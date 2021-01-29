План вакцинации от COVID-19 в Литве: когда получат прививку неприоритетные группы

Начать массовую вакцинацию населения от коронавируса Министерство здравоохранения Литвы планирует начать в июле, а до этого времени намечается привить тех, кто относится к нескольким десяткам различных приоритетных групп.
Это предусмотрено в обнародованном в пятницу плане вакцинации.
В конце декабря в Литве началась вакцинация медиков, которые работают с больными COVID-19, и, как сообщает Минздрав, их вакцинация (двумя дозами) сейчас заканчивается.
Между тем в феврале планируется завершить вакцинацию (двумя дозами) пациентов самого высокого риска, волонтеров, работников учреждений длительного ухода и поддерживающего лечения, социальных учреждений и их подопечных, которая была начата в январе.
В январе и феврале двумя дозами вакцины намечается привить работников лабораторий, которые проводят проверки тестов на коронавирус, специалистов, осуществляющих эпидемиологическую диагностику при вспышках заболевания, работников поликлиник и других медучреждений, у которых нет прямого контакта с больными COVID-19, аптекарей, военных из международных операций, будущих олимпийцев и паралимпийцев, членов команд, онкологических больных, педагогов.
Их вакцинация должна быть завершена в марте.
Также в феврале, марте и апреле предполагается привить двумя дозами вакцины людей старше 80 лет. Жителей возрастной группы 65-79 лет будут прививать в апреле-мае.
Вакцинация больных хроническими заболеваниями должна начтаься в мае и продолжаться до июля.
В июле и августе намечается привить пациентов специализированных стационаров психиатрических услуг, в отношении которых судом назначены принудительные меры, а также лиц, выполняющих важные для общества функции.
Также в июле намечается начать массовую вакцинацию населения.
Минздрав подчеркивает, что это предварительный график.
Министерство указывает, что исходило из графиков поставок вакцин всего двух производителей – BionTech и Pfizer, а также Moderna. Как только будут получены новые данные, график будет обновлен.
Проводить вакцинацию переболевших планируется по прошествии трех месяцев после того, как у них был диагностирован коронавирус.
Также в феврале, марте и апреле предполагается привить двумя дозами вакцины людей старше 80 лет. Жителей возрастной группы 65-79 лет будут прививать в апреле-мае.
Вакцинация больных хроническими заболеваниями должна начтаься в мае и продолжаться до июля.
В июле и августе намечается привить пациентов специализированных стационаров психиатрических услуг, в отношении которых судом назначены принудительные меры, а также лиц, выполняющих важные для общества функции.
Также в июле намечается начать массовую вакцинацию населения.
Минздрав подчеркивает, что это предварительный график.
Министерство указывает, что исходило из графиков поставок вакцин всего двух производителей – BionTech и Pfizer, а также Moderna. Как только будут получены новые данные, график будет обновлен.
Проводить вакцинацию переболевших планируется по прошествии трех месяцев после того, как у них был диагностирован коронавирус.
Вероника
.. Весь мир управляется из одного центра, нет никаких независимых стран, президентов, правительств, спецслужб, СМИ, банков и и.д., вся эта борьба всех против всех, это дешёвый спектакль для простолюдинов. А войнушки и революции действительно будут в плановом порядке, лишь для того, чтобы вводить военное положение при котором перестают действовать все гражданские права, одних оденут в сапоги и в утиль, а других под укольчик, уже в принудительном порядке, так как это главная цель глобального предиктора, сокращение населения и установление электронного концлагеря. Все президенты(гауляйтеры) проводят геноцид собственного населения и когда вы это поймёте, то увидете, что у них это прекрасно получается и основную задачу они выполняют на пять баллов, а этот гундешь карманной "опозиций" про цапцарапычей, про ворье, про их несостоятельность и т.д., доказывает лишь то, что такие "патриоты" работают на глобальных упырей отвлекая внимание народа от основной их цели - "Геноцид земного человечества и новый цифровой миропорядок" !!! Обратите внимание, в самом начале фильма Навального среди "благодетелей" человечества Бил Гейтц.... спонсор "пландемии" и "вакцинации"-чипизации...
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