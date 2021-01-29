У прибалтийских портов сохнет транзит. Белорусское топливо поедет на Запад через Россию 🔊 Воспроизвести Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ



Белоруссия, которую Москва много лет убеждала перенаправить транзит своих нефтепродуктов вместо Прибалтики в Россию, может уже в 2021 году начать перевалку через порты Северо-Запада РФ. Речь идет о 3,3 млн тонн нефтепродуктов в год из тех 6 млн тонн, которые сейчас переваливаются через Прибалтику. По мнению участников рынка, экономика поставок от смены маршрута пострадает, но, учитывая политический характер договоренностей, Минск может рассчитывать на скидки.



Москва и Минск в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты в течение 2021–2023 годов, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Согласно проекту документа, опубликованному 27 января правительством РФ, за три года предполагается поставить 2,9 млн тонн мазута с Мозырского НПЗ и 0,96 млн тонн нефтепродуктовых масел с Новополоцкого НПЗ через порт Санкт-Петербург. Усть-Луга, в свою очередь, перевалит 4,3 млн тонн бензинов с Мозырского НПЗ, а также 0,4 млн тонн газойля с Мозырского НПЗ и 1,3 млн тонн — с Новополоцкого НПЗ. До портов нефтепродукты будут доставляться по железной дороге. Белоруссия, которую Москва много лет убеждала перенаправить транзит своих нефтепродуктов вместо Прибалтики в Россию, может уже в 2021 году начать перевалку через порты Северо-Запада РФ. Речь идет о 3,3 млн тонн нефтепродуктов в год из тех 6 млн тонн, которые сейчас переваливаются через Прибалтику. По мнению участников рынка, экономика поставок от смены маршрута пострадает, но, учитывая политический характер договоренностей, Минск может рассчитывать на скидки.Москва и Минск в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты в течение 2021–2023 годов, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Согласно проекту документа, опубликованному 27 января правительством РФ, за три года предполагается поставить 2,9 млн тонн мазута с Мозырского НПЗ и 0,96 млн тонн нефтепродуктовых масел с Новополоцкого НПЗ через порт Санкт-Петербург. Усть-Луга, в свою очередь, перевалит 4,3 млн тонн бензинов с Мозырского НПЗ, а также 0,4 млн тонн газойля с Мозырского НПЗ и 1,3 млн тонн — с Новополоцкого НПЗ. До портов нефтепродукты будут доставляться по железной дороге.



Белоруссия экспортирует около 10,5 млн тонн нефтепродуктов, в том числе около 6 млн тонн переваливаются через порты Прибалтики — Клайпеду, Вентспилс и Ригу. В 2020 году после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко пригрозил перебросить все эти объемы в порты РФ. Однако пока речь идет примерно о половине годовых объемов — в частности, экспорт дизтоплива Минск, видимо, пока будет продолжать вести через Клайпеду.



Перевалка в Усть-Луге, как сообщают источники “Ъ” среди стивидоров, будет идти в основном через комплекс по перегрузке СУГ и светлых нефтепродуктов «Портэнерго» (принадлежит РФПИ, Газпромбанку, Mubadala Investment Company и ряду миноритариев). Оператором комплекса с годовым грузооборотом в 5,2 млн тонн выступает СИБУР, который переваливает там свои сжиженные углеводородные газы (СУГ). Также участвовать в перевалке белорусских нефтепродуктов могут «Усть-Луга Ойл», ЛУКОЙЛ, с которым обсуждалась перегрузка около 1,5 млн тонн белорусских товаров через терминал в Высоцке, и «Петербургский нефтяной терминал». Но, отмечает один из собеседников “Ъ”, так как межправительственное соглашение пока не подписано, конкретные объемы перевалки не распределены между стивидорами.



При этом, как говорит один из источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в России стоимость перевалки будет выше, чем в Клайпеде, даже с учетом неритмичности поставок за счет использования резервуаров для накопления крупных танкерных партий.



Собеседники “Ъ” отмечают, что в Усть-Луге, в отличие от Клайпеды, придется платить ледокольный сбор, что, как и большая отдаленность от целевых рынков, скажется на ставке фрахта. Еще один собеседник “Ъ” напоминает, что вопрос цены — исключительно договорной, но вряд ли российские компании смогут предоставить Белоруссии такие же преференции, какие давала Литва.



Хотя поставки дизельного топлива переориентировать в Россию Минск пока не намерен, но в перспективе, считает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, республика может рассмотреть различные варианты для этого. Например, договориться с «Роснефтью» о свопе нефтепродуктов из трубопровода от Мозырского НПЗ на Венгрию на объемы нефтекомпании в Приморске.



Надежда Малышева из PortNews отмечает, что, так как вопрос перенаправления потоков из Прибалтики в Россию является политическим, цена перевалки в российских портах может быть скорректирована при участии государства и выгодна всем сторонам.



При этом, по ее мнению, Москве проще всего скорректировать разницу в стоимости перевалки через тариф ОАО РЖД.



«Транспортное плечо от НПЗ Белоруссии до наших портов больше, чем до Прибалтики, поэтому до оглашения тарифов Россией оценивать экономическую составляющую сложно,— говорит Сергей Гарамита из Райффайзенбанка.— Но думаю, стороны смогут легко договориться, в том числе о предоставлении скидок». По его мнению, Россия, учитывая наличие свободных мощностей по перевалке нефтепродуктов и планов по расширению терминалов, заинтересована в получении дополнительных объемов.



Авторы: Ольга Мордюшенко, Анастасия Веденеева, Наталья Скорлыгина для издания В ОАО РЖД подтвердили “Ъ” готовность перевезти все заявленные объемы. С 2016 года монополия предоставляет скидку в 50% на поставку белорусских нефтепродуктов в российские порты Северо-Запада. Срок ее действия истекает в 2025 году.Белоруссия экспортирует около 10,5 млн тонн нефтепродуктов, в том числе около 6 млн тонн переваливаются через порты Прибалтики — Клайпеду, Вентспилс и Ригу. В 2020 году после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко пригрозил перебросить все эти объемы в порты РФ. Однако пока речь идет примерно о половине годовых объемов — в частности, экспорт дизтоплива Минск, видимо, пока будет продолжать вести через Клайпеду.Перевалка в Усть-Луге, как сообщают источники “Ъ” среди стивидоров, будет идти в основном через комплекс по перегрузке СУГ и светлых нефтепродуктов «Портэнерго» (принадлежит РФПИ, Газпромбанку, Mubadala Investment Company и ряду миноритариев). Оператором комплекса с годовым грузооборотом в 5,2 млн тонн выступает СИБУР, который переваливает там свои сжиженные углеводородные газы (СУГ). Также участвовать в перевалке белорусских нефтепродуктов могут «Усть-Луга Ойл», ЛУКОЙЛ, с которым обсуждалась перегрузка около 1,5 млн тонн белорусских товаров через терминал в Высоцке, и «Петербургский нефтяной терминал». Но, отмечает один из собеседников “Ъ”, так как межправительственное соглашение пока не подписано, конкретные объемы перевалки не распределены между стивидорами.При этом, как говорит один из источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в России стоимость перевалки будет выше, чем в Клайпеде, даже с учетом неритмичности поставок за счет использования резервуаров для накопления крупных танкерных партий.Собеседники “Ъ” отмечают, что в Усть-Луге, в отличие от Клайпеды, придется платить ледокольный сбор, что, как и большая отдаленность от целевых рынков, скажется на ставке фрахта. Еще один собеседник “Ъ” напоминает, что вопрос цены — исключительно договорной, но вряд ли российские компании смогут предоставить Белоруссии такие же преференции, какие давала Литва.Хотя поставки дизельного топлива переориентировать в Россию Минск пока не намерен, но в перспективе, считает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, республика может рассмотреть различные варианты для этого. Например, договориться с «Роснефтью» о свопе нефтепродуктов из трубопровода от Мозырского НПЗ на Венгрию на объемы нефтекомпании в Приморске.Надежда Малышева из PortNews отмечает, что, так как вопрос перенаправления потоков из Прибалтики в Россию является политическим, цена перевалки в российских портах может быть скорректирована при участии государства и выгодна всем сторонам.При этом, по ее мнению, Москве проще всего скорректировать разницу в стоимости перевалки через тариф ОАО РЖД.«Транспортное плечо от НПЗ Белоруссии до наших портов больше, чем до Прибалтики, поэтому до оглашения тарифов Россией оценивать экономическую составляющую сложно,— говорит Сергей Гарамита из Райффайзенбанка.— Но думаю, стороны смогут легко договориться, в том числе о предоставлении скидок». По его мнению, Россия, учитывая наличие свободных мощностей по перевалке нефтепродуктов и планов по расширению терминалов, заинтересована в получении дополнительных объемов.Авторы: Ольга Мордюшенко, Анастасия Веденеева, Наталья Скорлыгина для издания КОММЕРСАНТ kommersant.ru Категории: в Европе, экономика, политика Ключевые слова: Литва, Россия, граница, транзит, грузоперевозки География: Белоруссия — статья прочитана 191 раз Комментарии