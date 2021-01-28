Непотопляемый «Жальгирис» 🔊 Воспроизвести Фото: euroleague.net



В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги каунасский «Жальгирис» подарил ценителям этого вида спорта ещё одно маленькое чудо (или не маленькое?), благодаря которым и любят баскетбол.



Перед поединком «Валенсии» и «Жальгириса» букмекеры фаворитом встречи называли испанский клуб, и разница в коэффициентах была довольно существенной – более единицы. Но весь матч шла упорная борьба, однако при этом было ясно, что чаша победы может склониться в любую из сторон.



Когда же за 1 мин. 28 сек. Огастин Рубит в невероятном броске довёл преимущество гостей до 7 очков, литовские комментаторы стали говорить о победных шансах литовской команды. В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги каунасский «Жальгирис» подарил ценителям этого вида спорта ещё одно маленькое чудо (или не маленькое?), благодаря которым и любят баскетбол.Перед поединком «Валенсии» и «Жальгириса» букмекеры фаворитом встречи называли испанский клуб, и разница в коэффициентах была довольно существенной – более единицы. Но весь матч шла упорная борьба, однако при этом было ясно, что чаша победы может склониться в любую из сторон.Когда же за 1 мин. 28 сек. Огастин Рубит в невероятном броске довёл преимущество гостей до 7 очков, литовские комментаторы стали говорить о победных шансах литовской команды.



За 43,9 сек. Томас Уолкап забрасывает трёхочковый, и «Жальгирис» снова удаляется от «Валенсии» на 7 очков.



Победа? Не спешите: за 36,8 сек. Препелич снова сокращает отставание до 4 очков.



И вот «Жальгирис» отправляется в атаку, чтобы за 10 секунд до финальной сирены центровой каунасцев Ловернь дважды бросил из-под кольца и не попал, вместо того, чтобы отдать мяч на периметр и выиграть драгоценные секунды или получить затем право на штрафные броски.



«Валенсия» идет в контратаку, Калинич бросает из-за дуги, Хэйес, пытаясь ему помешать, задевает соперника. Три штрафных!



Никола попадает два первых броска, третий специально мажет, мяч отскакивает к игрокам «Валенсии» и Сэм Ван Россом забрасывает трёхочковый.



78:77 в пользу «Валенсии» за 3,3 секунды до финальной сирены.



Всё? Победа «Валенсии»?



«Жальгирис» водит мяч из-за боковой линии на половине площадки соперника. Хозяева буквально виснут на снайперах «Жальгириса», но в хаосе перемещений мяч всё-таки достаётся Марюсу Григонису, и тот каким-то немыслимым способом просачивается меж трёх игроков «Валенсии» и с сиреной отправляет мяч в кольцо.



На площадке все – в шоке, гости – в радостном, хозяева – в трагическом.



Баскетбол. Евролига сезона 2020/2021



Регулярный чемпионат



22-й тур



«Валенсия» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 78:79 (20:20, 18:27, 17:13, 23:19)



«Валенсия»: К.Препелич (18 очков), Л.Лабери (17),



«Жальгирис»: О.Рабит (17), Ж.Ловернь (12 + 13 подборов), М.Григонис (12







«Реал Мадрид» (Испания) – «Панатинаикос» (Греция) – 76:66 (25:12, 24:15, 12:16)



«Реал»: Г.Дек (20 + 9 подборов).



«Асвел» (Франция) – «Баскония» (Испания) – 83:77 (17:26, 18:20, 23:7, 25:24)



«Асвел»: Д.Лайти (21), Н.Коул (20).



«Баскония»: Р.Гедрайтис (13), Т.Седекерскис (0).



«Альба» (Германия) – ЦСКА (Россия) – 68:71 (15:20, 22:14, 19:18, 12:19)



ЦСКА: Т.Шенгелия (20).







«Барселона» (Испания) – «Зенит» (Россия) – 85:81 (16:14, 28:19, 25:17, 16:31)



«Зенит»: А.Гудайтис (15 + 6 подборов).



«Олимпия Милан» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция) – 90:79 (24:19, 20:15, 21:28, 25:17)



«Милан»: К.Пантер (27).



«Фенербахче» (Турция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 82:75 (17:21, 19:14, 24:18, 22:22)



«Фенербахче»: Э.Улановас (2 + 3 передачи).







«Химки» (Россия) – «Бавария» (Германия) – 93:95 (15:26, 29:18, 31:29, 18:22)



«Химки»: А.Швед (32 + 11 передач),



«Бавария»: Н.Уэйлер-Бэбб (25 + 8 подборов + 5 передач).



«Анадолу Эфес» (Турция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 86:72 (29:13, 27:22, 19:17, 11:20)



«Анадолу Эфес»: Ш.Ларкин (23).



