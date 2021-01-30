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Спикер сейма Литвы надеется, что строгие ограничения на аборты – краткосрочные



Председатель сейма Литвы, глава Либерального движения Виктория Чмилите-Ниельсен надеется, что вступившие в силу в Польше особо строгие ограничения на аборты будут временными.

"Репродуктивные права женщин вновь в центре внимания Европы. Вчера, видя пикеты на улицах Польши, я надеялась, что то, что они сейчас испытывают, все же будет временным. Да, для некоторых это может быть слишком поздно. Я верю, что политики этой страны изменят взгляд на то, кто должен заботиться о своем теле и репродуктивном здоровье – сам человек или государство", – написала политик в социальной сети Facebook в пятницу.



В четверг в Польше вступило в силу решение суда, получившее противоречивые оценки, которое почти полностью запрещает аборты. Это спровоцировало массовые протесты в стране, во время которых тысячи людей вышли на улицы.
После публикации судебного постановления в официальном государственном вестнике в Польше разрешается прервать беременность только в случае изнасилования или кровосмешения, а также, если возникает угроза жизни женщины.

"Однако если у плода выявляется возможные серьезные врожденные патологии, в этом случае нет исключений", – заявила глава парламента, подчеркнув, что эта причина была основной причиной абортов в Польше в 2019 году. 98% (из 1110) абортов в соседней стране делались именно по этой причине, а после запрета на аборты женщины по этим причинам могут вообще отказываться иметь детей.

"Это очень грустно и больно, что по соседству с нами, в стране ЕС, политики считают возможным регулировать репродуктивное здоровье женщин. (...) Более того, новые ограничения могут иметь совершенно обратный эффект, чем думали политики. Все чаще звучат заявления полек о том, что по причине таких ограничений прав человека они намерены вовсе отказаться иметь детей", – сказала спикер.
инф."Обзор" BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: польша, аборты, протесты
География: Литва
статья прочитана 241 раз
добавлена сегодня, 30 января, 11:40

Комментарии

Хх
30 января, 14:30
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Возможно, запреты призваны принудить использовать презервативы при любом контакте, не имеющем целью зачатие. Незащищенные совокупление может быть приравнено к изнасилование. Вспомним Ассанжа.
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