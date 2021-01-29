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Посольство РФ в Литве выразило возмущение попытками переложить вину за холокост на евреев

Ранее депутат Сейма Литвы Валдас Ракутис заявил, что "не было недостатка в исполнителях холокоста и среди самих евреев"

Фото из архива "Обзора"




Посольство России в Литве выразило возмущение переписыванием истории литовским политиком, который попытался переложить вину за холокост на территории Литвы на самих евреев. Комментарий на это высказывние был размещен в четверг на странице диппредставительства РФ в Twitter.

"Вызывают возмущение провокационные высказывания депутата литовского парламента, попытавшегося взвалить вину за холокост на само еврейское население Литвы", - говорится в сообщении.

Посольство также отметило, что эти кощунственные заявление были цинично приурочены к памятной дате. "Кощунственно, что они прозвучали непосредственно в Международный день памяти жертв этой ужасной трагедии", - заявило диппредставительство.

В среду депутат Сейма (парламента) Литвы от правящей партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Валдас Ракутис заявил, что "не было недостатка в исполнителях холокоста и среди самих евреев", сообщает ТАСС.

В годы войны от рук нацистов и их пособников погибло 90% еврейской общины Литвы, которая перед этим насчитывала более 220 тыс. человек. В Литве цифра еврейских потерь от холокоста - самая высокая в Европе.
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, холокост, Ракутис
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добавлена сегодня, 29 января, 13:40

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