The Independent Великобритания : ЕС все настойчивее грозит остановить экспорт вакцин в Великобританию и изучает «все правовые средства», чтобы оставить их у себя

В просочившемся в прессу письме руководства Евросоюза говорится о «неотложных мерах по обеспечению эффективного производства и поставок вакцин населению»



Перспектива судебных исков возникла, несмотря на то, что Великобритания предложила поделиться своими запасами вакцины с ЕС, как только сама привьет самых уязвимых граждан, — это расценивается как жест мира.



Так называемая «вакцинная война» разразилась из-за того, что компания AstraZeneca гарантировала поставки в Великобританию, но задержала поставки в ЕС, ссылаясь на производственные проблемы и то обстоятельство, что этот контракт подписан позже.



Мишель в ответ заявил, что изучаются чрезвычайные меры по остановке экспорта — это может коснуться и вакцины Pfizer, которой Великобритания заказала 40 миллионов доз.



«Это дало бы ЕС и всем государствам-членам юридические средства принять соответствующие срочные меры для обеспечения эффективного производства и поставок вакцины населению», — написал он.



«Я предложил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен изучить этот вариант в самое ближайшее время», — сообщил он лидерам Австрии, Чешской Республики, Дании и Греции.



Представляя 27 стран-членов ЕС, господин Мишель заявил, что попытки разрешить этот вопрос с AstraZeneca «путем диалога и переговоров» продолжатся.



«Однако, если найти удовлетворительное решение не удастся, я считаю, что мы должны изучить все варианты и использовать все имеющиеся в соответствии с договорами правовые средства и меры принуждения», — добавил он.



Одновременно с конфликтом, в ходе которого ЕС потребовал себе часть вакцин с заводов в Великобритании, разгорелся отдельный спор вокруг решения Германии не рекомендовать вакцину AstraZeneca лицам старше 65 лет.



В ходе визита в Шотландию Борис Джонсон отмел какие-либо опасения, заявив: «Нет, я полагаю, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения, наш собственный надзорный орган, предельно ясно дало понять, что считает вакцину Oxford-AstraZeneca весьма эффективной».



«Представленные ими доказательства говорят о том, что она годится для всех возрастных групп и во всех них обеспечивает хороший иммунный ответ», — добавил премьер-министр.



Брюссель встревожен, потому что отстает в гонке за вакцинацию населения: около 13% британцев уже получили уколы — и всего 2% населения ЕС.



По прогнозам одной информационной компании, Великобритания добьется коллективного иммунитета уже к 14 июля, вакцинировав 75% населения, тогда как ЕС придется подождать до 21 октября.



Между тем по голландским городам уже прокатилась жесточайшая волна насилия за последние десятилетия, и есть опасения, что протесты против эпидемиологических мер будут нарастать, если надежды не оправдаются.



В среду ЕС потребовал, чтобы AstraZeneca разъяснила, как именно она собирается поставлять заказанные дозы вакцины с заводов по обе стороны Ла-Манша. Но добиться прорыва в антикризисных переговорах не удалось.



Одобрение регулирующих органов задержалось из-за более тщательных проверок — ожидается, что оно будет выдано в пятницу.



Между тем правительство Шотландии может начать публиковать подробную информацию о поставках вакцины от коронавируса в страну уже на следующей неделе. Когда цифры были обнародованы в прошлый раз, британское правительство протестовало.



Шотландским министрам пришлось отредактировать опубликованные в интернете документы, поскольку правительство Великобритании заявило, что сведения о количестве ожидаемых доз и датах поставок нарушают коммерческую тайну.



Но когда на первого министра Шотландии Николу Стёрджен (Nicola Sturgeon) посыпалась критика из-за проволочек с вакцинацией в Шотландии, она парировала: «Полагаю, со следующей недели мы снова начнем публиковать фактические данные о поставках, чтобы у всех была ясность в этом отношении».



Первый министр напомнила, что, когда ее правительство впервые опубликовало сведения об ожидаемых поставках, «правительство Великобритании потребовало, чтобы мы убрали их из общественного доступа».



При этом она отметила, что британские политики «были рады сами слить эти цифры журналистам».



