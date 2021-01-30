Русский Донбасс и минский тупик. С чего начались переговоры Киева и Москвы в новом году и что будет дальше

В январе начались первые в новом году контакты Украины и России по Донбассу. И начались они со скандала.
В Трехсторонней контактной группе произошла перепалка. С Леонидом Кравчуком полемизировал персонально представитель Путина Дмитрий Козак. В итоге даже ОБСЕ пожаловалась на деструктив, который полился через край на первом же в году заседании ТКГ.
После очередных бесплодных встреч в ТКГ, а также закончившихся без прорывов переговоров советников лидеров стран Нормандского формата, в Донецке внезапно решили провести форум "Русский Донбасс", куда приехали топовые медиаменеджеры и телеведущие из России.
Видимо, таким образом в Москве дают понять, что если Киев не пойдет на реинтеграцию территорий по минскому сценарию, то Донбасс имеет все шансы стать окончательно "русским".
Причем дают понять не только и, может быть, не столько Украине, сколько странам Запада и, в первую очередь, США, где уже вступил в должность новый президент. У его команды как раз большой опыт переговоров с Россией по донбасской тематике.
Разбирались, с чего начался год у переговорщиков Украины и России.
Донецкий форум с Маргаритой Симоньян
Показательным, с точки зрения сигналов Украине и Западу, стал форум "Русский Донбасс", который проводят в Донецке сегодня.
Декларируемая цель мероприятия - подготовить некий план интеграции региона с Россией. Участвовать будут главы "республик" Пушилин и Пасечник. Также прибыл "российский десант": глава Russia Today Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, и телеведущий Роман Бабаян с НТВ.
Симоньян уже опубликовала фотографию на въезде в Донецк.
Люди Донбасса хотят жить у себя дома и говорить на русском языке, и российская сторона обязана обеспечить им это право. Такое мнение выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян во время своего выступления на проходящем 28 января в Донецке форуме «Русский Донбасс».
- Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими, говорить по-русски, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право. И мы обязана это обеспечить, дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой России. Россия-матушка, забери Донбасс домой, - сказала Маргарита Симоньян.
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Песков заявил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва продолжит защищать интересы русскоязычного населения на этих территориях
Россия не собирается "возвращать" Донбасс, но продолжит защищать интересы русскоязычного населения. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Маргариты Симоньян, которая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить эти территории в состав РФ.
"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что "Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса". "Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских", - заверил он.
Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит".
Разбирались, с чего начался год у переговорщиков Украины и России.
Донецкий форум с Маргаритой Симоньян
Показательным, с точки зрения сигналов Украине и Западу, стал форум "Русский Донбасс", который проводят в Донецке сегодня.
Декларируемая цель мероприятия - подготовить некий план интеграции региона с Россией. Участвовать будут главы "республик" Пушилин и Пасечник. Также прибыл "российский десант": глава Russia Today Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, и телеведущий Роман Бабаян с НТВ.
Симоньян уже опубликовала фотографию на въезде в Донецк.
Люди Донбасса хотят жить у себя дома и говорить на русском языке, и российская сторона обязана обеспечить им это право. Такое мнение выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян во время своего выступления на проходящем 28 января в Донецке форуме «Русский Донбасс».
- Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими, говорить по-русски, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право. И мы обязана это обеспечить, дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой России. Россия-матушка, забери Донбасс домой, - сказала Маргарита Симоньян.
* * *
Песков заявил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва продолжит защищать интересы русскоязычного населения на этих территориях
Россия не собирается "возвращать" Донбасс, но продолжит защищать интересы русскоязычного населения. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Маргариты Симоньян, которая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить эти территории в состав РФ.
"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что "Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса". "Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских", - заверил он.
Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит".