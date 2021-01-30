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В Москве начали исследовать лечение COVID плазмой крови вакцинированных

Фото: Александр Щербак / ТАСС


Плазму крови переболевших используют в столице с апреля. Теперь медики проверят ее пригодность у тех, кто прошел вакцинацию. Власти пояснили, что после прививки «Спутником V» вырабатывается высокий титр антител, сообщает РБК.

В Москве начались масштабные исследования метода лечения COVID-19 c помощью плазмы крови тех, кто прошел вакцинацию, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее комментарий приводится на сайте мэра.

Заммэра напомнила, что метод переливания плазмы переболевших коронавирусом доказал свою эффективность и уже активно применяется в московских стационарах.
«Москва стала первым городом, который для всего объема переливаемой плазмы проводит исследование на наличие и количество вируснейтрализующих антител. С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию», — пояснила Ракова. Для проверки этой гипотезы в столице стартовало исследование на базе больниц, оказывающих помощь коронавирусным пациентам.

Окончательное решение, приглашать ли прошедших вакцинацию в качестве доноров, будет принято после завершения исследования.

Сдавать плазму с антителами к коронавирусу для использования в лечении в Москве начали в апреле, на регулярной основе метод стали использовать с осени. Он применяется при среднем и тяжелом течении болезни. В столице действуют восемь пунктов для сдачи плазмы.

По данным на 10 января, с апреля в Москве плазму с антителами к коронавирусу сдали 10,5 тыс. человек. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что эффективность этого метода лечения у тяжелобольных достигает 50%.

О возможности использовать в лечении COVID-19 плазму получивших прививку в конце декабря говорил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург. «Конечно, привитые люди могут быть донорами, но предварительно надо проверить количество антител, потому что, как мы с вами знаем, оно падает со временем», — утверждал он.
rbc.ru
Категории: общество, здоровье, в России
Ключевые слова: лечение, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Россия
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добавлена сегодня, 30 января, 16:20

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