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В Лас-Вегасе живет «самая скупая миллионерша в мире». Она ест кошачий корм



Женщина, которую называют «самым прижимистым миллионером в мире», говорит, что никогда не покупает ничего нового и даже питается кошачьим кормом, чтобы снизить расходы, сообщает usa.one.

50-летняя Эми Элизабет обладательница состояния в колоссальные $5,3 млн « Как сообщает www.usa.one. — но совсем не спешит тратить эти деньги. Эми, которая живет в Лас-Вегасе (Невада), установила ежемесячный бюджет в размере $1 тыс. и категорически отказывается его превышать, каждый день находя новые необычные способы сэкономить.
На программе TLC Extreme Cheapskates Эми поделилась одним из своих секретов: она включает водонагреватель в доме всего на 22 минуты по утрам, чтобы принять душ. По словам женщины, уловка экономит ей около $80 в месяц.

К слову, о доме. Его Элизабет получила после развода с бывшим мужем Майклом — а на уборке комнат экономит благодаря все тому же Майклу. Мужчина согласен убираться бесплатно, относясь к этому как к тренировке и способу оставаться в форме. (Всем бы таких бывших мужей, Эми). И если эти хитрости кажутся вполне резонными, то есть и такие, которые застанут врасплох даже некоторых скряг. Чтобы не тратить лишние 30 центов на банки с тунцом, Эми покупает вместо него кошачьи консервы с аналогичным вкусом — и даже иногда подает гостям.

«Когда я впадаю в такие крайности, многие раздражаются, но мне все равно. — говорит Элизабет — Так я экономлю».
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usa.one
Категории: экономика, общество, в мире, дом и быт
Ключевые слова: продукты, СМА, миллионерша
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добавлена сегодня, 30 января, 18:20

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