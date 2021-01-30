От FK Vilniaus Vytis стоит ждать большего? 🔊 Воспроизвести Черчесов и Чернышов







Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» и молодёжной сборной России Андрей Чернышов возглавил вильнюсскую команду «Вильняус Витис» (Vilniaus Vytis), выступающую во второй по силе лиги Литвы.



«Специалист из России будет тренировать Vilniaus Vytis. Андрей Чернышов заменит Альгимантаса Любинскаса, который восемь лет работал с командой. Тем не менее легендарный литовский специалист по футболу не прощается с Вильнюсом», — говорится в сообщении пресс-службы литовского клуба в



По словам Любинскаса, Чернышов предложил ему исполнять обязанности спортивного директора, и литовский тренер принял предложение. «Специалист из России будет тренировать Vilniaus Vytis. Андрей Чернышов заменит Альгимантаса Любинскаса, который восемь лет работал с командой. Тем не менее легендарный литовский специалист по футболу не прощается с Вильнюсом», — говорится в сообщении пресс-службы литовского клуба в «Фейсбуке» По словам Любинскаса, Чернышов предложил ему исполнять обязанности спортивного директора, и литовский тренер принял предложение.



Предыдущим клубом 53-летнего Чернышова был сербский клуб "Динамо" (Нови-Сад). Специалист возглавлял «Спартак» в 2003 году, сообщает



В прошлом сезоне Vilniaus Vytis занял 7 место, в турнире принимали участие 14 команд, в том числе и команды дублёров клубов высшей лиги - Лиги А.



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Литовский журналист Ауримус Будраитис российскому порталу



«На сто процентов сказать, что их не допустят до чемпионата, пока нельзя. Но этот клуб уже 3-4 года находится на грани смерти. Однако они за это время наладили свою схему — звали игроков, не платили им денег, потом привозили других. В таком виде их машина работала больше трех лет. Стоит отметить, что у игроков «Витязя» любительские контракты, это позволено делать в Первой лиге Литвы. Но я лично знаю, что руководство договаривалось с игроками на словах об одной сумме, давала им контракт на меньшую, обещая выплатить оставшиеся деньги, но так и не платила. Есть в клубе футболисты, которые начали играть 3-4 года назад, но пока не получили свои деньги, то есть долги у клуба есть до сих пор, причем немаленькие.



В прошлом году в одно время вильнюсский «Витязь» был на первом месте в Первой лиге, и тогда футболисты начали говорить, что их не устраивает такое халатное отношение и задержка зарплаты. Федерация тогда отняла у них шесть очков, и в конце сезона они проигрывали все матчи. То есть клуб до сих пор не сделал ни одного шага, чтобы получить лицензию. В Первой лиге Литвы схема такая: выступать будут 16 клубов, но заявление подали 18, в том числе «Витязь». Однако с вероятностью 90 процентов они эту лицензию не получат. Такая же ситуация у «Атлантаса», в котором долгое время работал Константин Сарсания.



Вчера я звонил в Федерацию, там подтвердили, что «Витязь» получил выплату солидарности за то, что воспитали молодежь для сборной. На эти деньги они закрыли какую-то часть своих долгов. Это такой небольшой шаг навстречу лицензии, но только это им ничего не даст.



Еще на прошлой неделе они дали информацию, что у них появился новый гендиректор из Италии, но у него не самое чистое прошлое. Федерация сообщила клубу об этом, что у директора есть не очень чистое прошлое, связанное с тотализаторами.



Я даже не знаю, остались ли там сейчас игроки. Они вроде как не тренируются пока, сборов никаких нет. Их бывший тренер Любинскас долгое время тренировал сборную Литвы и был тренером «Жальгириса» еще в чемпионате СССР. Но в прошлом месяце он написал на своей страничке, что он уходит из клуба, что его все достало. Однако вчера сообщил, что остается спортивным директором или консультантом. Это странно.



Что касается нового инвестора, о котором они заявили, то там каждый год новый человек. В прошлом году они хотели уже подавать заявку на Высшую лигу, так как там участвовало всего 6 клубов, они могли туда попасть. Но им сказали, что они получат лицензию, только если выплатят необходимую сумму -300 тысяч евро. Но в итоге денег на счету не оказалось, и команда не играла там, естественно.



Да и сами подумайте, все рассказывают, что туда приходит инвестор из Австралии и хочет вложить денег. Ну какой австралийский инвестор придет на литовскую Первую лигу? Зачем?



Понимаю, если бы речь шла про баскетбольный «Жальгирис», где до пандемии было по 15 тысяч зрителей на матчах. Но не на Первую лигу в Литве же. Если приходишь, то у тебя должны быть свои какие-то интересы. Просто так из Австралии точно не придешь на Первую лигу.



