На этой неделе начато тестирование педагогов экспресс- и ПЦР-тестами - Минздрав Литвы 🔊 Воспроизвести



На этой неделе началось превентивное тестирование педагогов экспресс-тестами и ПЦР-тестами, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.



Тестирование начато с тех, у кого есть прямой постоянный контакт или временный контакт с воспитанниками дошкольных учреждений и учениками начальной школы. Также тестируют тех, кто работает в специальных или профессиональных школах.



Цель экспресс-тестирования на антитела - выяснить, переболел ли человек COVID-19. Цель ПЦР-тестирования - выявить болеющих коронавирусом сейчас. На этой неделе началось превентивное тестирование педагогов экспресс-тестами и ПЦР-тестами, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.Тестирование начато с тех, у кого есть прямой постоянный контакт или временный контакт с воспитанниками дошкольных учреждений и учениками начальной школы. Также тестируют тех, кто работает в специальных или профессиональных школах.Цель экспресс-тестирования на антитела - выяснить, переболел ли человек COVID-19. Цель ПЦР-тестирования - выявить болеющих коронавирусом сейчас. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: вакцина, лечение, покупка, минздрав, коронавирус География: Литва — статья прочитана 91 раз Комментарии