«Баскония» не позволила «Жальгирису» сотворить ещё одно чудо 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net







Каунасский «Жальгирис» второй матч подряд в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги провёл в Испании, и вновь его соперник считался фаворитом в этой встрече. Однако, после невероятной победы литовского чемпиона над «Валенсией» в 22-м туре болельщики литовского клуба ждали от своих любимцев ещё одного чуда.



Но «Баскония», проигравшая четыре раза подряд, дала понять, что такой возможности гостям она не собирается предоставлять.



Хотя матч начался со спурта именно «Жальгириса», быстро отправившего в кольцо хозяев три мяча из-за дуги. «Баскония» тут же сделала выводы и лишила снайперов каунасского клуба свободы при бросках. А в предложенном хозяевами ураганном темпе матча явно увереннее чувствовали себя игроки «Басконии»: на их счету 12 перехватов против 6 – у «Жальгириса», потери соответственно - 11 и 20. Серьёзным психологическим аргументом в пользу хозяев оказались также 4 блок-шота центрового «Басконии» Илимане Диопа, которым все игроки «Жальгириса» в общей сложности смогли противопоставить лишь 1 блок-шот. Но «Баскония», проигравшая четыре раза подряд, дала понять, что такой возможности гостям она не собирается предоставлять.Хотя матч начался со спурта именно «Жальгириса», быстро отправившего в кольцо хозяев три мяча из-за дуги. «Баскония» тут же сделала выводы и лишила снайперов каунасского клуба свободы при бросках. А в предложенном хозяевами ураганном темпе матча явно увереннее чувствовали себя игроки «Басконии»: на их счету 12 перехватов против 6 – у «Жальгириса», потери соответственно - 11 и 20. Серьёзным психологическим аргументом в пользу хозяев оказались также 4 блок-шота центрового «Басконии» Илимане Диопа, которым все игроки «Жальгириса» в общей сложности смогли противопоставить лишь 1 блок-шот.



Впрочем, баскетбольный мир нынче с гораздо большим интересом обсуждает ситуацию в ЦСКА. Дело в том, что лидер команды и главная звезда армейцев Майк Джеймс нынче на грани ухода из клуба. И это в разгар сезона!



Инциденты с Джеймсом уже случались, обращает внимание портал championat.com. Американец ушёл из «Панатинаикоса», в открытую требуя огромную зарплату. В межсезонье-2019 в «Милане» Джеймс не поладил с новым главным тренером Этторе Мессиной, который решил отчислить на тот момент обладателя трофея Альфонсо Форда, вручаемого самому результативному игроку Евролиги. Защитник сразу же перешёл в ЦСКА, где тоже не обошлось без неприятных моментов.



Прошлой осенью Майк по решению клуба пропустил матч с «Басконией» (89:86). По сообщениям СМИ, у американца возникли разногласия с главным тренером Димитрисом Итудисом. Тогда всё удалось быстро уладить. Джеймс вышел на паркет в следующей игре с «Жальгирисом» (87:79) и вытащил концовку, набрав 8 последних очков команды.



Всё шло достаточно гладко до 9 января. В этот день у Майка умер дед, с которым баскетболист был очень близок. На похороны Джеймс не поехал по решению клуба. Нужно учитывать реалии современного мира. Пандемия коронавируса не утихает. Разрешение Джеймсу съездить в США даже на несколько дней по факту означает потерю лидера примерно на три недели, с учётом карантина по возвращении. Джеймс — профессиональный баскетболист с недешёвым контрактом. Логика ЦСКА в такой ситуации понятна.



Джеймс — личность сложная. Конечно, он болезненно воспринял невозможность присутствия на похоронах близкого. Майк непривычно блёкло выглядел в проигранных домашних матчах с «Барселоной» (75:88) и «Фенербахче» (83:89), после которого и появилось сообщение об отстранении М.Джеймса.. Однако с трудом представлялось, что проблема настолько масштабная, что потенциально может привести к досрочному расторжению контракта.



Детали инцидента в раздевалке, из-за которого отстранили игрока, пока не сообщаются. Появившиеся слухи о драке Джеймса с Торнике Шенгелией были сразу же опровергнуты обоими баскетболистами.







Баскетбол. Евролига сезона 2020/2021



Регулярный чемпионат



23-й тур



«Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 76:107 (22:23, 22:30, 13:30, 19:24)



«Химки»: А.Швед (29 очков + 5 передач),



«Фенербахче»: Э.Улановас (5).



«Олимпиакос» (Греция) – «Барселона» (Испания) – 74:76 (12:21, 18:19, 23:10, 21:26).



«Олимпия Милан» (Италия) – «Зенит» (Россия) – 82:76 (16:24, 19:20, 21:15, 26:17)



«Зенит»: А.Гудайтис (8 + 5 подборов).



ЦСКА (Россия) – «Бавария» (Германия) – 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19)



«Бавария»: У.Болдуин (22).







«Панатинаикос» (Греция) – «Валенсия» (Испания) – 91:72 (22:20, 26:14, 20:18, 23:20)



«Альба» (Германия) – «Реал Мадрид» (Испания) – 63:72 (14:22, 16:18, 17:19, 16:13).



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Асвел» (Франция) – 78:81 (23:25, 15:20, 18:12, 22:24).



«Баскония» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 81:68 (21:20, 24:16, 16:12, 20:20)



«Баскония»: П.Хенри (19), Р.Гедрайтис (7), Т.Седекерскис (2),



«Жальгирис»: М.Григонис (17), Т.Уолкап (14), Ж.Ловернь (12 + 9 подборов).







