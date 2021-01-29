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Исключительно из хулиганских побуждений





Сотрудники Тракайского районного комиссариата полиции Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда вместе с работниками Тракайского самоуправления регулярно отслеживают записи, сделанные камерами видеонаблюдения, установленными на территории района. Видеокамеры помогают выявить наиболее частые нарушения закона - мелкие нарушения общественного порядка, употребление алкогольных напитков в общественных местах, другие административные правонарушения.

Как заметили полицейские Тракайского района, в последнее время увеличилось количество нарушений Правил дорожного движения. Так, в Лентварисе в течение нескольких дней были выявлены случаи хулиганского вождения и не соблюдения разметки дорог.

За эти нарушения на водителей составлено пять протоколов об административных правонарушениях.
Упомянутые водители намеренно угрожали имуществу и безопасности как в отношении себя, так и других участников дорожного движения: на заснеженной автостоянке вместе с автомобилем и прохожими, намеренно выжимая педаль акселератора и увеличивая обороты двигателя, чтобы ведущие колеса не могли полностью сцепиться с дорогой и автомобиль скользил боком.

На видеозаписях видно, что водители автомобилей поворачивают колеса, стоя на месте, в итоге транспортным средством становится сложно управлять, высок риск аварии или дорожно-транспортного происшествия.

Нарушения, как подчеркивается в полицейском пресс-релизе, совершались из хулиганских побуждений, чтобы показать свою уникальность.

За подобного рода хулиганское вождение предусмотрен штраф от 450 до 550 евро и лишение прав управлять автомобилем на срок от одного года до двух лет.

Инф. «Обзора»
Категории: авто, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: штраф, хулиганское, вождение
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добавлена сегодня, 29 января, 14:40

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