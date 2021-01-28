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На этой неделе начато тестирование педагогов экспресс- и ПЦР-тестами - Минздрав Литвы
На этой неделе началось превентивное тестирование педагогов экспресс-тестами и ПЦР-тестами, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Тестирование начато с тех, у кого есть прямой постоянный контакт или временный контакт с воспитанниками дошкольных учреждений и учениками начальной школы. Также тестируют тех, кто работает в специальных или профессиональных школах.
Цель экспресс-тестирования на антитела - выяснить, переболел ли человек COVID-19. Цель ПЦР-тестирования - выявить болеющих коронавирусом сейчас.
Ключевые слова: вакцина, лечение, покупка, минздрав, коронавирус
География: Литва
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