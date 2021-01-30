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Роскомнадзор потребовал снять ограничения YouTube, касающиеся гимна России
Роскомнадзор направил в компанию Google требование о снятии ограничений на публикацию в YouTube материалов, содержащих гимн России, говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.
"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор отмечает, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав.
"Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны", - заявил Роскомнадзор.
"Обращаем внимание российских владельцев каналов, размещающих свой контент на данной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: Россия, гимн, YouTube, блокирование
География: Россия
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