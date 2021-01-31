Президент Г. Науседа номинировал С. Тихановскую на Нобелевскую премию мира – источники 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа номинировал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, подтвердили BNS в субботу информированные источники.



По правилам, главы государств входят в число тех, кто может официально предлагать кандидатов на Нобелевскую премию мира. Кандидатов можно представить до 31 января.



Лауреатов выбирает норвежский Нобелевский комитет. Он не предает огласке фамилии номинантов, они бывают засекречены 50 лет.



Президентский офис отказался комментировать BNS информацию о номинировании С. Тихановской.



"Мы не будем комментировать информацию по Нобелевской премии мира", - сказал в субботу BNS советник президента Ридас Ясюлёнис. Литовский президент Гитанас Науседа номинировал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, подтвердили BNS в субботу информированные источники.По правилам, главы государств входят в число тех, кто может официально предлагать кандидатов на Нобелевскую премию мира. Кандидатов можно представить до 31 января.Лауреатов выбирает норвежский Нобелевский комитет. Он не предает огласке фамилии номинантов, они бывают засекречены 50 лет.Президентский офис отказался комментировать BNS информацию о номинировании С. Тихановской."Мы не будем комментировать информацию по Нобелевской премии мира", - сказал в субботу BNS советник президента Ридас Ясюлёнис. 38-летняя С. Тихановская в августе прошлого года участвовала в выборах президента Беларуси. Она выдвинула свою кандидатуру после того, как режим арестовал ее мужа, собиравшегося баллотироваться на выборах.



Режим объявил, что на выборах победил Александр Лукашенко, однако оппозиция и Запад заявили, что результаты были сфальсифицированы, в Беларуси начались массовые акции протеста, они продолжаются до сих пор.



Из-за давления режима С. Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву, куда еще до выборов были вывезены ее дети. Проживая в Литве, она занимается привлечением международной помощи оппозиции и стремится увеличить давление на режим А. Лукашенко, чтобы были проведены новые свободные выборы. BNS Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: премия, номинация, Нобель, Науседа, Тихановская — статья прочитана 307 раз Комментарии