МГУ, Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения АН СССР, Институт кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР и др.).Интерес Д.А. Супруненко к подгруппам симметрических групп сохранился на протяжении всей его жизни. Однако значительная часть его рукописей на эту тему оставалась неопубликованной до выхода его монографии «Группы подстановок», подготовленной к печати в самые последние годы его жизни. Монография вышла в свет уже после его смерти.Был женат на Регине Иосифовне Тышкевич, которая в 1984 году в Институте кибернетики им. В. М. Глушкова АН УССР (Киев) защитила докторскую диссертацию по теме «Алгебраические методы теории графов» — данная докторская диссертация была первой в Советском Союзе по теории графов. Их дочь Ирина – кандидат физико-математических наук.Дмитрий Алексеевич является основателем алгебраической школы. Под его руководством защищены около 30 кандидатских диссертаций, среди его учеников 8 докторов наук, в том числе действительный член РАН и НАН Беларуси В.П. Платонов и член-корреспондент НАН Беларуси А.Е. Залесский. В 1975 г. Д.А. Супруненко было присвоено звание “Заслуженный деятель науки БССР”.В Академии наук Д.А. Супруненко пришлось вести большую научно-организационную работу, с которой он успешно справлялся. Многие годы он являлся заместителем академикасекретаря Отделения физико-математических наук АН БССР, председателем научного совета “Алгебра и теория чисел” АН БССР, членом редколлегий двух научных журналов (“Весцi АН БССР”, серия физико-математических наук и “Кибернетика”). Он активно участвовал в работе по аттестации научных кадров, являясь председателем и членом ряда специализированных советов по присуждению кандидатских степеней и защите докторских диссертаций.Он был награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, “3нак Почета”, 14 медалями, Грамотами Верховного Совета Беларуси, медалью Советского Фонда мира, куда он перечислил полученную им Государственную премию БССР.Дмитрий Алексеевич пользовался огромным уважением во всех коллективах, где он работал. Его ценили за подлинную интеллигентность, высокий творческий потенциал, широту научных интересов и кругозора, доброту и мягкость.Д.А. Супруненко было положено начало проведению систематических исследований в области дискретной оптимизации и связанных с ней комбинаторно-геометрических структур, что привело в дальнейшем к созданию Минской научной школы в указанной области.Роль Д.А. Супруненко в развитии и становлении нового для Белоруссии “дискретного направления”, помимо чисто научного аспекта, определялась ещё и самим фактом, что известный и авторитетный математик-алгебраист поддерживает это направление.Д.А. Супруненко инициировал и поддерживал проведение чисто практических разработок. Под его руководством проводилась активная работа по созданию комплексов программ, реализующих алгоритмы решения широкого спектра комбинаторных задач. Эти программы включались в выпуски математического обеспечения ЕС ЭВМ, издававшиеся в Институте математики. Кроме того, значительное внимание уделялось разработке алгоритмов и программ решения задач из конкретных областей применения и для конкретных потребителей. В первую очередь это было связано с автоматизацией технического проектирования и изготовления узлов и деталей ЭВМ. Проведение прикладных работ в этой области стимулировало расширение круга изучаемых задач и привело в дальнейшем к формированию ещё одного направления — комбинаторной вычислительной геометрии.Академик Д.А. Супруненко — крупная фигура в истории белорусской науки, его роль трудно переоценить. В памяти знавших его людей он останется человеком, всецело преданным интересам науки, интеллигентным и глубоко порядочным в личных отношениях.Умер Д.А. Супруненко 1 августа 1990 года. Валентин МАТЮХИН , специально для «Обзора» Категории: история, в Беларуси Ключевые слова: Дмитрий Алексеевич Супруненко — статья прочитана 101 раз Комментарии