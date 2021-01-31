Загрузка... ДНК-тест показал, что 90-летний Краско не является отцом дочери своей возлюбленной 🔊 Воспроизвести Иван Краско. Фото © ТАСС / Замир Усманов



Артист не будет воспитывать ребёнка.



Директор 90-летнего актёра Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал



— Выяснилось, что ребёнок не от него, там история такая запутанная. ДНК не подтвердилась, уже сделали анализ, — поделился собеседник.



Смородинов рассказал, что актёр не был сильно шокирован таким поворотом событий, отметив, что "ко всему привык за эти годы". Директор артиста также сообщил, что Краско не будет воспитывать ребёнка. А Юлия после отрицательных результатов ДНК-теста больше не звонила актёру.



Напомним, ранее сам артист признался, что стал отцом в шестой раз в 90 лет — ребёнок родился 4 декабря. Директор 90-летнего актёра Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал Лайфу , что после сообщений о том, что артист вновь стал отцом, был проведён ДНК-тест, который не показал его родства с дочерью возлюбленной Юлией Кичемасовой.— Выяснилось, что ребёнок не от него, там история такая запутанная. ДНК не подтвердилась, уже сделали анализ, — поделился собеседник.Смородинов рассказал, что актёр не был сильно шокирован таким поворотом событий, отметив, что "ко всему привык за эти годы". Директор артиста также сообщил, что Краско не будет воспитывать ребёнка. А Юлия после отрицательных результатов ДНК-теста больше не звонила актёру.Напомним, ранее сам артист признался, что стал отцом в шестой раз в 90 лет — ребёнок родился 4 декабря. Загрузка... life.ru Категории: общество, культура, здоровье, в России, дом и быт Ключевые слова: днк, актер, отцовство, Краско География: Россия — статья прочитана 205 раз Комментарии