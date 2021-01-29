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Католические епископы Литвы примут решение о возобновлении служб с верующими
В ближайшее время епископы Католической Церкви Литвы обещают принять решение по вопросу проведения служб с участием верующих.
"Понимая, что участие в общинных религиозных обрядах является существенной потребностью верующего человека, епископы в ближайшее время надеются принять решение о постепенном возвращении к обычному проведению месс и готовят конкретные шаги к этому возврату", – заявила в пятницу Конференция католических епископов Литвы.
Представители конференции обсудили со специалистами здравоохранения положение с пандемией и порядок организации служб в других странах.
"В ходе заседания констатировалось, что благодаря прилагаемым усилиям в Литве мы добились ситуации, хоть они и достаточно хрупка, со значительными улучшениями, по сравнению с то, что была полтора месяца назад. Это дает надежду на то, что в ближайшем будущем можно будет ожидать и другие позитивные изменения", – говорится в сообщении.
По причине быстрого распространения вируса службы при живом участии верующих в Литве были остановлены 16 декабря.
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, костелы
География: Литва
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