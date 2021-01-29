Исключительно из хулиганских побуждений 🔊 Воспроизвести







Сотрудники Тракайского районного комиссариата полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда вместе с работниками Тракайского самоуправления регулярно отслеживают записи, сделанные камерами видеонаблюдения, установленными на территории района. Видеокамеры помогают выявить наиболее частые нарушения закона - мелкие нарушения общественного порядка, употребление алкогольных напитков в общественных местах, другие административные правонарушения.



Как заметили полицейские Тракайского района, в последнее время увеличилось количество нарушений Правил дорожного движения. Так, в Лентварисе в течение нескольких дней были выявлены случаи хулиганского вождения и не соблюдения разметки дорог.



За эти нарушения на водителей составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Видеокамеры помогают выявить наиболее частые нарушения закона - мелкие нарушения общественного порядка, употребление алкогольных напитков в общественных местах, другие административные правонарушения.Как заметили полицейские Тракайского района, в последнее время увеличилось количество нарушений Правил дорожного движения. Так, в Лентварисе в течение нескольких дней были выявлены случаи хулиганского вождения и не соблюдения разметки дорог.За эти нарушения на водителей составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Упомянутые водители намеренно угрожали имуществу и безопасности как в отношении себя, так и других участников дорожного движения: на заснеженной автостоянке вместе с автомобилем и прохожими, намеренно выжимая педаль акселератора и увеличивая обороты двигателя, чтобы ведущие колеса не могли полностью сцепиться с дорогой и автомобиль скользил боком.



На видеозаписях видно, что водители автомобилей поворачивают колеса, стоя на месте, в итоге транспортным средством становится сложно управлять, высок риск аварии или дорожно-транспортного происшествия.



Нарушения, как подчеркивается в полицейском пресс-релизе, совершались из хулиганских побуждений, чтобы показать свою уникальность.



За подобного рода хулиганское вождение предусмотрен штраф от 450 до 550 евро и лишение прав управлять автомобилем на срок от одного года до двух лет.



Инф. «Обзора» Категории: авто, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: штраф, хулиганское, вождение — статья прочитана 205 раз Комментарии