О коронавирусе в Литве сегодня, 29 января 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 860 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1353 человека.



Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 181 170 случаев COVID-19, 126 548 человек выздоровели, 49 584 человека все еще больны.



От коронавируса в Литве скончались 2762 человека.



За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3136 человек, привитых второй дозой было 3270.



Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 67 794 человека, двумя дозами – 15 756 человек, или 0,5% всего населения Литвы.



За минувшие сутки было взято 8364 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 911 тыс. 616.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 860 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1353 человека.Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 181 170 случаев COVID-19, 126 548 человек выздоровели, 49 584 человека все еще больны.От коронавируса в Литве скончались 2762 человека.За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3136 человек, привитых второй дозой было 3270.Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 67 794 человека, двумя дозами – 15 756 человек, или 0,5% всего населения Литвы.За минувшие сутки было взято 8364 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 911 тыс. 616. инф."Обзор", BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 204 раза Комментарии