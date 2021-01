Загрузка... Книга-сенсация: «молодой и тщеславный» Трамп был завербован КГБ? Daily Mail, Великобритания 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Marty Lederhandler



Перед нами парад самых грязных компроматов на Дональда Трампа. Автор книги Крейг Юнгер с удовольствием пинает "мертвого льва": теперь, когда Трамп не президент и отключен от соцсетей, это безопасно. Юнгер «кладет» Трампа в постель к несовершеннолетним любовницам Джеффри Эпштейна, делает его агентом КГБ с 1976 года и говорит о его трусах такое, что меркнет даже история с трусами Навального.



Вскандальной новой книге говорится о том, что КГБ начал обхаживать Дональда Трампа 40 лет назад. Русские спасли его от разорения и сделали своим агентом. Став президентом, Трамп дал Путину «все, что он хотел».



Автор книги «Американский компромат. Как КГБ вербовал Трампа, и другие рассказы о сексе, алчности, власти и предательстве» (American Kompromat How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power, and Treachery) Крейг Юнгер (Craig Unger) утверждает, что связи Трампа с Россией начали формироваться в 1976 году, когда он решил заняться строительством недвижимости на Манхэттене.



Когда Трамп стал президентом, пришло время платить по счетам, и он дал Путину все, что тот хотел.



Автор утверждает, что Трамп связался с русскими через своего знакомого Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein), который снабжал русских и Кремниевую долину несовершеннолетними девочками.



Трамп заинтересовал КГБ еще и потому, что это был «тщеславный, самовлюбленный, алчный и падкий на лесть человек», пишет автор.



Готовя свою книгу к изданию, Юнгер беседовал с источниками, с перебежчиками из СССР, с бывшими сотрудниками ЦРУ, с контрразведчиками из ФБР, с юристами и другими людьми.



Начнем со страшного: Дональда Трампа еще 40 лет назад сделали русским агентом. Это переросло в многолетние и взаимовыгодные «отношения». Выгодные для России и для Трампа, о чем повествуется в новой книге, которая вызывает шок.



Русские много раз спасали Трампа от банкротства, передавая ему огромные деньги, которые в 1980-е и 1990-е годы отмывались через его недвижимость. Русские также оплачивали строительство зданий, носящих имя Трампа.



В 1987 году высокопоставленный начальник из КГБ пригласил его в Россию под предлогом проведения предварительных переговоров о строительстве отеля Трампа в Москве. На самом деле, это была «глубокая разработка» Трампа, которой занимались кураторы из КГБ. Это позволило русским создать тайные каналы влияния и наносить ущерб американской демократии, утверждает автор книги.



Когда Трамп стал президентом, пришло время платить по счетам, и он дал Путину все, что тот хотел.



Крейг Юнгер выступает с этими разоблачениями в своей новой книге «Американский компромат. Как КГБ вербовал Трампа и другие рассказы о сексе, алчности, власти и предательстве». Юнгер журналист и автор шести книг, в том числе, бестселлеров «Дом Буша, дом Сауда» (House of Bush, House of Saud) и «Дом Трампа, дом Путина» (House of Trump, House of Putin).



Вопрос о том, были ли Трамп российским агентом, — это самый важный вопрос о бывшем президенте США. Автор дал на него свой ответ после продолжительных и обширных интервью, которые он брал у высокопоставленных источников, включая таких надежных, как перебежчики из СССР, бывшие сотрудники ЦРУ, контрразведчики из ФБР, а также юристы и другие независимые эксперты.



Это история о грязных тайнах и самых влиятельных в мире людях, в которой Юнгер показывает, что пошло не так в многочисленных расследованиях деятельности Трампа, которые проводил конгресс.



Трамп связался с Россией благодаря своему близкому знакомству с Джеффри Эпштейном, который снабжал русских и Кремниевую долину несовершеннолетними девочками для секса, утверждает автор. Сам Эпштейн рассказывал, что познакомил Меланию с Дональдом, когда тот развлекался с его «девочками».



Эпштейн делал видеозаписи половых актов, чтобы использовать их для шантажа и в качестве компромата. Он также фотографировал Трампа в компании юных девушек моложе 18 лет, которые хихикали, глядя на пятна спермы на его трусах, появившиеся из-за того, что он не мог сдержать возбуждение.



Связи Трампа с Россией начали формироваться в 1976 году, когда он решил заняться строительством недвижимости на Манхэттене, перенеся свой бизнес из Куинса. Опекаемый «мафиозным адвокатом и черным сатанинским принцем из эпохи маккартизма» Роем Коном (Roy Cohn), учившим Трампа находить щедрые налоговые льготы, этот нахальный застройщик заплатил всего один доллар за старый и ветхий отель «Коммодор», стоявший на 42-й улице и Парк-Авеню недалеко от вокзала «Гранд Централ».