Турнирное положение: 1. «Барселона» – 16 побед после 22 матчtq, 2. ЦСКА – 16 (22), 3. «Олимпия Милан» - 14 (21), 4. «Реал Мадрид» - 14 (22), 5. «Зенит» – 13 (20), 6. «Жальгирис» – 13 (22), 7. «Бавария» – 13 (22), 8. «Анадолу Эфес» - 12 (22), 9. «Фенербахче» – 12 (22), 10. «Валенсия» – 11 (22), 11. «Олимпиакос» – 11 (22), 12. «Маккаби» – 10 (22), 13. «Баскония» – 9 (22), 14. «Асвел» – 8 (22), 15. «Альба» - 8 (22), 16. «Панатинаикос» - 7 (21), 17. «Црвена Звезда» – 7 (22), 18. «Химки» - 2 (22).



Но через 14 секунд разница уже составляла лишь 4 очка.За 43,9 сек. Томас Уолкап забрасывает трёхочковый, и «Жальгирис» снова удаляется от «Валенсии» на 7 очков.Победа? Не спешите: за 36,8 сек. Препелич снова сокращает отставание до 4 очков.И вот «Жальгирис» отправляется в атаку, чтобы за 10 секунд до финальной сирены центровой каунасцев Ловернь дважды бросил из-под кольца и не попал, вместо того, чтобы отдать мяч на периметр и выиграть драгоценные секунды или получить затем право на штрафные броски.«Валенсия» идет в контратаку, Калинич бросает из-за дуги, Хэйес, пытаясь ему помешать, задевает соперника. Три штрафных!Никола попадает два первых броска, третий специально мажет, мяч отскакивает к игрокам «Валенсии» и Сэм Ван Россом забрасывает трёхочковый.78:77 в пользу «Валенсии» за 3,3 секунды до финальной сирены.Всё? Победа «Валенсии»?«Жальгирис» водит мяч из-за боковой линии на половине площадки соперника. Хозяева буквально виснут на снайперах «Жальгириса», но в хаосе перемещений мяч всё-таки достаётся Марюсу Григонису, и тот каким-то немыслимым способом просачивается меж трёх игроков «Валенсии» и с сиреной отправляет мяч в кольцо.На площадке все – в шоке, гости – в радостном, хозяева – в трагическом.«Валенсия» (Испания) – «Жальгирис» (Литва) – 78:79 (20:20, 18:27, 17:13, 23:19)К.Препелич (18 очков), Л.Лабери (17),О.Рабит (17), Ж.Ловернь (12 + 13 подборов), М.Григонис (12«Реал Мадрид» (Испания) – «Панатинаикос» (Греция) – 76:66 (25:12, 24:15, 12:16)Г.Дек (20 + 9 подборов).«Асвел» (Франция) – «Баскония» (Испания) – 83:77 (17:26, 18:20, 23:7, 25:24)Д.Лайти (21), Н.Коул (20).Р.Гедрайтис (13), Т.Седекерскис (0).«Альба» (Германия) – ЦСКА (Россия) – 68:71 (15:20, 22:14, 19:18, 12:19)Т.Шенгелия (20).«Барселона» (Испания) – «Зенит» (Россия) – 85:81 (16:14, 28:19, 25:17, 16:31)«Зенит»: А.Гудайтис (15 + 6 подборов).«Олимпия Милан» (Италия) – «Олимпиакос» (Греция) – 90:79 (24:19, 20:15, 21:28, 25:17)К.Пантер (27).«Фенербахче» (Турция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 82:75 (17:21, 19:14, 24:18, 22:22)«Фенербахче»: Э.Улановас (2 + 3 передачи).«Химки» (Россия) – «Бавария» (Германия) – 93:95 (15:26, 29:18, 31:29, 18:22)«Химки»: А.Швед (32 + 11 передач),«Бавария»: Н.Уэйлер-Бэбб (25 + 8 подборов + 5 передач).«Анадолу Эфес» (Турция) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 86:72 (29:13, 27:22, 19:17, 11:20)Эфес»: Ш.Ларкин (23).1. «Барселона» – 16 побед после 22 матчtq, 2. ЦСКА – 16 (22), 3. «Олимпия Милан» - 14 (21), 4. «Реал Мадрид» - 14 (22), 5. «Зенит» – 13 (20), 6. «Жальгирис» – 13 (22), 7. «Бавария» – 13 (22), 8. «Анадолу Эфес» - 12 (22), 9. «Фенербахче» – 12 (22), 10. «Валенсия» – 11 (22), 11. «Олимпиакос» – 11 (22), 12. «Маккаби» – 10 (22), 13. «Баскония» – 9 (22), 14. «Асвел» – 8 (22), 15. «Альба» - 8 (22), 16. «Панатинаикос» - 7 (21), 17. «Црвена Звезда» – 7 (22), 18. «Химки» - 2 (22). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", Результаты, результаты матчей, "Зенит", "Химки", "Валенсия" — статья прочитана 124 раза Комментарии