Худрук Театра Вахтангова рвется выехать из Литвы на похороны Ланового 🔊 Воспроизвести Василий Лановой и Римас Туминас



Из-за карантинных ограничений Туминас не может вернуться в Москву. По словам режиссера, такая ситуация его очень обижает. Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас не может выехать из Литвы на похороны заслуженного артиста СССР Василия Ланового, сообщает



В настоящее время Туминас находится в балтийской республике и из-за коронавирусных ограничений не сможет проститься с народным артистом, которого не стало в четверг на 88-м году жизни.



"Я просто в бешенстве. Я же в Литве. Карантин, закрыто, я несколько недель не могу вернуться в Москву", – сообщил он в интервью каналу. Из-за карантинных ограничений Туминас не может вернуться в Москву. По словам режиссера, такая ситуация его очень обижает. Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас не может выехать из Литвы на похороны заслуженного артиста СССР Василия Ланового, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на "Пятый канал".В настоящее время Туминас находится в балтийской республике и из-за коронавирусных ограничений не сможет проститься с народным артистом, которого не стало в четверг на 88-м году жизни."Я просто в бешенстве. Я же в Литве. Карантин, закрыто, я несколько недель не могу вернуться в Москву", – сообщил он в интервью каналу. Туминас рассказал, что до последнего он вместе с семьей Ланового верил, что это легкая форма COVID-19 и, несмотря на преклонный возраст, артист выздоровеет.



По словам руководителя театра, сложившаяся ситуация его "очень сильно обидела" и он пытается любыми способами приехать в Россию, чтобы проститься с Лановым.



"Эта ситуация обидела очень меня. Оскорбила. Как неправильно, как мне его жаль. Как жаль, как все уходят. Год начался с таких потерь…" – сказал Туминас.



В начале января Ланового вместе с женой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. За последние несколько дней тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. У артиста было выявлено пятипроцентное поражение легких. В четверг состояние Ланового ухудшилось и его перевели в реанимацию, вскоре он скончался. lt.sputniknews.ru Категории: общество, культура, чп и криминал, в России Ключевые слова: режиссёр, смерть, актер, похороны, Туминас, карантин, коронавирус, Лановой География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии