В Москве начали исследовать лечение COVID плазмой крови вакцинированных 🔊 Воспроизвести Фото: Александр Щербак / ТАСС



Плазму крови переболевших используют в столице с апреля. Теперь медики проверят ее пригодность у тех, кто прошел вакцинацию. Власти пояснили, что после прививки «Спутником V» вырабатывается высокий титр антител, сообщает



В Москве начались масштабные исследования метода лечения COVID-19 c помощью плазмы крови тех, кто прошел вакцинацию, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее комментарий приводится на сайте мэра.



Заммэра напомнила, что метод переливания плазмы переболевших коронавирусом доказал свою эффективность и уже активно применяется в московских стационарах. Плазму крови переболевших используют в столице с апреля. Теперь медики проверят ее пригодность у тех, кто прошел вакцинацию. Власти пояснили, что после прививки «Спутником V» вырабатывается высокий титр антител, сообщает РБК В Москве начались масштабные исследования метода лечения COVID-19 c помощью плазмы крови тех, кто прошел вакцинацию, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее комментарий приводится на сайте мэра.Заммэра напомнила, что метод переливания плазмы переболевших коронавирусом доказал свою эффективность и уже активно применяется в московских стационарах. «Москва стала первым городом, который для всего объема переливаемой плазмы проводит исследование на наличие и количество вируснейтрализующих антител. С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию», — пояснила Ракова. Для проверки этой гипотезы в столице стартовало исследование на базе больниц, оказывающих помощь коронавирусным пациентам.



Окончательное решение, приглашать ли прошедших вакцинацию в качестве доноров, будет принято после завершения исследования.



Сдавать плазму с антителами к коронавирусу для использования в лечении в Москве начали в апреле, на регулярной основе метод стали использовать с осени. Он применяется при среднем и тяжелом течении болезни. В столице действуют восемь пунктов для сдачи плазмы.



По данным на 10 января, с апреля в Москве плазму с антителами к коронавирусу сдали 10,5 тыс. человек. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что эффективность этого метода лечения у тяжелобольных достигает 50%.



О возможности использовать в лечении COVID-19 плазму получивших прививку в конце декабря говорил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург. «Конечно, привитые люди могут быть донорами, но предварительно надо проверить количество антител, потому что, как мы с вами знаем, оно падает со временем», — утверждал он. rbc.ru Категории: общество, здоровье, в России Ключевые слова: лечение, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Россия — статья прочитана 162 раза Комментарии