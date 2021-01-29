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Друскининкский санаторий Belarus обратился в суд из-за замороженных счетов

© Photo : Facebook / Ričardas Malinauskas


Расположенный в Друскининкай санаторий Belorus ("Беларусь") сообщил, что из-за замороженных счетов обратился в Вильнюсский городской участковый суд (ВГУС).

"Мы обратились во ВГУС по поводу обязательства для Swedbank прекратить нарушение договора", - сказал в пятницу BNS председатель трудового совета санатория Владиславас Шаруцкис.

Банк заморозил счета санатория в декабре, мотивируя санкциями Евросоюза (ЕС).

Представители суда информировали BNS, что пока не получили обращение.

По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.

ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.
Сам В. Шейман включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.

Заморозившйи счета санатория Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория.

Как информировали BNS представители Еврокомиссии, Управление делами Президента Республики Беларусь не включено в санкционные списки, поэтому к ней не применяется замораживание средств, разве что будет установлено, что "ее имущество или экономические ресурсы принадлежат или находятся в управлении указанного в списке лица или субъекта".

ЕС ввел санкции для белорусского режима из-за фальсификации результатов выборов и насилия против участников мирных протестов.
BNS
Категории: чп и криминал, экономика, политика
Ключевые слова: санкции, мэр, МИД, санаторий, банк, Swedbank
География: Литва
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добавлена сегодня, 29 января, 13:34

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