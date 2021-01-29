|
Украина заняла первое место по коррупции в Европе
В следующем рейтинге позиция страны может ухудшиться, предупредили эксперты.
Показатели Украины в индексе восприятия коррупции выросли на три балла — с 30 в 2019-м до 33 в 2020 году. Она поднялась на 117-ю строчку с 126-й среди 180 стран мира, но всё равно осталась на первом месте по коррупции в Европе, следует из данных Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International*, передает ЛАЙФ.
В рейтинге с Украиной соседствуют Непал, Сьерра-Леоне, Замбия и Нигер. Лидерами рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, получившие по 88 баллов, а в конце списка расположились Йемен, Сирия, Сомали и Южный Судан.
Представители организации не исключают, что через год позиции Украины ухудшатся. В Незалежной вырисовались риски, которые могут существенно отбросить её назад в сфере преодоления коррупции.
Ранее сторонники экс-лидера Незалежной Петра Порошенко обвинили действующего президента Украины Владимира Зеленского в коррупции и политическом преследовании и предупредили, что он может оказаться за решёткой.
* Организация признана иностранным агентом Минюстом РФ.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: взятки, коррупция, исследование, Transparency International
География: Украина
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|