Матч «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Анадолу Эфес» (Турция) отложен из-за коронавирусных ограничений, предпринятых правительством Израиля.



Турнирное положение: 1. «Барселона» – 17 побед после 23 матчей, 2. ЦСКА – 16 (23), 3. «Олимпия Милан» - 15 (22), 4. «Реал Мадрид» - 15 (23), 5. «Бавария» – 14 (23), 6. «Зенит» – 13 (21), 7. «Жальгирис» – 13 (23), 8. «Фенербахче» – 13 (23), 9. «Анадолу Эфес» - 12 (22), 10. «Олимпиакос» – 11 (23), 11. «Валенсия» – 11 (23), 12. «Маккаби» – 10 (22), 13. «Баскония» – 10 (23), 14. «Асвел» – 9 (23), 15. «Панатинаикос» - 8 (22), 16. «Альба» - 8 (23), 17. «Црвена Звезда» – 7 (23), 18. «Химки» - 2 (23).



Так что в этот раз чуда не случилось.Впрочем, баскетбольный мир нынче с гораздо большим интересом обсуждает ситуацию в ЦСКА. Дело в том, что лидер команды и главная звезда армейцев Майк Джеймс нынче на грани ухода из клуба. И это в разгар сезона!Инциденты с Джеймсом уже случались, обращает внимание портал championat.com. Американец ушёл из «Панатинаикоса», в открытую требуя огромную зарплату. В межсезонье-2019 в «Милане» Джеймс не поладил с новым главным тренером Этторе Мессиной, который решил отчислить на тот момент обладателя трофея Альфонсо Форда, вручаемого самому результативному игроку Евролиги. Защитник сразу же перешёл в ЦСКА, где тоже не обошлось без неприятных моментов.Прошлой осенью Майк по решению клуба пропустил матч с «Басконией» (89:86). По сообщениям СМИ, у американца возникли разногласия с главным тренером Димитрисом Итудисом. Тогда всё удалось быстро уладить. Джеймс вышел на паркет в следующей игре с «Жальгирисом» (87:79) и вытащил концовку, набрав 8 последних очков команды.Всё шло достаточно гладко до 9 января. В этот день у Майка умер дед, с которым баскетболист был очень близок. На похороны Джеймс не поехал по решению клуба. Нужно учитывать реалии современного мира. Пандемия коронавируса не утихает. Разрешение Джеймсу съездить в США даже на несколько дней по факту означает потерю лидера примерно на три недели, с учётом карантина по возвращении. Джеймс — профессиональный баскетболист с недешёвым контрактом. Логика ЦСКА в такой ситуации понятна.Джеймс — личность сложная. Конечно, он болезненно воспринял невозможность присутствия на похоронах близкого. Майк непривычно блёкло выглядел в проигранных домашних матчах с «Барселоной» (75:88) и «Фенербахче» (83:89), после которого и появилось сообщение об отстранении М.Джеймса.. Однако с трудом представлялось, что проблема настолько масштабная, что потенциально может привести к досрочному расторжению контракта.Детали инцидента в раздевалке, из-за которого отстранили игрока, пока не сообщаются. Появившиеся слухи о драке Джеймса с Торнике Шенгелией были сразу же опровергнуты обоими баскетболистами.«Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 76:107 (22:23, 22:30, 13:30, 19:24)А.Швед (29 очков + 5 передач),Э.Улановас (5).«Олимпиакос» (Греция) – «Барселона» (Испания) – 74:76 (12:21, 18:19, 23:10, 21:26).«Олимпия Милан» (Италия) – «Зенит» (Россия) – 82:76 (16:24, 19:20, 21:15, 26:17)А.Гудайтис (8 + 5 подборов).ЦСКА (Россия) – «Бавария» (Германия) – 66:69 (27:25, 12:15, 21:10, 6:19)У.Болдуин (22).«Панатинаикос» (Греция) – «Валенсия» (Испания) – 91:72 (22:20, 26:14, 20:18, 23:20)«Альба» (Германия) – «Реал Мадрид» (Испания) – 63:72 (14:22, 16:18, 17:19, 16:13).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Асвел» (Франция) – 78:81 (23:25, 15:20, 18:12, 22:24).«Баскония» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 81:68 (21:20, 24:16, 16:12, 20:20)П.Хенри (19), Р.Гедрайтис (7), Т.Седекерскис (2),М.Григонис (17), Т.Уолкап (14), Ж.Ловернь (12 + 9 подборов).Матч «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Анадолу Эфес» (Турция) отложен из-за коронавирусных ограничений, предпринятых правительством Израиля.1. «Барселона» – 17 побед после 23 матчей, 2. ЦСКА – 16 (23), 3. «Олимпия Милан» - 15 (22), 4. «Реал Мадрид» - 15 (23), 5. «Бавария» – 14 (23), 6. «Зенит» – 13 (21), 7. «Жальгирис» – 13 (23), 8. «Фенербахче» – 13 (23), 9. «Анадолу Эфес» - 12 (22), 10. «Олимпиакос» – 11 (23), 11. «Валенсия» – 11 (23), 12. «Маккаби» – 10 (22), 13. «Баскония» – 10 (23), 14. «Асвел» – 9 (23), 15. «Панатинаикос» - 8 (22), 16. «Альба» - 8 (23), 17. «Црвена Звезда» – 7 (23), 18. «Химки» - 2 (23). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, конфликт, Евролига, "Жальгирис", Результаты, результаты матчей, ЦСКА, "Зенит", "Химки", Майк Джеймс — статья прочитана 205 раз Комментарии