Друскининкский санаторий Belarus обратился в суд из-за замороженных счетов 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Ričardas Malinauskas



Расположенный в Друскининкай санаторий Belorus ("Беларусь") сообщил, что из-за замороженных счетов обратился в Вильнюсский городской участковый суд (ВГУС).



"Мы обратились во ВГУС по поводу обязательства для Swedbank прекратить нарушение договора", - сказал в пятницу BNS председатель трудового совета санатория Владиславас Шаруцкис.



Банк заморозил счета санатория в декабре, мотивируя санкциями Евросоюза (ЕС).



Представители суда информировали BNS, что пока не получили обращение.



По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.



ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь. Расположенный в Друскининкай санаторий Belorus ("Беларусь") сообщил, что из-за замороженных счетов обратился в Вильнюсский городской участковый суд (ВГУС)."Мы обратились во ВГУС по поводу обязательства для Swedbank прекратить нарушение договора", - сказал в пятницу BNS председатель трудового совета санатория Владиславас Шаруцкис.Банк заморозил счета санатория в декабре, мотивируя санкциями Евросоюза (ЕС).Представители суда информировали BNS, что пока не получили обращение.По данным Реестрового центра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.ЕС в конце 2019 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь. Сам В. Шейман включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.



Заморозившйи счета санатория Swedbank не детализирует, на каком точно основании было принято решение о замораживании счетов санатория.



Как информировали BNS представители Еврокомиссии, Управление делами Президента Республики Беларусь не включено в санкционные списки, поэтому к ней не применяется замораживание средств, разве что будет установлено, что "ее имущество или экономические ресурсы принадлежат или находятся в управлении указанного в списке лица или субъекта".



ЕС ввел санкции для белорусского режима из-за фальсификации результатов выборов и насилия против участников мирных протестов. BNS Категории: чп и криминал, экономика, политика Ключевые слова: санкции, мэр, МИД, санаторий, банк, Swedbank География: Литва — статья прочитана 91 раз Комментарии