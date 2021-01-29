Главу Минприроды Литвы заподозрили в попытке скрыть преступление 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas



Речь идет о том, что Гентвилас мог попросить директора Департамента охраны окружающей среды Вербене скрыть от правоохранительных органов возможные противоправные действия, сообщает



По его словам, на заседании фракции Ольга Вербене заявила, что Гентвилас, приступив к новым обязанностям, вызвал ее и попросил объяснить, "почему она передала информацию о возможных незаконных действиях и почему обратилась в прокуратуру с просьбой защиты общественных интересов в сфере охраны окружающей среды". Как отметила директор AAD, ей было сказано, "чтобы таких действий в будущем больше не было", что нужно "договориться и не выносить белье на публику". Речь идет о том, что Гентвилас мог попросить директора Департамента охраны окружающей среды Вербене скрыть от правоохранительных органов возможные противоправные действия, сообщает Sputnik Литва . Министр окружающей среды Литвы, либерал Симонас Гентвилас якобы предлагал директору Департамента охраны окружающей среды (AAD) скрыть возможное преступление. Об этом на странице в Facebook заявил лидер партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Рамунас Карбаускис.По его словам, на заседании фракции Ольга Вербене заявила, что Гентвилас, приступив к новым обязанностям, вызвал ее и попросил объяснить, "почему она передала информацию о возможных незаконных действиях и почему обратилась в прокуратуру с просьбой защиты общественных интересов в сфере охраны окружающей среды". Как отметила директор AAD, ей было сказано, "чтобы таких действий в будущем больше не было", что нужно "договориться и не выносить белье на публику". "Предлагал ли министр чиновнице скрыть от правоохранительных органов возможные противоправные действия? Это не просто неуважительное и непрозрачное поведение. Несообщение о преступлении может иметь правовые последствия, даже уголовную ответственность, если ты знаешь и не сообщаешь о совершаемом или совершенном очень серьезном преступлении", – написал Карбаускис.



Если министр скрывает возможные противоправные действия, то это классика коррупции, заявил политик. По его мнению, речь может идти о десятках миллионов евро.



Лидер "крестьян" считает, что если бы еще несколько месяцев назад об этом узнали экс-премьер Саулюс Сквернялис и президент Гитанас Науседа, то такого министра, как Гентвилас не было бы.



"Теперь стандарты изменились, у власти "неприкасаемые", для которых политическая коррупция как хлеб насущный. Поэтому при таком госаппарате никого не удивит вердикт, когда на публике виноватой сделают директора Департамента охраны окружающей среды, хотя, согласно предоставленной ею информации, прокуратура подала иск в суд в целях защиты общественных интересов", – подчеркнул Карбаускис.



Политик сказал, что обратился к президенту, нынешнему премьеру Ингриде Шимоните и прокуратуре с просьбой проинформировать об этой ситуации. Он выразил надежду, что этот случай получит общественное внимание, а СМИ будут глубже вникать в возможные связи либералов с соответствующими группами интересов.



Также Карбаускис выложил видео, в котором, по его словам, Вербене говорит о давлении со стороны министра Гентвиласа. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, экономика, политика Ключевые слова: правительство, коррупция, министр, либералы География: Литва — статья прочитана 84 раза Комментарии