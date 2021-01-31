Пластиковый снег – зачем в интернете жгут снежки и чему при этом сильно удивляются 🔊 Воспроизвести С просторов Яндекс.Дзена











Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Буквально несколько дней назад пару моих знакомых прислали видео (как я уже затем понял, очень популярное), на котором жгут снежок и очень удивляются тому, что он чернеет и не плавится. И сей факт выставляется как очередное подтверждение «плохой» экологии и чуть ли не прихода конца света.



В этом материале я расскажу вам, что же на самом деле происходит и объясню, почему лучше не пропускать школьные уроки физики.



С чего все началось, или Чудеса - это банальное незнание физики



Итак, перед тем как все спокойно объяснить, хочу сказать про всеобщий психоз и удивительную безграмотность, а также отсутствие критического мышления у очень большого числа людей в интернете. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Буквально несколько дней назад пару моих знакомых прислали видео (как я уже затем понял, очень популярное), на котором жгут снежок и очень удивляются тому, что он чернеет и не плавится. И сей факт выставляется как очередное подтверждение «плохой» экологии и чуть ли не прихода конца света.В этом материале я расскажу вам, что же на самом деле происходит и объясню, почему лучше не пропускать школьные уроки физики.Итак, перед тем как все спокойно объяснить, хочу сказать про всеобщий психоз и удивительную безграмотность, а также отсутствие критического мышления у очень большого числа людей в интернете.



Я честно посмотрел его (видео) с начала до конца, где некий человек сначала собирает свежий снег у себя во дворе, делает из него плотный шарик, а затем с помощью газовой горелки в течение минуты безуспешно пытается его (снежок) растопить. У него естественно ничего не получается и он, о ужас, наблюдает как на плотном снеге образуется темный нагар.



Из всего увиденного мужчина делает вывод, что над Краснодарским краем (да, ролик был записан на юге нашей страны), выпал некий химический снег.



Я не поленился и нашел оригинал этого видео в популярной среди молодежи сети Tik-Tok и даже почитал комментарии, из которых узнал, что оказывается такой «снег» выпал над многими городами нашей страны и о том, как же у нас тут все загажено и плохо.



Сразу видно, что большинство из комментаторов либо прогуливали школу, либо все напрочь позабывали, либо им хочется верить в разные теории заговора и тому подобное.



Банальное объяснение «феномена»



Всё до безобразия просто. Спрессованный снег обладает отличной теплопроводностью, и если его поджечь с одной стороны, то тепло будет распределяться по всему объему. А так как снег отлично впитывает воду, то первое время никаких капель на пол падать не будет, а образовавшаяся влага будет просто испаряться.



А с нагаром всё ещё проще. В процессе сжигания газа (мы сейчас рассматриваем конкретный случай с газовой грелкой или зажигалкой) неизбежно остаются продукты горения, которые и осаждаются в виде копоти. Причем осаждаться они будут на любой поверхности, будь то снег, кусок стали или же бетон.







Вот так просто объясняется феномен неплавящегося снега в Краснодарском крае. Изучайте физику, иначе многие физические процессы для вас будут выглядеть как проявления чего-то необычного и мистического.



Энергофиксик,



Яндекс.Дзен Видео с очередным «удивительным» видео мне прислали в Telegram с комментарием: «Смотри, что у нас творится!»Я честно посмотрел его (видео) с начала до конца, где некий человек сначала собирает свежий снег у себя во дворе, делает из него плотный шарик, а затем с помощью газовой горелки в течение минуты безуспешно пытается его (снежок) растопить. У него естественно ничего не получается и он, о ужас, наблюдает как на плотном снеге образуется темный нагар.Из всего увиденного мужчина делает вывод, что над Краснодарским краем (да, ролик был записан на юге нашей страны), выпал некий химический снег.Я не поленился и нашел оригинал этого видео в популярной среди молодежи сети Tik-Tok и даже почитал комментарии, из которых узнал, что оказывается такой «снег» выпал над многими городами нашей страны и о том, как же у нас тут все загажено и плохо.Сразу видно, что большинство из комментаторов либо прогуливали школу, либо все напрочь позабывали, либо им хочется верить в разные теории заговора и тому подобное.Всё до безобразия просто. Спрессованный снег обладает отличной теплопроводностью, и если его поджечь с одной стороны, то тепло будет распределяться по всему объему. А так как снег отлично впитывает воду, то первое время никаких капель на пол падать не будет, а образовавшаяся влага будет просто испаряться.А с нагаром всё ещё проще. В процессе сжигания газа (мы сейчас рассматриваем конкретный случай с газовой грелкой или зажигалкой) неизбежно остаются продукты горения, которые и осаждаются в виде копоти. Причем осаждаться они будут на любой поверхности, будь то снег, кусок стали или же бетон.Вот так просто объясняется феномен неплавящегося снега в Краснодарском крае. Изучайте физику, иначе многие физические процессы для вас будут выглядеть как проявления чего-то необычного и мистического. Категории: общество Ключевые слова: Пластиковый снег — статья прочитана 115 раз Комментарии