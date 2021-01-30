США приветствуют решение блокировать в аэропортах Литвы китайское оборудование 🔊 Воспроизвести Посол США в Литве Роберт Гилкрист



В пятницу посол США Роберт Гилкрист приветствовал решение литовского правительства блокировать установку китайского оборудования в аэропортах страны. Дипломат утверждает, что этот шаг позволяет обеспечить национальную безопасность Литвы и защитить критическую инфраструктуру.



"Я приветствую шаги литовского правительства по защите национальной безопасности Литвы и инфраструктуры особой важности", – отметил в комментарии BNS посол.



"Как я говорил в своих первых интервью, когда приехал сюда год назад, мы считаем, что США, наши союзники и партнеры должны тесно сотрудничать, чтобы добиваться обеспечения нашей существенной безопасности", – добавил он. В пятницу посол США Роберт Гилкрист приветствовал решение литовского правительства блокировать установку китайского оборудования в аэропортах страны. Дипломат утверждает, что этот шаг позволяет обеспечить национальную безопасность Литвы и защитить критическую инфраструктуру."Я приветствую шаги литовского правительства по защите национальной безопасности Литвы и инфраструктуры особой важности", – отметил в комментарии BNS посол."Как я говорил в своих первых интервью, когда приехал сюда год назад, мы считаем, что США, наши союзники и партнеры должны тесно сотрудничать, чтобы добиваться обеспечения нашей существенной безопасности", – добавил он. На этой неделе правительственная комиссия, которая проверяет важные для национальной безопасности сделки, заявила, что сделка по приобретению оборудования для рентгена багажа от китайского государственного предприятия Nuctech для аэропортов страны не соответствует интересам национальной безопасности.



Пресс-секретарь премьера сообщила BNS, что комиссия представит такой вывод правительство. По словам пресс-атташе премьера Расы Якилайтене, комиссия "опиралась на предоставленную ведомствами информацию, которая не подлежит обнародованию".



Государственное предприятие Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") в прошлом месяце подтвердило BNS, что Nuctech участвовала в конкурсе на оборудование систем проверки багажа.



В правительственную комиссию по поводу китайских инвестиций обратились и сама компания Lietuvos oro uostai, и председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Лауринас Касчюнас.



Л. Касчюнас тогда предупредил, что оборудование Nuctech для рентгеновской проверки в аэропортах может собирать данные о пассажирах и багаже, которые, в соответствии с китайскими законами, будет доступно службам разведки и безопасности Китая.



Согласно закону, управляющая международными аэропортами Вильнюса, Каунаса и Клайпеды компания Lietuvos oro uostai значится в списке предприятий, важных для обеспечения нацбезопасности Литвы.



Американская газета Wall Street Journal в июне прошлого года сообщила, что агентства США развернули активную кампанию против деятельности Nuctech в Европе.



В статье говорилось, что Совет по национальной безопасности и несколько агентств США стараются убедить европейские правительства отказаться от оборудования Nuctech, системы проверки грузов, багажа и пассажиров часто устанавливаются в морских портах и аэропортах, а также на пунктах погранконтроля во всей Европе.



BNS пока не удалось получить комментарий Китайского посольства. BNS Категории: в мире, политика, экономика Ключевые слова: США, посол, Китай, запрет, аэропорт, оборудование, нацбезопасность География: Литва — статья прочитана 324 раза Комментарии