Главная >> Новости >> общество, здоровье >> Католические епископы Литвы примут решение о возобновлении служб с верующими

Католические епископы Литвы примут решение о возобновлении служб с верующими



В ближайшее время епископы Католической Церкви Литвы обещают принять решение по вопросу проведения служб с участием верующих.

"Понимая, что участие в общинных религиозных обрядах является существенной потребностью верующего человека, епископы в ближайшее время надеются принять решение о постепенном возвращении к обычному проведению месс и готовят конкретные шаги к этому возврату", – заявила в пятницу Конференция католических епископов Литвы.

Представители конференции обсудили со специалистами здравоохранения положение с пандемией и порядок организации служб в других странах.

"В ходе заседания констатировалось, что благодаря прилагаемым усилиям в Литве мы добились ситуации, хоть они и достаточно хрупка, со значительными улучшениями, по сравнению с то, что была полтора месяца назад. Это дает надежду на то, что в ближайшем будущем можно будет ожидать и другие позитивные изменения", – говорится в сообщении.

По причине быстрого распространения вируса службы при живом участии верующих в Литве были остановлены 16 декабря.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, костелы
География: Литва
статья прочитана 90 раз
добавлена сегодня, 29 января, 19:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка