Умер народный артист СССР Василий Лановой 🔊 Воспроизвести



Умер народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Советский и российский актер театра и кино скончался в возрасте 87 лет.



Состояние звезды фильмов «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина» и многих других резко ухудшилось в четверг, 28 января. Он был переведен в отделение реанимации. За день до этого Лановому была проведена операция, после которой его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние известного советского и российского артиста оценивалось как крайне тяжелое.



Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована. Умер народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Советский и российский актер театра и кино скончался в возрасте 87 лет.Состояние звезды фильмов «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина» и многих других резко ухудшилось в четверг, 28 января. Он был переведен в отделение реанимации. За день до этого Лановому была проведена операция, после которой его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние известного советского и российского артиста оценивалось как крайне тяжелое.Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день 2021 года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. Его супруга Ирина Купченко также была инфицирована. инф."Обзор" Категории: здоровье, в России, история, кино Ключевые слова: смерть, актер, коронавирус, Лановой География: Россия — статья прочитана 160 раз Комментарии