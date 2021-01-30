Комментарий В. Ракутиса о Холокосте печальное недоразумение – президент Литвы 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Высказывание члена фракции консерваторов сейма Литвы, депутата и историка Валдаса Ракутиса о Холокосте являются печальным недоразумением, и такие рассуждения лишь еще больше оскорбляют близких погибших, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.



"На самом деле печальное недоразумение, которое прозвучало действительно в такой памятный день, в который мы все совершаем поклон и памятью остаемся с жертвами, которые понес еврейский народ во время Второй мировой войны", – сказал президент журналистам в пятницу.



"Жаль, что от достаточно компетентных людей, обладающих большой политической ответственностью, иногда мы слышим такие рассуждения, который делают очень больно близким жертв, нашим партнерам, поэтому, я надеюсь, что мнение господина Ракутиса не означает мнения фракции или мнения сейма", – добавил он. Высказывание члена фракции консерваторов сейма Литвы, депутата и историка Валдаса Ракутиса о Холокосте являются печальным недоразумением, и такие рассуждения лишь еще больше оскорбляют близких погибших, утверждает литовский президент Гитанас Науседа."На самом деле печальное недоразумение, которое прозвучало действительно в такой памятный день, в который мы все совершаем поклон и памятью остаемся с жертвами, которые понес еврейский народ во время Второй мировой войны", – сказал президент журналистам в пятницу."Жаль, что от достаточно компетентных людей, обладающих большой политической ответственностью, иногда мы слышим такие рассуждения, который делают очень больно близким жертв, нашим партнерам, поэтому, я надеюсь, что мнение господина Ракутиса не означает мнения фракции или мнения сейма", – добавил он. Из-за вызвавшего негативные оценки комментария о Холокосте В. Ракутисс уходит с должности председателя парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти.



Возмущение его комментарием высказал и лидер Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД, консерваторов), глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, от слов коллеги отмежевалась и фракция консерваторов в сейме.



"Я думаю, что было достаточно комментариев, опровержений ос стороны руководителя партии, и все же, мы приносим извинения за недоразумение и просим не делать из этого поспешных выводов", – сказал президент Литвы.



В пятницу В. Ракутис попросил извинения "перед всеми людьми, которые почувствовали себя обиженными, перед своими коллегами, руководством и членами партии, дипломатами и гражданами дружественных стран за то, что эти интерпретации смазали присущую Дню памяти Холокоста скорбь".



Председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти в своем опубликованном в среду комментарии, говоря о нацистских пособниках, высказался и о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами.



"Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимает ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают ружье в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на "стрибов" (сотрудников советских репрессивных структур, литовский неологизм от слова "истреблять" - ред.). Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков", – написал В. Ракутис.



Публикация вызвала критику и руководства СО - ЛХД, и Еврейской общины Литвы, и зарубежных дипломатов.



Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски потребовала от Генеральной прокуратуры начать досудебное расследование в связи с отрицанием и искажением Холокоста.



Во время Второй мировой войны нацисты и местные пособники уничтожили 90% евреев из более 200 тыс., проживавших в Литве.



Израиль наградил титулом Праведника мира 900 жителей Литвы за спасение евреев. BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: сейм, холокост, депутат — статья прочитана 248 раз Комментарии