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Литовские железные дороги просят суд ЕС отменить назначенный ЕК штраф



Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) просят Суд справедливости Европейского союза (ЕС) отменить решение Еврокомиссии (ЕК) о назначении компании миллионного штрафа за разобранный в 2008 году участок железной дороги в Реньге (Латвия) из Мажейкяй.

Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что готова воспользоваться всеми юридическими средствами, чтобы уменьшить экономические последствия санкции.

Штраф в размере почти 28 млн евро Lietuvos gelezinkeliai ЕК назначила в октябре 2017 года. Компания обжаловала это решение в Суде общей юрисдикции ЕС в Люксембурге, который в ноябре прошлого года жалобу отклонил, однако снизил штраф до 20 млн евро.

Как отмечает Суд общей юрисдикции ЕС, Lietuvos gelezinkeliai, которая в 2008 году разобрала 19-километрый участок ветки от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяй до латвийской Реньге, злоупотребила доминирующим положением на литовском рынке грузоперевозок.

В конце 2019 года компания восстановила 19-километровую ветку, что обошлось ей в 10 млн евро.

В начале 2020 год по ж/д ветке в Реньге снова стали ездить поезда - ими Orlen Lietuva транспортирует нефтепродукты в Латвию. На латвийской границе грузы перенимают Латвийские железные дороги.
BNS
Категории: в Европе, чп и криминал, экономика
Ключевые слова: Латвия, восстановление, дорога, рельсы, претензии
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 января, 18:30

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