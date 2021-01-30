Загрузка... В Лас-Вегасе живет «самая скупая миллионерша в мире». Она ест кошачий корм 🔊 Воспроизвести



Женщина, которую называют «самым прижимистым миллионером в мире», говорит, что никогда не покупает ничего нового и даже питается кошачьим кормом, чтобы снизить расходы, сообщает



50-летняя Эми Элизабет обладательница состояния в колоссальные $5,3 млн « Как сообщает www.usa.one. — но совсем не спешит тратить эти деньги. Эми, которая живет в Лас-Вегасе (Невада), установила ежемесячный бюджет в размере $1 тыс. и категорически отказывается его превышать, каждый день находя новые необычные способы сэкономить. Женщина, которую называют «самым прижимистым миллионером в мире», говорит, что никогда не покупает ничего нового и даже питается кошачьим кормом, чтобы снизить расходы, сообщает usa.one 50-летняя Эми Элизабет обладательница состояния в колоссальные $5,3 млн « Как сообщает www.usa.one. — но совсем не спешит тратить эти деньги. Эми, которая живет в Лас-Вегасе (Невада), установила ежемесячный бюджет в размере $1 тыс. и категорически отказывается его превышать, каждый день находя новые необычные способы сэкономить. На программе TLC Extreme Cheapskates Эми поделилась одним из своих секретов: она включает водонагреватель в доме всего на 22 минуты по утрам, чтобы принять душ. По словам женщины, уловка экономит ей около $80 в месяц.



К слову, о доме. Его Элизабет получила после развода с бывшим мужем Майклом — а на уборке комнат экономит благодаря все тому же Майклу. Мужчина согласен убираться бесплатно, относясь к этому как к тренировке и способу оставаться в форме. (Всем бы таких бывших мужей, Эми). И если эти хитрости кажутся вполне резонными, то есть и такие, которые застанут врасплох даже некоторых скряг. Чтобы не тратить лишние 30 центов на банки с тунцом, Эми покупает вместо него кошачьи консервы с аналогичным вкусом — и даже иногда подает гостям.



«Когда я впадаю в такие крайности, многие раздражаются, но мне все равно. — говорит Элизабет — Так я экономлю». Загрузка... usa.one Категории: экономика, общество, в мире, дом и быт Ключевые слова: продукты, СМА, миллионерша — статья прочитана 129 раз Комментарии