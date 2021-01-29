Католические епископы Литвы примут решение о возобновлении служб с верующими 🔊 Воспроизвести



В ближайшее время епископы Католической Церкви Литвы обещают принять решение по вопросу проведения служб с участием верующих.



"Понимая, что участие в общинных религиозных обрядах является существенной потребностью верующего человека, епископы в ближайшее время надеются принять решение о постепенном возвращении к обычному проведению месс и готовят конкретные шаги к этому возврату", – заявила в пятницу Конференция католических епископов Литвы.



Представители конференции обсудили со специалистами здравоохранения положение с пандемией и порядок организации служб в других странах.



"В ходе заседания констатировалось, что благодаря прилагаемым усилиям в Литве мы добились ситуации, хоть они и достаточно хрупка, со значительными улучшениями, по сравнению с то, что была полтора месяца назад. Это дает надежду на то, что в ближайшем будущем можно будет ожидать и другие позитивные изменения", – говорится в сообщении.



По причине быстрого распространения вируса службы при живом участии верующих в Литве были остановлены 16 декабря. В ближайшее время епископы Католической Церкви Литвы обещают принять решение по вопросу проведения служб с участием верующих."Понимая, что участие в общинных религиозных обрядах является существенной потребностью верующего человека, епископы в ближайшее время надеются принять решение о постепенном возвращении к обычному проведению месс и готовят конкретные шаги к этому возврату", – заявила в пятницу Конференция католических епископов Литвы.Представители конференции обсудили со специалистами здравоохранения положение с пандемией и порядок организации служб в других странах."В ходе заседания констатировалось, что благодаря прилагаемым усилиям в Литве мы добились ситуации, хоть они и достаточно хрупка, со значительными улучшениями, по сравнению с то, что была полтора месяца назад. Это дает надежду на то, что в ближайшем будущем можно будет ожидать и другие позитивные изменения", – говорится в сообщении.По причине быстрого распространения вируса службы при живом участии верующих в Литве были остановлены 16 декабря. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, костелы География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии