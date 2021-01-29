США приостановили выполнение нескольких сделок по продаже вооружений в другие страны 🔊 Воспроизвести Здание Госдепартамента США © Mark Wilson/Getty Images



Такое решение было принято, "чтобы дать возможность новому руководству провести оценки" указанных транзакций, сообщили в Госдепартаменте



Администрация президента США Джо Байдена временно прекратила выполнение ряда сделок по продаже американских вооружений в другие страны. Об этом в среду сообщили в Госдепартаменте в ответ на запрос



В ведомстве уточнили, что "приостановлено выполнение некоторых незавершенных поставок и сделок в сфере обороны". Такое решение было принято, "чтобы дать возможность новому руководству провести оценки" указанных транзакций. В заявлении констатируется, что проведение таких оценок является обычным при начале работы новой американской администрации. Администрация президента США Джо Байдена временно прекратила выполнение ряда сделок по продаже американских вооружений в другие страны. Об этом в среду сообщили в Госдепартаменте в ответ на запрос ТАСС В ведомстве уточнили, что "приостановлено выполнение некоторых незавершенных поставок и сделок в сфере обороны". Такое решение было принято, "чтобы дать возможность новому руководству провести оценки" указанных транзакций. В заявлении констатируется, что проведение таких оценок является обычным при начале работы новой американской администрации. Данный комментарий был получен в ответ на запрос с просьбой подтвердить информацию, приведенную в материале газеты The Wall Street Journal. Издание сообщило со ссылкой на источники, что США приостанавливают продажу вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). В материале уточнялось, что речь идет, в частности, о поставках Саудовской Аравии высокоточных боеприпасов, а также истребителей пятого поколения F-35 ОАЭ.



Как отмечали источники газеты, Вашингтон, в частности, хочет быть уверен в том, что вооружения, о которых идет речь, не будут применены в Йемене. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, нато, поставки, вооружения — статья прочитана 80 раз Комментарии