Ученые не стали переводить стрелки Часов Судного дня

Они по-прежнему показывают 100 секунд до "ядерной полуночи", сообщает



Ученые-атомщики приняли решение не переводить стрелки символических "Часов Судного дня", они по-прежнему показывают 100 секунд до "ядерной полуночи". Об этом в среду на видеоконференции в Вашингтоне объявила Рейчел Бронсон - президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, на обложке которого часы впервые появились в 1947 году.



Бронсон напомнила, что решение о положении стрелок на "Часах Судного дня" специалисты принимают каждый год, чтобы ответить на вопрос о том, в большей или меньшей опасности мир оказался в настоящий момент. "Часы Судного дня" отражают степень уязвимости человечества перед лицом катастроф, связанных с изменением климата, ядерным оружием и разрушительными технологиями в других областях. "Сегодня Bulletin of the Atomic Scientists оставляет стрелки Часов Судного дня без изменений. До полуночи 100 секунд", - сказала Бронсон. "Коронавирус не уничтожит цивилизацию, и мы ожидаем, что это заболевание со временем отступит, но пандемия служит историческим тревожным сигналом, яркой иллюстрацией того, что правительства стран и международные организации не готовы отвечать на комплексные и опасные вызовы, такие как ядерное оружие, изменение климата или другие угрозы, в числе которых более опасные пандемии и войны следующего поколения", - продолжила Бронсон.



"Позитивные сдвиги"



В пресс-релизе, опубликованном на сайте Bulletin of the Atomic Scientists, отмечается, что, по мнению ученых, "ускорение ядерных программ рядом стран поставило мир" в менее стабильное положение. "События, подобные ужасному нападению на Конгресс США ранее в этом месяце, возродили обоснованные опасения относительно национальных лидеров, которые единолично контролируют [вопрос] использования ядерного оружия", - подчеркивается в сообщении.



В числе других факторов, повлиявших на решение специалистов оставить стрелки часов в прежнем положении, оказались проблема изменения климата и кампании по дезинформации в киберсфере. В частности, как полагают ученые, распространение в интернете ложных сведений о коронавирусе "создало социальных хаос во многих странах и привело" к дополнительным жертвам. "Это безответственное пренебрежение наукой и масштабное распространение конспирологической чепухи подорвало способность ответственных национальных и мировых лидеров защищать безопасность своих граждан. Ложные теории заговора об "украденной" [победе] на президентских выборах [в США] стали причиной беспорядков, которые привели к гибели пяти человек", - говорится в сообщении. Как подчеркивают эксперты, "неконтролируемая дезинформация в интернете может иметь еще более серьезные последствия в случае ядерного кризиса".



"Сами по себе эти негативные события в ядерной [сфере], в области изменения климата и дезинформации могут оправдать перевод стрелок часов ближе к полуночи. Однако на фоне мрака мы видим и некоторые позитивные сдвиги", - добавили ученые. К числу положительных моментов они, помимо прочего, отнесли избрание в США президента, который "признает, что изменение климата является серьезной угрозой", а также решение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). "В контексте возвращения к относительной стабильности после пандемии большее [количество подобных примеров] демонстрации возобновления интереса и уважения к науке и международному сотрудничеству создает основу для более безопасного и здравомыслящего мира", - уверены ученые.



Что дальше?



В опубликованном пресс-релизе отмечается, что "угрозы, с которыми человечество сталкивается сегодня, требуют быстрых и полномасштабных действий". В частности, ученые призывают власти РФ и США после продления ДСНВ "запустить дальнейшие переговоры о более амбициозных и всеобъемлющих ограничениях ядерного оружия и средств [его] доставки". "США должны объявить о своей приверженности [концепции] неприменения ядерного оружия первыми и убедить союзников и соперников согласиться, что [идея] неприменения ядерного оружия первым - это шаг вперед на пути к безопасности и стабильности", - считают специалисты.



"Россия может вновь присоединиться к Совету Россия - НАТО и открыть серьезные дискуссии по вопросу снижения рисков и избежания эскалации опасностей", - полагают ученые.



Они также призывают США и Иран вернуться к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.



Помимо прочего, ученые призвали вашингтонскую администрацию после объявления о возвращении США в Парижское соглашение по климату перевести в практическое русло "свою приверженность декарбонизации и начать следовать курсом, который сделает возможной реализацию этого обязательства". "Теперь, когда США вновь присоединились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), они должны работать через ВОЗ и другие международные институты над снижением всех видов биологических рисков", - добавили эксперты.