Превращение этого ветхого убожества в первоклассный отель «Гранд Хаятт Нью-Йорк» стало тем моментом, когда Трамп впервые познакомился с русскими. Он отправился в центр города на пересечение 5-й авеню и 23-й улицы, где находился магазин «Джой-Луд Электроникс» (Joy-Lud Electronics), чтобы купить несколько сотен телевизоров для своего нового отеля.







Совладельцем магазина был украинский еврей Семен «Сэм» Кислин, эмигрировавший в США из Одессы в 1972 году. На входе в магазин он повесил вывеску «Мы говорим по-русски». Вторым совладельцем был другой советский эмигрант Тамир Сапир. Говорят, они продавали электронику советским дипломатам, сотрудникам КГБ и членам Политбюро, возвращавшимся в Советский Союз, потому что вся она была адаптирована под технический стандарт PAL, использовавшийся в Европе и России.



Этим «Джой-Луд Электроникс» существенно отличался от дико популярного магазина «Фото» с 47-й улицы и сети «Крейзи Эдди», которые громко рекламировали свои скидки.



«Джой-Луд» был единственным местом, где можно было покупать электронику и потребительские товары для отправки в Советский Союз. Трамп купил телевизоры в кредит и расплатился с Кислиным через 30 дней, что весьма необычно для человека, привыкшего надувать своих поставщиков.



Автор спрашивает, зачем отелю «Гранд Хаятт» понадобились телевизоры с двойным стандартом, позволявшим принимать передачи из Советского Союза. Но за давностью лет ответ на свой вопрос он найти не может.



В Одессе Кислин руководил хорошо известным магазином свежих продуктов, получая их через черный рынок. Бывший сотрудник КГБ Юрий Швец рассказал автору, что в те времена еврей, руководящий магазином свежих продуктов в СССР, не мог не быть завербован КГБ. Договоренность между ними заключалась в следующем. Если Кислин хочет эмигрировать из Советского Союза, ему придется подписать обязательство о сотрудничестве с КГБ.



Если в те времена кто-то в США задавал вопрос, почему в Америку пускают так много советских евреев, его бы непременно назвали антисемитом. И вот, магазин Кислина, работавший в США с одобрения КГБ, использовался для налаживания контактов с потенциальными агентами.



Так Трамп оказался под колпаком КГБ. Но все началось гораздо раньше, когда «молодой, тщеславный, самовлюбленный и бесконечно амбициозный застройщик» начал продавать дома стоимостью много миллионов долларов русской мафии, которая таким способом отмывала деньги, совершая покупки через анонимные компании-пустышки. За счет продажи этой недвижимости Трамп снова обогатился после банкротств его казино в Атлантик-Сити, из-за которых он потерял миллиарды долларов.



Присматриваться к Трампу спецслужбы начали еще раньше, в 1977 году, когда он женился на чешке Иване Зельничковой, которая тоже у себя в Чехословакии родилась в районе, где местная тайная полиция испокон веков действовала заодно с КГБ. Трамп уже тогда говорил, что хочет стать президентом. Возможно, Трамп заинтересовал КГБ еще и потому, что был «тщеславным, самовлюбленным, алчным и падким на лесть человеком».



«У Трампа были одни только слабости. Всего было чересчур. Чрезмерное тщеславие. Чрезмерное самолюбование. Чрезмерная алчность. Чрезмерное невежество», — пишет Юнгер.



«Глубоко неуверенный в себе интеллектуальном плане, легко поддающийся внушению, чрезвычайно падкий на лесть Трамп стремился получить некое реальное интеллектуальное признание — и КГБ с радостью потакал ему в этом», — отмечает автор.



Спустя годы Кислин опроверг утверждения о связях с русской мафией. Но он держался поближе к Трампу, а в 1993 и 1997 годах пожертвовал более 40 000 долларов штабу Руди Джулиани, когда тот готовился к выборам мэра Нью-Йорка.



В досье советской/российской разведки на Трампа есть немало любопытных эпизодов. Это и отмывание денег через покупку шикарных квартир, и партнерство с богатыми советскими эмигрантами в аферах с франшизами, и бесконечные финансовые нарушения, и создание каналов передачи секретной информации вместе с русскими, и вечеринки с Джеффри Эпштейном, и многое другое.



Эпштейн, отец которого работал в Кони-Айленде сотрудником управления городских парков, сколотил состояние в сотни миллионов долларов, владел великолепными домами по всему миру и жил всего в трех километрах от поместья Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).



У него дома всегда было множество женщин и молоденьких девушек, часто несовершеннолетних. Эпштейн одаривал ими гостей из числа самых влиятельных в мире людей, оказывая им таким способом знаки внимания. Делал он это с помощью своей бывшей любовницы Гислейн Максвелл (Здесь автор не сообщает ничего нового: скандальная история с миллдиардером-педофилом Эпштейном уже несколько лет является темой западных изданий, только среди клиентов чаще называли не Трампа, а Билла Клинтона и британского принца Эндрю — прим. ред.).



