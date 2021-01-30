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На Украине возбудили дело против рассказавших о коррупции семьи Байденов

Фото: REUTERS/Andrew Kelly


Украинское госбюро расследований открыло уголовное дело после того, как США объявили о санкциях против семи украинцев и четырех украинских информационных ресурсов из-за вмешательства в американские выборы, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает ВЗГЛЯД.

«Госбюро расследований возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результаты. Следствие должно дать ответы на очень многие вопросы», – цитирует Ермака сайт Зеленского.

Ермак добавил, сейчас в Киеве выступают категорически против вмешательств в дела любого государства, в том числе против вмешательств в дела Украины. По его словам, украинские власти сделают все для привлечения к виновных во вмешательстве в американские выборы.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.

Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
vz.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: коррупция, расследование, сын, Байден
География: Украина
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добавлена сегодня, 30 января, 17:00

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