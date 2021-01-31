Пластиковый снег – зачем в интернете жгут снежки и чему при этом сильно удивляются

С просторов Яндекс.Дзена
Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Буквально несколько дней назад пару моих знакомых прислали видео (как я уже затем понял, очень популярное), на котором жгут снежок и очень удивляются тому, что он чернеет и не плавится. И сей факт выставляется как очередное подтверждение «плохой» экологии и чуть ли не прихода конца света.
В этом материале я расскажу вам, что же на самом деле происходит и объясню, почему лучше не пропускать школьные уроки физики.
С чего все началось, или Чудеса - это банальное незнание физики
Итак, перед тем как все спокойно объяснить, хочу сказать про всеобщий психоз и удивительную безграмотность, а также отсутствие критического мышления у очень большого числа людей в интернете.
Видео с очередным «удивительным» видео мне прислали в Telegram с комментарием: «Смотри, что у нас творится!»
Я честно посмотрел его (видео) с начала до конца, где некий человек сначала собирает свежий снег у себя во дворе, делает из него плотный шарик, а затем с помощью газовой горелки в течение минуты безуспешно пытается его (снежок) растопить. У него естественно ничего не получается и он, о ужас, наблюдает как на плотном снеге образуется темный нагар.
Из всего увиденного мужчина делает вывод, что над Краснодарским краем (да, ролик был записан на юге нашей страны), выпал некий химический снег.
Я не поленился и нашел оригинал этого видео в популярной среди молодежи сети Tik-Tok и даже почитал комментарии, из которых узнал, что оказывается такой «снег» выпал над многими городами нашей страны и о том, как же у нас тут все загажено и плохо.
Сразу видно, что большинство из комментаторов либо прогуливали школу, либо все напрочь позабывали, либо им хочется верить в разные теории заговора и тому подобное.
Всё до безобразия просто. Спрессованный снег обладает отличной теплопроводностью, и если его поджечь с одной стороны, то тепло будет распределяться по всему объему. А так как снег отлично впитывает воду, то первое время никаких капель на пол падать не будет, а образовавшаяся влага будет просто испаряться.
А с нагаром всё ещё проще. В процессе сжигания газа (мы сейчас рассматриваем конкретный случай с газовой грелкой или зажигалкой) неизбежно остаются продукты горения, которые и осаждаются в виде копоти. Причем осаждаться они будут на любой поверхности, будь то снег, кусок стали или же бетон.
Вот так просто объясняется феномен неплавящегося снега в Краснодарском крае. Изучайте физику, иначе многие физические процессы для вас будут выглядеть как проявления чего-то необычного и мистического.
Энергофиксик,
Яндекс.Дзен
Я честно посмотрел его (видео) с начала до конца, где некий человек сначала собирает свежий снег у себя во дворе, делает из него плотный шарик, а затем с помощью газовой горелки в течение минуты безуспешно пытается его (снежок) растопить. У него естественно ничего не получается и он, о ужас, наблюдает как на плотном снеге образуется темный нагар.
Из всего увиденного мужчина делает вывод, что над Краснодарским краем (да, ролик был записан на юге нашей страны), выпал некий химический снег.
Я не поленился и нашел оригинал этого видео в популярной среди молодежи сети Tik-Tok и даже почитал комментарии, из которых узнал, что оказывается такой «снег» выпал над многими городами нашей страны и о том, как же у нас тут все загажено и плохо.
Сразу видно, что большинство из комментаторов либо прогуливали школу, либо все напрочь позабывали, либо им хочется верить в разные теории заговора и тому подобное.
Банальное объяснение «феномена»
Всё до безобразия просто. Спрессованный снег обладает отличной теплопроводностью, и если его поджечь с одной стороны, то тепло будет распределяться по всему объему. А так как снег отлично впитывает воду, то первое время никаких капель на пол падать не будет, а образовавшаяся влага будет просто испаряться.
А с нагаром всё ещё проще. В процессе сжигания газа (мы сейчас рассматриваем конкретный случай с газовой грелкой или зажигалкой) неизбежно остаются продукты горения, которые и осаждаются в виде копоти. Причем осаждаться они будут на любой поверхности, будь то снег, кусок стали или же бетон.
Вот так просто объясняется феномен неплавящегося снега в Краснодарском крае. Изучайте физику, иначе многие физические процессы для вас будут выглядеть как проявления чего-то необычного и мистического.
Энергофиксик,
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