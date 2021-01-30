Русский Донбасс и минский тупик. С чего начались переговоры Киева и Москвы в новом году и что будет дальше 🔊 Воспроизвести Леонид Кравчук и Дмитрий Козак. Коллаж "Страны"



В январе начались первые в новом году контакты Украины и России по Донбассу. И начались они со скандала.



В Трехсторонней контактной группе произошла перепалка. С Леонидом Кравчуком полемизировал персонально представитель Путина Дмитрий Козак. В итоге даже ОБСЕ пожаловалась на деструктив, который полился через край на первом же в году заседании ТКГ.



После очередных бесплодных встреч в ТКГ, а также закончившихся без прорывов переговоров советников лидеров стран Нормандского формата, в Донецке внезапно решили провести форум "Русский Донбасс", куда приехали топовые медиаменеджеры и телеведущие из России.



Видимо, таким образом в Москве дают понять, что если Киев не пойдет на реинтеграцию территорий по минскому сценарию, то Донбасс имеет все шансы стать окончательно "русским". В январе начались первые в новом году контакты Украины и России по Донбассу. И начались они со скандала.В Трехсторонней контактной группе произошла перепалка. С Леонидом Кравчуком полемизировал персонально представитель Путина Дмитрий Козак. В итоге даже ОБСЕ пожаловалась на деструктив, который полился через край на первом же в году заседании ТКГ.После очередных бесплодных встреч в ТКГ, а также закончившихся без прорывов переговоров советников лидеров стран Нормандского формата, в Донецке внезапно решили провести форум "Русский Донбасс", куда приехали топовые медиаменеджеры и телеведущие из России.Видимо, таким образом в Москве дают понять, что если Киев не пойдет на реинтеграцию территорий по минскому сценарию, то Донбасс имеет все шансы стать окончательно "русским".



Разбирались, с чего начался год у переговорщиков Украины и России.



Донецкий форум с Маргаритой Симоньян



Показательным, с точки зрения сигналов Украине и Западу, стал форум "Русский Донбасс", который проводят в Донецке сегодня.



Декларируемая цель мероприятия - подготовить некий план интеграции региона с Россией. Участвовать будут главы "республик" Пушилин и Пасечник. Также прибыл "российский десант": глава Russia Today Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, и телеведущий Роман Бабаян с НТВ.



Симоньян уже опубликовала фотографию на въезде в Донецк.







Люди Донбасса хотят жить у себя дома и говорить на русском языке, и российская сторона обязана обеспечить им это право. Такое мнение выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян во время своего выступления на проходящем 28 января в Донецке форуме «Русский Донбасс».



- Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими, говорить по-русски, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право. И мы обязана это обеспечить, дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой России. Россия-матушка, забери Донбасс домой, - сказала Маргарита Симоньян.



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Песков заявил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля



Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва продолжит защищать интересы русскоязычного населения на этих территориях



Россия не собирается "возвращать" Донбасс, но продолжит защищать интересы русскоязычного населения. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Маргариты Симоньян, которая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить эти территории в состав РФ.



"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - заявил Песков.



Представитель Кремля подчеркнул, что "Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса". "Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских", - заверил он.



Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит". Причем дают понять не только и, может быть, не столько Украине, сколько странам Запада и, в первую очередь, США, где уже вступил в должность новый президент. У его команды как раз большой опыт переговоров с Россией по донбасской тематике.Разбирались, с чего начался год у переговорщиков Украины и России.Донецкий форум с Маргаритой СимоньянПоказательным, с точки зрения сигналов Украине и Западу, стал форум "Русский Донбасс", который проводят в Донецке сегодня.Декларируемая цель мероприятия - подготовить некий план интеграции региона с Россией. Участвовать будут главы "республик" Пушилин и Пасечник. Также прибыл "российский десант": глава Russia Today Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, и телеведущий Роман Бабаян с НТВ.Симоньян уже опубликовала фотографию на въезде в Донецк.Люди Донбасса хотят жить у себя дома и говорить на русском языке, и российская сторона обязана обеспечить им это право. Такое мнение выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян во время своего выступления на проходящем 28 января в Донецке форуме «Русский Донбасс».- Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими, говорить по-русски, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право. И мы обязана это обеспечить, дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой России. Россия-матушка, забери Донбасс домой, - сказала Маргарита Симоньян.* * *Песков заявил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня КремляКак отметил пресс-секретарь президента РФ, Москва продолжит защищать интересы русскоязычного населения на этих территорияхРоссия не собирается "возвращать" Донбасс, но продолжит защищать интересы русскоязычного населения. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание Маргариты Симоньян, которая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить эти территории в состав РФ."Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - заявил Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что "Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса". "Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских", - заверил он.Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит". инф."Обзор" Категории: в Европе, политика, общество Ключевые слова: война, Переговоры, донбасс, Минск-2, Симоньян, Зеленский География: Украина — статья прочитана 218 раз Комментарии