Это было в прошлом году, а о каких инвесторах они говорят сейчас, я даже не знаю. Первый раз слышу, но это реально каждый год у них так: будут деньги, будет новый инвестор, но в итоге ничего», — рассказал журналист в беседе с корреспондентом «Для меня большая честь работать в одной команде с Любинскасом. Я верю, что вместе мы вернём Vilniaus Vytis на победный путь», — сказал Чернышов.Предыдущим клубом 53-летнего Чернышова был сербский клуб "Динамо" (Нови-Сад). Специалист возглавлял «Спартак» в 2003 году, сообщает championat.com. В прошлом сезоне Vilniaus Vytis занял 7 место, в турнире принимали участие 14 команд, в том числе и команды дублёров клубов высшей лиги - Лиги А.Литовский журналист Ауримус Будраитис российскому порталу sport24.ru прокомментировал новость о том, что российский тренер Андрей Чернышов возглавил клуб второй лиги Литвы «Витязь». По его словам, у команды большие долги.«На сто процентов сказать, что их не допустят до чемпионата, пока нельзя. Но этот клуб уже 3-4 года находится на грани смерти. Однако они за это время наладили свою схему — звали игроков, не платили им денег, потом привозили других. В таком виде их машина работала больше трех лет. Стоит отметить, что у игроков «Витязя» любительские контракты, это позволено делать в Первой лиге Литвы. Но я лично знаю, что руководство договаривалось с игроками на словах об одной сумме, давала им контракт на меньшую, обещая выплатить оставшиеся деньги, но так и не платила. Есть в клубе футболисты, которые начали играть 3-4 года назад, но пока не получили свои деньги, то есть долги у клуба есть до сих пор, причем немаленькие.В прошлом году в одно время вильнюсский «Витязь» был на первом месте в Первой лиге, и тогда футболисты начали говорить, что их не устраивает такое халатное отношение и задержка зарплаты. Федерация тогда отняла у них шесть очков, и в конце сезона они проигрывали все матчи. То есть клуб до сих пор не сделал ни одного шага, чтобы получить лицензию. В Первой лиге Литвы схема такая: выступать будут 16 клубов, но заявление подали 18, в том числе «Витязь». Однако с вероятностью 90 процентов они эту лицензию не получат. Такая же ситуация у «Атлантаса», в котором долгое время работал Константин Сарсания.Вчера я звонил в Федерацию, там подтвердили, что «Витязь» получил выплату солидарности за то, что воспитали молодежь для сборной. На эти деньги они закрыли какую-то часть своих долгов. Это такой небольшой шаг навстречу лицензии, но только это им ничего не даст.Еще на прошлой неделе они дали информацию, что у них появился новый гендиректор из Италии, но у него не самое чистое прошлое. Федерация сообщила клубу об этом, что у директора есть не очень чистое прошлое, связанное с тотализаторами.Я даже не знаю, остались ли там сейчас игроки. Они вроде как не тренируются пока, сборов никаких нет. Их бывший тренер Любинскас долгое время тренировал сборную Литвы и был тренером «Жальгириса» еще в чемпионате СССР. Но в прошлом месяце он написал на своей страничке, что он уходит из клуба, что его все достало. Однако вчера сообщил, что остается спортивным директором или консультантом. Это странно.Что касается нового инвестора, о котором они заявили, то там каждый год новый человек. В прошлом году они хотели уже подавать заявку на Высшую лигу, так как там участвовало всего 6 клубов, они могли туда попасть. Но им сказали, что они получат лицензию, только если выплатят необходимую сумму -300 тысяч евро. Но в итоге денег на счету не оказалось, и команда не играла там, естественно.Да и сами подумайте, все рассказывают, что туда приходит инвестор из Австралии и хочет вложить денег. Ну какой австралийский инвестор придет на литовскую Первую лигу? Зачем?Понимаю, если бы речь шла про баскетбольный «Жальгирис», где до пандемии было по 15 тысяч зрителей на матчах. Но не на Первую лигу в Литве же. Если приходишь, то у тебя должны быть свои какие-то интересы. Просто так из Австралии точно не придешь на Первую лигу.Это было в прошлом году, а о каких инвесторах они говорят сейчас, я даже не знаю. Первый раз слышу, но это реально каждый год у них так: будут деньги, будет новый инвестор, но в итоге ничего», — рассказал журналист в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: "Спартак", Андрей Чернышов, Vilniaus Vytis, "Витязь" — статья прочитана 154 раза Комментарии