«Все это время он тайком записывал их утехи на видео. Эти записи стали мощным компроматом, инструментом давления и влияния», — пишет Юнгер. Это был мир невообразимого падения нравов — обворожительные женщины, частные самолеты, шикарные виллы и секс с молоденькими девушками. Олигархи с миллиардными состояниями поставляли девочек подросткового возраста из России и с Украины. Эпштейн и Гислейн в роли его подручной завлекали к себе русских моделей и участниц конкурсов красоты, а потом соответствующим образом обрабатывали их, чтобы те оказывали сексуальные услуги, утверждает автор. Трамп хорошо вписывался в эту атмосферу и принимал приглашения Джеффри и Гислейн.



В Мар-а-Лаго для участия в конкурсе за право сфотографироваться на календарь привезли 28 молодых женщин, и единственными гостями-мужчинами были Трамп и Эпштейн. Трамп прославился тем, что непрестанно лапал девушек и лазил под юбку к подружке главного организатора конкурса.



Дочь принцессы Югославии Елизаветы и сестра актрисы Кэтрин Оксенберг из сериала «Династия» Кристина Оксенберг познакомилась с Гислейн, когда та формировала круг общения, познакомивший Билла Клинтона и принца Эндрю с Эпштейном.



По словам Кристины, у ее матери в 1962 году был роман с Джоном Кеннеди, и она полагает, что является внебрачным ребенком президента. «Гислейн сформировала крупнейшую в мире систему нужных людей, связей и знакомств. Главным в ней были власть и деньги», — заявила Оксенберг. «Когда ФБР проводило обыски в домах Эпштейна, сотрудники нашли там видеозаписывающую аппаратуру, жесткие диски и компрометирующие материалы: видео миллиардеров, занимающихся педофилией, насилующих малолетних девочек и совершающих другие преступления. Все эти видеодокументы могли доставить большие неприятности очень влиятельным людям». Говорят, в телефонной книжке Эпштейна найдено имя Трампа с 16 номерами телефонов.



«Модель управления Трампа в полной мере соответствовала взглядам Эпштейна, который занимался сомнительными делами, нарушая законы об иммиграции и незаконно эксплуатируя молодых девушек из-за рубежа», — пишет автор. Эпштейн отказался отвечать, когда его спросили, общался ли он с Трампом в присутствии несовершеннолетних девушек.



Эпштейн утверждал, что именно он познакомил Меланию с Трампом.



«Джеффри и Гислейн знали секреты Трампа, а он знал их секреты. Секреты были главной валютой в том порочном и безнравственном мире, в котором они жили», — пишет Юнгер.



После 17 лет дружбы эти близкие друзья в 2004 году навсегда поссорились, когда Эпштейн сказал Трампу, что хочет купить особняк в Палм-Бич, который продается с аукциона по банкротству. Уже приняв решение о приобретении этой недвижимости, он хотел внести одно изменение — переместить бассейн. Эпштейн даже привез друга-Трампа в особняк, чтобы получить его совет. Но Трамп, находившийся в затруднительном финансовом положении из-за банкротств в Атлантик-Сити, вдруг переиграл своего приятеля, предложив на аукционе более 41 миллиона долларов. Вскоре после этого он выставил дом на продажу за 125 миллионов долларов. Возмущенный Эпштейн перестал разговаривать с Трампом. Он начал показывать направо и налево снимки Трампа с молодыми полуголыми девушками, и одну фотографию с запачканными спермой трусами Трампа.



На четвертом году президентства Трампа поднялся занавес, и все узнали из прессы «мейнстрима», что Трамп «социопат, свыше 20 000 раз сделавший ложные или вводящие в заблуждение заявления за свой президентский срок».



Когда наступил 2020 год, и президента с января месяца стали ежедневно информировать о быстро усиливающейся пандемии (хотя он эти доклады никогда не читал), «он не сделал практически ничего, чтобы остановить распространение вируса», пишет Юнгер, называющий такое бездействие «культом смерти».



Ему было просто безразлично, что от коронавируса умирают американцы, а не кто-то другой.



Обман стал новой нормой. Ложь Трампа была антинаучна и беспричинна, и она «убила сотни тысяч американцев», утверждает Юнгер. «Проблемами пандемии занимался суеверный, отрицающий науку авторитарный руководитель, который решил: пусть люди сами о себе заботятся — и умирают», — пишет автор.



Сегодня страна оказалась в состоянии свободного падения — и все из-за «вульгарного, злобного женоненавистника, расиста и подстрекателя, который околдовал десятки миллионов человек своей антинаучной политикой, приведшей к гибели сотни тысяч американцев».



«Русские вмешивались в американские выборы в 2016 году, а Трамп способствовал им в этом», — пишет Юнгер. А сейчас из-за вируса стало заметно все, с чем в США и так давно был непорядок: расизм, алчность и секс-торговля.



