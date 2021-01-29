Украина заняла первое место по коррупции в Европе 🔊 Воспроизвести



В следующем рейтинге позиция страны может ухудшиться, предупредили эксперты.



Показатели Украины в индексе восприятия коррупции выросли на три балла — с 30 в 2019-м до 33 в 2020 году. Она поднялась на 117-ю строчку с 126-й среди 180 стран мира, но всё равно осталась на первом месте по коррупции в Европе, следует из данных Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International*, передает



В рейтинге с Украиной соседствуют Непал, Сьерра-Леоне, Замбия и Нигер. Лидерами рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, получившие по 88 баллов, а в конце списка расположились Йемен, Сирия, Сомали и Южный Судан.



Представители организации не исключают, что через год позиции Украины ухудшатся. В Незалежной вырисовались риски, которые могут существенно отбросить её назад в сфере преодоления коррупции.



Ранее сторонники экс-лидера Незалежной Петра Порошенко обвинили действующего президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и политическом преследовании и предупредили, что он может оказаться за решёткой.



* Организация признана иностранным агентом Минюстом РФ. Показатели Украины в индексе восприятия коррупции выросли на три балла — с 30 в 2019-м до 33 в 2020 году. Она поднялась на 117-ю строчку с 126-й среди 180 стран мира, но всё равно осталась на первом месте по коррупции в Европе, следует из данных Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International*, передает ЛАЙФ В рейтинге с Украиной соседствуют Непал, Сьерра-Леоне, Замбия и Нигер. Лидерами рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, получившие по 88 баллов, а в конце списка расположились Йемен, Сирия, Сомали и Южный Судан.Представители организации не исключают, что через год позиции Украины ухудшатся. В Незалежной вырисовались риски, которые могут существенно отбросить её назад в сфере преодоления коррупции.Ранее сторонники экс-лидера Незалежной Петра Порошенко обвинили действующего президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и политическом преследовании и предупредили, что он может оказаться за решёткой. life.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: взятки, коррупция, исследование, Transparency International География: Украина — статья прочитана 177 раз Комментарии