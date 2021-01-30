Klaipedos nafta, потерявшая белорусские грузы, ожидает сложный год 🔊 Воспроизвести



Литовский госоператор нефтяных терминалов и терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta, по существу потерявший в этом году грузы белорусского экспортера нефти - "Белорусской нефтяной компании" (БРК), прогнозирует, что этот год будет напряженным для компании.



Один из негативных факторов, определивших ее деятельность, является принятое в декабре БНК решение временно остановить экспорт нефтепродуктов через Клайпеду.







В январе БНК экспортировала через Литву немного нефти, проданной по старым сделкам, однако в феврале и позднее ее экспорт не планируется, если судить по конкурсам, объявляемым БНК, сообщила Klaipedos nafta. Литовский госоператор нефтяных терминалов и терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta, по существу потерявший в этом году грузы белорусского экспортера нефти - "Белорусской нефтяной компании" (БРК), прогнозирует, что этот год будет напряженным для компании.Один из негативных факторов, определивших ее деятельность, является принятое в декабре БНК решение временно остановить экспорт нефтепродуктов через Клайпеду.В январе БНК экспортировала через Литву немного нефти, проданной по старым сделкам, однако в феврале и позднее ее экспорт не планируется, если судить по конкурсам, объявляемым БНК, сообщила Klaipedos nafta. "В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно означает дальнейшее давление на результаты деятельности компании и наши усилия (...) дальнейшая диверсификация деятельности и компенсация возможных утрат альтернативами других услуг и урезание затрат", – отметил в пресс-релизе гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.



В прошлом году выручка нефтетерминалов Klaipedos naft упала на 2% до 31,414 млн евро.



БНК, более десяти лет экспортировавшая через Клайпеду, заявила о временной остановке экспорта нефтепрдуктов через терминал Klaipedos nafta в середине декабря. Тогда литовский оператор утверждал, что все договора с БНК действующие, однако обязательства по ним останавливаются на неопределенный срок.



В конце января сообщалось, что БНК решила не продолжать долгосрочный договор с перевозчиком ее продукции в Клайпедский порт - железнодорожной компанией LTG Cargo.



Тогда литовская ж/д компания сообщила, что 31 декабря истек срок действия трехгодичного договора между компаниями, поэтому с января белорусские грузы будут перевозиться только по потребности БНК и без обязательств. В январе стороны договорились, что будет перевезено около 60-70 тыс. тонн темных нефтепродуктов. Их было перевезено 88 тыс. тонн.



В 2020 году LTG Cargo перевезла около 2 млн тонн нефтепродуктов БНК и нефти, которая отправляется в Беларусь. Они доставляются железной дорогой с Мозырьского НПЗ в Клайпеду – самый близкий порт, где и грузятся на суда.



Klaipedos nafta не сообщает, сколько конкретно грузов БНК перевалено, однако утверждает, что в последние годы переваливала по 5-6 млн тонн нефтепродуктов, они составляют около 25% погрузок литовской компании. Кроме белорусских нефтепродуктов, компания переваливает также и нефтепродуктов НПЗ Orlen Lietuva. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: нефть, транзит, Klaipedos nafta, БНК География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 302 раза Комментарии