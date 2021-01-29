Г. Ландсбергис обсудит с министрами Люблинского треугольника борьбу с коронавирусом /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу примет участие в видеоконференции министров стран так называемого "Люблинского треугольника", обсудит управление пандемией COVID-19, ситуацию в регионе, инициативу "Восточное партнерство".



Г. Ландсбергис с украинским и польским коллегами Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау также обсудят планы дальнейшего сотрудничества в этом трехстороннем формате, ситуацию в Беларуси.



В этой части онлайн-встречи также примет участие Светлана Тихановская.



Формат "Люблинского треугольника" был создан 28 июля 2020 года, когда главы МИД Литвы, Польши и Украины подписали в польском Люблине декларацию "Люблинского треугольника".



Вторую встречу министров ИД в таком формате планировалось провести в Киеве, но з-за карантина она будет проходить онлайн. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в пятницу примет участие в видеоконференции министров стран так называемого "Люблинского треугольника", обсудит управление пандемией COVID-19, ситуацию в регионе, инициативу "Восточное партнерство".Г. Ландсбергис с украинским и польским коллегами Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау также обсудят планы дальнейшего сотрудничества в этом трехстороннем формате, ситуацию в Беларуси.В этой части онлайн-встречи также примет участие Светлана Тихановская.Формат "Люблинского треугольника" был создан 28 июля 2020 года, когда главы МИД Литвы, Польши и Украины подписали в польском Люблине декларацию "Люблинского треугольника".Вторую встречу министров ИД в таком формате планировалось провести в Киеве, но з-за карантина она будет проходить онлайн.



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Тихановскую позвали быть четвертой в "треугольнике" Литвы, Польши и Украины



Онлайн-заседание объединения пройдет в пятницу. На нем планируется обсудить "совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам" в Центральной Европе. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет участие в заседании "Люблинского треугольника", состоящего из Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщает



Онлайн-заседание пройдет в пятницу. На нем планируется обсудить "совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам" в Центральной Европе и приоритетные направления сотрудничества организации.



Литва, Польша и Украина в июле прошлого года объявили о создании "Люблинского треугольника", который сосредоточится на углублении взаимоотношений между тремя странами. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, объединение также может стать инструментом ангажирования тех стран, которые требуют более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами.



Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявлял, что Белоруссию пытаются вовлекать в "антироссийские игры". Он подчеркивал, что "Люблинский треугольник" направлен против России, а страны – участники этого объединения пытаются поощрять белорусскую сторону к дальнейшим действиям против Москвы.



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Литовский премьер Ингрида Шимоните в пятницу встретится с проживающей в Вильнюсе лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.



Цель встречи - выразить поддержку жителям Беларуси, сказала BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.



После состоявшихся в августе прошлого года выборов президента Беларуси участвовавшая в них С. Тихановская уехала из страны и сейчас проживает в Литве.



Оппозиция и Запад считает, что результаты выборов, на которых лояльная Александру Лукашенко власть объявила его победителем, были сфальсифицированы.



Начавшиеся после выборов в Беларуси протесты продолжаются до сих пор.



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© Photo : Mano vyriausybė



Литовский премьер Ингрида Шимоните в пятницк на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской обсудила дальнейшую поддержку белорусов.



"Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий, свободные, демократические выборы - важнейшие шаги, которых требуют белорусы. Того же требуют Литва и весь демократический мир", - приведены в пресс-релизе слова литовского премьера.



По ее словам, Литва стремится и в дальнейшем усиливать давление на белорусский режим и высказывается за расширение санкций Евросоюза (ЕС).



"Не белорусы, которые борются за свободу и фундаментальное право решать свою судьбу - оппозиция, это кровавый режим Александра Лукашенко давно превратился в оппозицию для жителей своей страны", - сказала И. Шимоните.



С августа прошлого года Литва бесплатно выдает национальные визы, предоставляет политическое убежище гражданам Беларуси, которые подвергаются преследованиям.



По данным понедельника, по гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 792 гражданам Беларуси, 367 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 87 человек попросили убежища.



Как сообщается, идет поиск путей упрощения миграционных процедур, упрощения порядка перевода белорусского бизнеса в Литву.



Литва также предоставляет медицинскую помощь и реабилитацию жертвам репрессий, в университетах Литвы выделено 89 стипендий для студентов бакалавриата из Беларуси, еще 20 стипендий для обучения в магистратуре планируется выделить в этом году.



В Литву переехала после выборов бывший кандидат в президенты С. Тихановская. Цель "Люблинского треугольника" - укрепление сотрудничества в области безопасности, углубление трехсторонних военных и оборонных связей при полном использовании потенциала, предоставляемого НАТО и Евросоюзом (ЕС), развитие инициативы ЕС "Восточное партнерство", а также поддержка процессу реформ в Украине посредством передачи опыта Польши и Литвы.* * *Онлайн-заседание объединения пройдет в пятницу. На нем планируется обсудить "совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам" в Центральной Европе. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская примет участие в заседании "Люблинского треугольника", состоящего из Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.Онлайн-заседание пройдет в пятницу. На нем планируется обсудить "совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам" в Центральной Европе и приоритетные направления сотрудничества организации.Литва, Польша и Украина в июле прошлого года объявили о создании "Люблинского треугольника", который сосредоточится на углублении взаимоотношений между тремя странами. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, объединение также может стать инструментом ангажирования тех стран, которые требуют более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами.Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявлял, что Белоруссию пытаются вовлекать в "антироссийские игры". Он подчеркивал, что "Люблинский треугольник" направлен против России, а страны – участники этого объединения пытаются поощрять белорусскую сторону к дальнейшим действиям против Москвы.* * *Литовский премьер Ингрида Шимоните в пятницу встретится с проживающей в Вильнюсе лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.Цель встречи - выразить поддержку жителям Беларуси, сказала BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.После состоявшихся в августе прошлого года выборов президента Беларуси участвовавшая в них С. Тихановская уехала из страны и сейчас проживает в Литве.Оппозиция и Запад считает, что результаты выборов, на которых лояльная Александру Лукашенко власть объявила его победителем, были сфальсифицированы.Начавшиеся после выборов в Беларуси протесты продолжаются до сих пор.* * *Литовский премьер Ингрида Шимоните в пятницк на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской обсудила дальнейшую поддержку белорусов."Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий, свободные, демократические выборы - важнейшие шаги, которых требуют белорусы. Того же требуют Литва и весь демократический мир", - приведены в пресс-релизе слова литовского премьера.По ее словам, Литва стремится и в дальнейшем усиливать давление на белорусский режим и высказывается за расширение санкций Евросоюза (ЕС)."Не белорусы, которые борются за свободу и фундаментальное право решать свою судьбу - оппозиция, это кровавый режим Александра Лукашенко давно превратился в оппозицию для жителей своей страны", - сказала И. Шимоните.С августа прошлого года Литва бесплатно выдает национальные визы, предоставляет политическое убежище гражданам Беларуси, которые подвергаются преследованиям.По данным понедельника, по гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 792 гражданам Беларуси, 367 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 87 человек попросили убежища.Как сообщается, идет поиск путей упрощения миграционных процедур, упрощения порядка перевода белорусского бизнеса в Литву.Литва также предоставляет медицинскую помощь и реабилитацию жертвам репрессий, в университетах Литвы выделено 89 стипендий для студентов бакалавриата из Беларуси, еще 20 стипендий для обучения в магистратуре планируется выделить в этом году.В Литву переехала после выборов бывший кандидат в президенты С. Тихановская. lt.sputniknews.ru BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: МИД, Альянс, Люблин — статья прочитана 194 раза Комментарии