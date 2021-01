Украинские политологи: надеяться на то, что Байден вернет нам Крым и Донбасс, смешно 🔊 Воспроизвести



Президенты США и России провели первые телефонные переговоры, в ходе которых договорились о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а попутно обсудили ситуацию на Украине. Сама Украина в обсуждении своей ситуации не участвовала — это обстоятельство, как и тот факт, что Джозеф Байден слишком легко и быстро стал договариваться с Кремлем на условиях Владимира Путина, разрушает надежды украинской власти на нового американского президента.



Президент Владимир Зеленский Украины в интервью The New York Times накануне инаугурации Байдена весьма подхалимски подлизался к будущему жильцу Белого дома. Зеленский заявил, что «Джозеф Байден знает украинский менталитет лучше, чем предыдущий президент, хорошо понимает разницу между русскими и украинцами». Это, по его мнению, поможет завершить конфликт в Донбассе. Президенты США и России провели первые телефонные переговоры, в ходе которых договорились о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а попутно обсудили ситуацию на Украине. Сама Украина в обсуждении своей ситуации не участвовала — это обстоятельство, как и тот факт, что Джозеф Байден слишком легко и быстро стал договариваться с Кремлем на условиях Владимира Путина, разрушает надежды украинской власти на нового американского президента.Президент Владимир Зеленский Украины в интервью The New York Times накануне инаугурации Байдена весьма подхалимски подлизался к будущему жильцу Белого дома. Зеленский заявил, что «Джозеф Байден знает украинский менталитет лучше, чем предыдущий президент, хорошо понимает разницу между русскими и украинцами». Это, по его мнению, поможет завершить конфликт в Донбассе.



Вслед за главой государства аналогичную точку зрения выразил и главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба.



Украинские политологи, мягко говоря, сомневаются в том, что администрация Байдена может (и главное — хочет) нормализовать ситуацию в Донбассе — они считают, что это как раз совсем не в интересах Вашингтона.



Первым и единственным ответом на вопрос, помогут ли Байден, его команда и элиты, стоящие за ним, принести мир на украинскую землю, является только один: нет! Любые надежды на демократов, при которых, собственно, и закладывалась архитектура нынешнего военного конфликта на востоке Украины (причем именно его активной фазы), являются беспочвенными и политически неграмотными, трезво оценивает перспективу политолог Никита Трачук.



«Также давайте вспомним, что именно при демократах "ушел" Крым — они никак не помешали этому процессу.



И именно при демократах, в том числе при вице-президенте Байдене лично, курировавшем в то время украинское направление, была заложена архитектура конфликта с Россией.



Это происходило как раз в 2014–2016 годах, когда нас часто посещал и активно участвовал в нашей политике Байден. Теперь этот же человек занял пост главы американского государства, поэтому никаких оснований утверждать, что что-либо изменится, нет.



Думаю, что после смены элит в США Украина с задворков американского политического дискурса вернется снова пускай не на первые, но на важные позиции. Она станет элементом внешней политики демократов, которые будут пытаться активной внешнеполитической деятельностью снять либо приглушить огромное количество внутренних проблем. Так что наша страна вновь может стать активной картой в геополитической игре.



Главное для нас — понимать, что мы в этой игре лишь объект, а не субъект.



Демократические элиты заинтересованы в конфликте с Россией, в создании очагов нестабильности на ее перифериях, то есть в "управляемом хаосе". А это, к сожалению, означает, что можно прогнозировать даже обострение конфликта в Донбассе, и ни в коей мере не его прекращение», — предрекает Трачук.



Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев считает, что ожидать каких-либо успехов в деле возвращения Донбасса и/или Крыма в ближайшее время не приходится. Следует понимать, что данные проблемы не имеют решения при помощи силы или угрозы силой. «Прежде всего потому, что военный потенциал Украины существенно уступает российскому.



А также потому, что США не станут вступать в войну с ядерной державой из-за Украины.



Да и, откровенно говоря, их интереса в такой войне вообще нет.



Санкционные меры, как мы уже убедились, не имеют эффекта и не могут склонить Кремль к безоговорочному возврату территорий, чего требует Украина.



Строго говоря, будучи в позиции слабого, Киеву сложно чего-либо требовать от Москвы. Реальным шансом на мирное урегулирование могло бы стать выполнение Минских соглашений, но украинские политики создали им токсичный имидж внутри страны. Да и в Штатах в их выполнении не заинтересованы. Так что, думаю, с приходом новой американской администрации в вопросе мирного урегулирования на Донбассе мало что изменится», — прогнозирует Богатырев.



Сегодня идет борьба за благосклонность будущей администрации Джозефа Байдена между тремя группами внутри украинского политического класса, комментирует политтехнолог Владимир Третьяков.



«Во-первых, это президент Владимир Зеленский и его окружение. Во-вторых, сотрудники грантовых организаций. В-третьих, бывший президент Петр Порошенко и его соратники. Кроме того, отдельно стоит выделить такую фигуру как Арсений Яценюк, но поскольку политических перспектив у него нет (разве что Белый дом прикажет его назначить на какую-либо должность), то его не рассматриваем.



Мы видим, что новая администрация США еще до официального вступления Байдена в должность объявила санкции против ряда украинских политиков, включая депутатов от "Слуги народа".



Поэтому на первое время главная интрига будет заключаться в том, станет ли Зеленский дистанцироваться от своих собственных депутатов, внесенных в санкционный список США. Кроме того, следует ожидать замены руководителей грантовых организаций, которые оказались фигурантами коррупционных обвинений в адрес Байдена: есть информация, что в Вашингтоне хотят убрать самых скандальных из них», — делится инсайдерской информацией Третьяков.



Зеленский и его глава МИД не знают или забыли, что текущая безрадостная ситуация в стране (включая потерю Крыма и кровопролитный конфликт в Донбассе) является последствием госпереворота, произошедшего при активном участии «вашингтонского обкома» в целом и Джозефа Байдена в частности.



И не для того американские демократы устроили «майдан», а затем и «горячую» точку у российской границы, чтобы теперь ее погасить.



По всей видимости, администрацию 46-го президента США как минимум будет устраивать существующий статус-кво ситуации на Украине. Некоторые подвижки возможны, но никак не в лучшую сторону.



Некоторые подвижки возможны, но никак не в лучшую сторону.

Автор: Руслан Веснянко для