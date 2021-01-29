Тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Паланги выиграла латвийская компания «A.C.B.» 🔊 Воспроизвести







Латвийская компания «A.C.B.», уже имеющая аналогичный опыт реконструкции взлетно-посадочной полосы в Вильнюсском аэропорту в 2017 году, выиграла объявленную осенью прошлого года в Литве госзакупку подряда на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Паланги. В рамках проекта также планируется модернизировать одну рулежную полосу, некоторые части перрона и, вероятно, работа аэропорта осенью будет приостановлена на 45 дней.



Сообщается, что эта госзакупка привлекла большое внимание участников рынка, так как с заявками приняли участие шесть литовских и зарубежных компаний, имеющих опыт осуществления крупных проектов. Компания-победитель обязалась выполнить все запланированные работы на сумму 13,6 млн. евро (без НДС), что меньше запланированного до объявления закупки. Сообщается, что эта госзакупка привлекла большое внимание участников рынка, так как с заявками приняли участие шесть литовских и зарубежных компаний, имеющих опыт осуществления крупных проектов. Компания-победитель обязалась выполнить все запланированные работы на сумму 13,6 млн. евро (без НДС), что меньше запланированного до объявления закупки.



По словам Дайнюса Чюплиса, руководителя Департамента эксплуатации и инфраструктуры аэропортов Литвы, обновление основной инфраструктуры аэропорта Паланги является необходимой мерой, которая была запланирована для обеспечения безопасности и улучшения экологических решений.



«Взлетно-посадочная полоса аэропорта Паланги в последний раз реконструировалась в 2007 году, а это означает, что цикл ее использования уже приближается к концу и необходимы инвестиции в реконструкцию. Мы уверены, что стратегически важный аэропорт прибрежного региона Литвы будет пользоваться популярностью по мере восстановления авиационного рынка, спрос на движение через него определенно сохранится - об этом свидетельствует двузначный рост количества пассажиров в этом аэропорту до пандемии. И наша главная задача в контексте этого проекта - обеспечить, чтобы восстановление авиации происходило в безопасной инфраструктуре и создавало добавленную стоимость для всего региона», - утверждает Д. Чюплис.



Во время реконструкции планируется приостановить работу аэропорта на минимальный период в 45 дней. Предполагается, что дата проведения работ охватит сентябрь-октябрь этого года.



Компания «Sweco Lietuva» уже провела работы по подготовке к реконструкции аэропорта Паланги: оценку состояния инфраструктуры, исследования, оценку срока службы зданий, разработала предпроектные предложения, технические проекты.



Сообщается, что на подготовительных этапах этого проекта литовские аэропорты планировали финансировать работы подряда только за счет средств компании, но пандемия 2020 года подорвала финансовые возможности компании реализовать этот необходимый для страны проект только своими силами. В настоящее время с Министерством транспорта и коммуникаций изучаются возможности финансирования этой необходимой реконструкции альтернативными способами.



Об аэропортах Литвы



В сеть литовских аэропортов входят трое воздушных ворот - Литовские аэропорты намереваются подписать контракт с «A.C.B.» после всех необходимых процедур, включая проверку компании Комиссией по важным проектам для обеспечения национальной безопасности. Предполагается, что контракт будет подписан к апрелю этого года.По словам Дайнюса Чюплиса, руководителя Департамента эксплуатации и инфраструктуры аэропортов Литвы, обновление основной инфраструктуры аэропорта Паланги является необходимой мерой, которая была запланирована для обеспечения безопасности и улучшения экологических решений.«Взлетно-посадочная полоса аэропорта Паланги в последний раз реконструировалась в 2007 году, а это означает, что цикл ее использования уже приближается к концу и необходимы инвестиции в реконструкцию. Мы уверены, что стратегически важный аэропорт прибрежного региона Литвы будет пользоваться популярностью по мере восстановления авиационного рынка, спрос на движение через него определенно сохранится - об этом свидетельствует двузначный рост количества пассажиров в этом аэропорту до пандемии. И наша главная задача в контексте этого проекта - обеспечить, чтобы восстановление авиации происходило в безопасной инфраструктуре и создавало добавленную стоимость для всего региона», - утверждает Д. Чюплис.Во время реконструкции планируется приостановить работу аэропорта на минимальный период в 45 дней. Предполагается, что дата проведения работ охватит сентябрь-октябрь этого года.Компания «Sweco Lietuva» уже провела работы по подготовке к реконструкции аэропорта Паланги: оценку состояния инфраструктуры, исследования, оценку срока службы зданий, разработала предпроектные предложения, технические проекты.Сообщается, что на подготовительных этапах этого проекта литовские аэропорты планировали финансировать работы подряда только за счет средств компании, но пандемия 2020 года подорвала финансовые возможности компании реализовать этот необходимый для страны проект только своими силами. В настоящее время с Министерством транспорта и коммуникаций изучаются возможности финансирования этой необходимой реконструкции альтернативными способами.В сеть литовских аэропортов входят трое воздушных ворот - в Вильнюсе, Каунасе и Паланге . В 2020 году в аэропортах Литвы обслужено 1,8 млн. пассажиров и 30 тыс. рейсов. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: паланга, аэропорт, компания, латвийская, «A.C.B.» — статья прочитана 151 раз Комментарии