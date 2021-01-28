Комитет ЕП призывает остановить работу БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Белорусская АЭС (БелАЭС) является геополитическим проектом Беларуси и России, не отвечающим международным стандартам ядерной безопасности, говорится в проекте резолюции, которая будет внесена в Европарламент (ЕП).



В четверг этот проект 66 голосами "за" при двух голосах "против" и семи воздержавшихся утвердил Комитет ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике. Голосование по этой резолюции в ЕП намечено на пленарной сессии 8-11 февраля, говорится в сообщении ЕП.



"Станция развивается как геополитический проект Беларуси и России, а ее строительство и предстоящая деятельность являются источников вероятной угрозы для Евросоюза (ЕС) и его членов в плане безопасности, здоровья и охраны окружающей среды", - говорится в тексте. Белорусская АЭС (БелАЭС) является геополитическим проектом Беларуси и России, не отвечающим международным стандартам ядерной безопасности, говорится в проекте резолюции, которая будет внесена в Европарламент (ЕП).В четверг этот проект 66 голосами "за" при двух голосах "против" и семи воздержавшихся утвердил Комитет ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике. Голосование по этой резолюции в ЕП намечено на пленарной сессии 8-11 февраля, говорится в сообщении ЕП."Станция развивается как геополитический проект Беларуси и России, а ее строительство и предстоящая деятельность являются источников вероятной угрозы для Евросоюза (ЕС) и его членов в плане безопасности, здоровья и охраны окружающей среды", - говорится в тексте. В нем выражается сожаление в связи с поспешным коммерческим запуском БелАЭС, запланированным на март, и подчеркивается, что все рекомендации по безопасности Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) должны быть проведены в жизнь перед стартом коммерческой эксплуатации станции.



В документе отмечается, что члены ЕП обеспокоены тем, что срочный ввод БелАЭС в эксплуатацию не соответствует самым высоким международным стандартам природоохраны и ядерной безопасности, включая и рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



Европарламентарии выражают обеспокоенность выбором места для БелАЭС в 50 км от Вильнюса и вблизи других стран ЕС - Польши, Латвии и Эстонии.



"Несмотря на общее соглашение стран Балтии о прекращении коммерческого обмена электроэнергией с Беларусью, все еще возможно попадание электроэнергии из этой страны на рынок ЕС через российскую сеть", - констатируется в тексте. BNS Категории: экономика, политика, технологии, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, ЕК, БелАЭС, компромис География: Белоруссия — статья прочитана 138 раз Комментарии