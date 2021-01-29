А. Армонайте отмечает отсутствие амбиций у госпредприятий 🔊 Воспроизвести



Государственные предприятия должны стремиться к большей отдаче государству, говорит литовский министр экономики и инноваций Аушрие Армонайте.



Она в четверг обсудила в онлайн-режиме с главой Координационного центра управления (КЦУ) Видасом Даниэлюсом, как можно добиваться улучшения финансовых показателей этих предприятий.



"Мы являемся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и это доказывает, что мы преодолели планку международных стандартов в области управления компаниями. Однако я пока не вижу, чтобы у госпредприятий были амбиции заработать весомую отдачу государству, и в этой сфере мы заметно отстаем от среднего показателя ОЭСР", - сказала А. Армонайте для пресс-релиза.



По ее словам, нужно пересмотреть не только цели, которые ставятся перед такими компаниями, но и способ управления ими.



В ближайшее время будет рассматриваться порядок установления показателей деятельности таких предприятий, который должен включать в себя и анализ отдельных секторов, и обязательные для достижения показатели отдачи, и прогноз дивидендов.



Сейчас в Литве действует 50 госпредприятий. 42 из них в 2019 году работали прибыльно и заработали 234,7 млн евро чистой прибыли, однако отдача капитала составляла всего 4,2%. Государственные предприятия должны стремиться к большей отдаче государству, говорит литовский министр экономики и инноваций Аушрие Армонайте.Она в четверг обсудила в онлайн-режиме с главой Координационного центра управления (КЦУ) Видасом Даниэлюсом, как можно добиваться улучшения финансовых показателей этих предприятий."Мы являемся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и это доказывает, что мы преодолели планку международных стандартов в области управления компаниями. Однако я пока не вижу, чтобы у госпредприятий были амбиции заработать весомую отдачу государству, и в этой сфере мы заметно отстаем от среднего показателя ОЭСР", - сказала А. Армонайте для пресс-релиза.По ее словам, нужно пересмотреть не только цели, которые ставятся перед такими компаниями, но и способ управления ими.В ближайшее время будет рассматриваться порядок установления показателей деятельности таких предприятий, который должен включать в себя и анализ отдельных секторов, и обязательные для достижения показатели отдачи, и прогноз дивидендов.Сейчас в Литве действует 50 госпредприятий. 42 из них в 2019 году работали прибыльно и заработали 234,7 млн евро чистой прибыли, однако отдача капитала составляла всего 4,2%. BNS Категории: в странах Балтии, политика, экономика Ключевые слова: минэкономики, госпредприятия, эффективность География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии