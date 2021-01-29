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О коронавирусе в Литве сегодня, 29 января
За минувшие сутки в Литве подтверждено 860 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1353 человека.
Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 181 170 случаев COVID-19, 126 548 человек выздоровели, 49 584 человека все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 2762 человека.
За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3136 человек, привитых второй дозой было 3270.
Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 67 794 человека, двумя дозами – 15 756 человек, или 0,5% всего населения Литвы.
За минувшие сутки было взято 8364 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 911 тыс. 616.
инф."Обзор", BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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