The Telegraph Великобритания : причиной гибели группы Дятлова стал отсроченный сход лавины 🔊 Воспроизвести © Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass



Вполне возможно, ученым наконец удалось выяснить причины загадочной гибели группы Дятлова. Среди версий той трагедии фигурировали и секретные операции советских военных, и снежные люди. В причинах гибели туристов разбирались швейцарские ученые.



Загадочная гибель группы из девяти туристов, отправившихся в поход по Северному Уралу в 1959 году, много лет приводила следователей в замешательство. Среди возможных объяснений звучали версии о снежном человеке, пришельцах и секретных военных испытаниях.



Однако причиной трагедии на перевале Дятлова, унесшей жизни группы опытных туристов, разбивших лагерь в снегу на склоне, возможно, стала необычная лавина, которая могла быть вызвана тем, как они установили палатку. Такую гипотезу выдвинули швейцарские ученые.



Следователи, которые работали на месте трагедии, пришли к выводу, что туристы погибли «под влиянием непреодолимой силы природы». Странные травмы, включая отсутствие языка и глаз, а также следы радиации на одежде, подпитывали различные гипотезы касательно гибели туристов, которая так о осталась загадкой.



Однако результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, показывают, что то углубление, которое туристы проделали с снегу, чтобы поставить платку, в сочетании с воздействием редких ветров, которые привели в движение снежный покров выше по склону, вполне могли послужить причиной для схода лавины, которая заставила членов группы выбежать из палатки.



В 2020 году официальной причиной гибели группы Дятлова российские следователи назвали сход лавины. Однако скептики продолжали настаивать, что склон был не настолько крутым для схода лавины, и что никаких происшествий, способных вызвать сход лавины посреди ночи, не было.



Группа под руководством 23-летнего студента инженерного факультета Игоря Дятлова состояла из очень опытных туристов, и они не стали бы устанавливать палатку в опасном месте.



В своей работе инженер-геомеханик Александр Пузрин и руководитель лаборатории моделирования снега и лавин Йохан Гауме (Johan Gaume) описывают склон горы в том месте, где стояла палатка, как «чрезвычайно неровный», а это значит, что там могла образоваться лавина, даже несмотря на его относительную пологость.



На склоне высоко над местом лагеря скапливалось много снега из-за действия катабатических ветров — сильных ветров, которые дуют вниз вдоль склона.



По мнению ученых, сам снежный покров состоял из нескольких слоев с разной плотностью. Спустя несколько часов после того, как туристы нарушили целостность снежного покрова, прорубив место под палатку, мягкий слой начал двигаться. Проведя симуляцию такой «лавины снежного пласта», ученые выяснили, что она вполне могла нанести такие травмы, которые были обнаружены у членов группы Дятлова — особенно с учетом того, что они оказались в снежной ловушке.



Авторы исследования советуют туристам помнить о результатах их анализа, когда они выбирают место для лагеря: «Установка палатки на относительно пологом склоне (менее 30 градусов) может оказаться опасной, и этого не стоит делать, особенно если необходимо делать углубление под палатку в снегу.



Вместо этого рекомендуется выкапывать снежную пещеру, что является более безопасным вариантом. Это подтверждается ростом популярности этого метода в зимних походах последние несколько десятилетий».



