Новый фильм о Джеймсе Бонде могут переснять из-за устаревших гаджетов 🔊 Воспроизвести







Кинокомпания EON Productions может переснять некоторые сцены нового, уже 25-го, фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» из-за устаревания смартфона и других устройств, используемых главным героем. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии.



Новый фильм об «агенте 007» снимался в 2019 году и должен был выйти в прокат весной 2020 года. Из-за смены режиссера и пандемии новой коронавирусной инфекции создателям пришлось несколько раз перенести премьеру, сообщает



По данным издания, из-за многочисленных переносов компании-спонсоры начали настаивать на пересъёмке некоторых сцен, в которых присутствует продукция этих компаний. Точные данные о таких устройствах не раскрываются, предполагается, что одним из них может стать смартфон Nokia 8.3 5G, демонстрировавшийся в трейлере фильма. Кинокомпания EON Productions может переснять некоторые сцены нового, уже 25-го, фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» из-за устаревания смартфона и других устройств, используемых главным героем. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии.Новый фильм об «агенте 007» снимался в 2019 году и должен был выйти в прокат весной 2020 года. Из-за смены режиссера и пандемии новой коронавирусной инфекции создателям пришлось несколько раз перенести премьеру, сообщает ИА REGNUM. По данным издания, из-за многочисленных переносов компании-спонсоры начали настаивать на пересъёмке некоторых сцен, в которых присутствует продукция этих компаний. Точные данные о таких устройствах не раскрываются, предполагается, что одним из них может стать смартфон Nokia 8.3 5G, демонстрировавшийся в трейлере фильма. Эта модель вышла в октябре 2020 года, поэтому в премьерной версии может появиться новый смартфон. Отмечается, что на обновлении демонстрируемых в фильме продуктов, включая часы Omega, шампанское Bollinger и обувь Adidas, могут настоять и другие спонсоры.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января премьера фильма «Не время умирать» уже перенесена трижды, теперь она запланирована на 8 октября 2021 года.



ИА “Regnum” Категории: кино Ключевые слова: премьера, фильм, Джеймс Бонд, «Не время умирать» — статья прочитана 172 раза Комментарии